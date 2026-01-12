«Ο Τραμπ, η Δύση και εμείς» - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Η έκπληξη, συνοδευόμενη συχνά από βαρείς έως βαρύτατους χαρακτηρισμούς, είναι η πιο συνήθης αντίκρουση που διαθέτουμε στις «τρελαμάρες» του Προέδρου Τραμπ.

Γράφει ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Οι πιο επιφυλακτικοί τραβούν την προσοχή μας στον απρόβλεπτο χαρακτήρα του ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφού όμως ο Τραμπ έχει ως μοναδικό μέτρο το άμεσο αποτέλεσμα στο περιβάλλον της νέας ιδεολογίας των ΗΠΑ, την περίφημη «MAGA», δεν υπάρχει λόγος να μπερδευόμαστε σε ερμηνείες των πρωτοβουλιών του. Ας συμφωνήσουμε σε ορισμένα βασικά και στοιχειώδη.

Κανείς δεν έχει διαφωνήσει ότι ο Τραμπ εργάζεται και επιδιώκει μόνο όσα τον «συμφέρουν». Το κάνει αυτό με τρόπο «μπρουτάλ». Προφανώς, αλλά δεν κρύβει τις προθέσεις του. Επιπλέον, εξηγεί με γλαφυρό τρόπο τις πράξεις του. Είναι λάθος να πιστεύουμε πως όλα γίνονται χωρίς σχέδιο, χωρίς να υπολογίζει τις επιπτώσεις και χωρίς να του καίγεται καρφί για όσα προβλέπουν οι «διεθνείς κανόνες».

Στο μυαλό του Τραμπ, ο κόσμος είναι… άδικος για τις Ηνωμένες Πολιτείες! Κρίνει εξ ιδίας εμπειρίας. Στη δεκαετία του ’80 θεωρήθηκε πολυεκατομμυριούχος, αλλά λίγα χρόνια αργότερα, η πτώση αξιών των ακινήτων και μια πιο προσεκτική ματιά στα χρέη του τον υποχρέωσαν, όπως λέγεται, να δανειστεί από τα αδέλφια του. Βρήκε όμως τον τρόπο να επιστρέψει. Είναι άνθρωπος που πρώτα κάνει και μετά κοιτάζει να δει τι είναι αυτό που έκανε.

Στον κόσμο του Τραμπ σημασία έχει η συνεχής «δράση». Πιστεύει, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι της εξουσίας, πως έχει μικρότερη σημασία να κοιτάξει τις δεδομένες συνθήκες προτού κάνει αυτό που θέλει, αφού οι νέες συνθήκες θα διαμορφωθούν από όσα εκείνος θα κάνει. Η εξουσία -όση περισσότερη τόσο καλύτερα- είναι αυτή που διαμορφώνει την πραγματικότητα. Αρα, χωρίς αμφιβολία, θα συνεχίσει να κάνει «τρελαμάρες» μέχρις ότου να μην είναι σε θέση να τις επιχειρεί.

Τούτου δοθέντος, είναι σωστό να αξιολογούμε τις πράξεις του Προέδρου των ΗΠΑ υπολογίζοντας ποιον ωφελούν, ποιον περιορίζουν και ποιον βλάπτουν. Η απάντηση που δίνει ο ίδιος είναι πως αυτό που τον κατευθύνει είναι το συμφέρον της Αμερικής εντός του πλαισίου συμφερόντων της Δύσης: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναβεβαιώσουν και θα εφαρμόσουν το Δόγμα Μονρόε για να αποκαταστήσουν την αμερικανική υπεροχή στο δυτικό ημισφαίριο», σημειώνει στο πρόσφατο κατευθυντήριο ντοκουμέντο πολιτικής.

Υπό αυτή την έννοια, αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει είναι ο ρόλος της Ελλάδας ως «πολύτιμου γραναζιού» της Δυτικής Συμμαχίας. Αν πάμε 50 χρόνια πίσω, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σκέφτηκε την ένταξή μας στην ολιγομελή τότε ΕΟΚ, η «σωστή σειρά» των συμμαχιών μας ήταν «Δύση – Αμερική – Ευρώπη». Η επιλογή της Δύσης αποτελεί μόνιμη σταθερά για την ίδια την υπόσταση του νεοελληνικού κράτους που θα κλείσει σύντομα έναν κύκλο διακοσίων ετών πολυκύμαντης ύπαρξης. Η επιλογή της Δύσης αμφισβητήθηκε συχνά, αλλά παρέμεινε σταθερή, συχνά με σημαντικό αδελφοκτόνο κόστος.

Αρα, όσο ο Ντόναλντ Τραμπ θα εντάσσει τις συχνά ακατανόητες διεθνείς πρωτοβουλίες του εντός αυτού του κύκλου συμφερόντων, δεν έχουμε λόγο να είμαστε απέναντί του. Αντιθέτως, με τον κατάλληλο τρόπο και τη δέουσα διαβάθμιση των ενεργειών μας, πρέπει να είμαστε «στο πλευρό του». Διακριτικά ή ενεργητικά είναι ζήτημα διπλωματίας, συγκυριών και σκοπιμοτήτων που υπηρετούν τελικά την υπόσταση του ελληνικού κράτους. Δεν αποστρέφουμε τη ματιά μας από το «αληθινό» γιατί θα θέσουμε σε κίνδυνο το «εθνικό», για να θυμηθούμε τον Σολωμό.

Προτεραιότητα έχουν επομένως η στροφή και η υιοθέτηση μιας ελληνικής Realpolitik που υπηρετεί την ασφάλεια της χώρας και επιτρέπει τον ακόμη μακρύ δρόμο ωρίμασης της ελληνικής Δημοκρατίας. Χρειαζόμαστε συμμαχίες που στηρίζονται στη δύναμη, στην ασφάλεια, στο οικονομικό συμφέρον και στη στρατηγική υπεροχή. Αν οι πολιτικές Τραμπ μας βοηθούν να κερδίζουμε πρόσθετους πόντους σε αυτούς τους τέσσερις στόχους δεν υπάρχει λόγος να μη σεβαστούμε τις δικές του προτεραιότητες, όσο και αν μας ξαφνιάζουν ή κάποιες στιγμές μάς προβληματίζουν.

Η Ελλάδα χρειάζεται τουλάχιστον μία δεκαετία συνεχούς και ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης για να αλλάξει κατηγορία. Να παύσει να υστερεί και να γίνει μια μεσαίου μεγέθους καπιταλιστική δημοκρατία. Για να το επιτύχει πρέπει να προοδεύει διαρκώς σε τρεις ζωτικούς τομείς: ενεργειακή αυτάρκεια, ισχυρή προστασία συνόρων, περιφερειακή σταθερότητα.

Οι πολιτικές Τραμπ, μέχρι στιγμής, συνάδουν με την επιδίωξη αυτών των στόχων. Επομένως, η ίδια η συμμετοχή μας σε μια Ευρώπη που είναι πλέον υποχρεωμένη να δει τα πράγματα «αλλιώς» θα υποταχθεί στις προτεραιότητες του δυτικού ημισφαιρίου με τα μάτια της Αμερικής. Χωρίς τυφλότητα, αλλά με διαύγεια και ρεαλισμό. Με έναν αστερίσκο: τις επαρκείς διασφαλίσεις έναντι της αστάθειας που προξενεί η απειλητική γείτων.