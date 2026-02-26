Quantcast
Ο Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει παρακρατικούς μηχανισμούς - Real.gr
real player

Ο Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει παρακρατικούς μηχανισμούς

14:22, 26/02/2026
Ο Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει παρακρατικούς μηχανισμούς

Νέες βολές κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε  η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου μιλώντας στην εκπομπή Kontra24 του με τη Λουκία Γκάτσου.

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη:

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved