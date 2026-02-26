Ο Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει παρακρατικούς μηχανισμούς - Real.gr

\u039d\u03ad\u03b5\u03c2 \u03b2\u03bf\u03bb\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd \u03a5\u03b3\u03b5\u03af\u03b1\u03c2, <strong>\u0386\u03b4\u03c9\u03bd\u03b9</strong> <strong>\u0393\u03b5\u03c9\u03c1\u03b3\u03b9\u03ac\u03b4\u03b7</strong>, \u03b5\u03be\u03b1\u03c0\u03ad\u03bb\u03c5\u03c3\u03b5\u00a0 \u03b7 \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a0\u03bb\u03b5\u03cd\u03c3\u03b7\u03c2 \u0395\u03bb\u03b5\u03c5\u03b8\u03b5\u03c1\u03af\u03b1\u03c2, <strong>\u0396\u03c9\u03ae\u03c2</strong> <strong>\u039a\u03c9\u03bd\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03cd\u03bb\u03bf\u03c5</strong> \u03bc\u03b9\u03bb\u03ce\u03bd\u03c4\u03b1\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c0\u03bf\u03bc\u03c0\u03ae Kontra24 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u039b\u03bf\u03c5\u03ba\u03af\u03b1 \u0393\u03ba\u03ac\u03c4\u03c3\u03bf\u03c5.\r\n\r\n<strong>\u0394\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03bf\u03bb\u03cc\u03ba\u03bb\u03b7\u03c1\u03b7 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c3\u03c5\u03bd\u03ad\u03bd\u03c4\u03b5\u03c5\u03be\u03b7:</strong>\r\n<div style="width: 100%;aspect-ratio: 16/9"></div>\r\n \r\n\r\n