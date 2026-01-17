Ο Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα - Real.gr

Ελλάδα και Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που έλαβαν πρόσκληση να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα εποπτεύει τη διακυβέρνηση και την επόμενη ημέρα στη Γάζας.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης επιβεβαίωσε αρμόδια κυβερνητική πηγή.

Κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία επιβεβαίωσαν τη λήψη της σχετικής επιστολής από τον πρόεδρο Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη για να συμμετέχει η Κύπρος στα 25 ιδρυτικά κράτη του Συμβουλίου.

Άλλωστε Αθήνα και Λευκωσία είχαν πολύ ενεργό ρόλο και στη Διάσκεψη για την Ειρήνη που διεξήχθη στο Σαρμ ΕΛ Σέιχ τον περασμένο Οκτώβριο. Η Ελλάδα έχει διαμηνύσει ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις φάσεις αυτού του ειρηνευτικού σχεδίου, δηλαδή στη φάση της ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και της ανασυγκρότησης.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα περιλαμβάνεται στη Β’ φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Σε αυτό προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

