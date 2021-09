Ο Α. Τζιτζικώστας σε εκδήλωση στην Αυστρία για το μέλλον της Ευρώπης

Μοναδική ευκαιρία για τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας των Ευρωπαίων πολιτών χαρακτήρισε τη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης» ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής στο Περιφερειακό Κοινοβούλιο του Σάλτσμπουργκ, σε εκδήλωση με τη συμμετοχή πολιτών και αυτοδιοικητικών στελεχών από την Αυστρία.

«Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών διεκδικήσαμε και πετύχαμε η Αυτοδιοίκηση ως θεσμός να έχει τον ρόλο που της αξίζει στη διαμόρφωση του αύριο της Ευρώπης. Ρόλο ισότιμο με εκείνο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων. Αυτός άλλωστε ήταν και ο κεντρικός στόχος μου όταν ανέλαβα την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: Να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα της ΕΕ, ενώ επισήμαναν σειρά ζητημάτων, που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου οι πολίτες να είναι και να αισθάνονται συμμέτοχοι στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού αύριο.

Ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε με την πρόεδρο του Περιφερειακού Κοινοβουλίου του Σάλτσμπουργκ Brigitta Pallauf και με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου των Περιφερειών της Ευρώπης IRE (Institute of the Regions of Europe) Franz Schausberger και δημάρχους της Αυστρίας.

Με την κ. Pallauf ο κ. Τζιτζικώστας συζήτησε για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων, στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027, με προτεραιότητα την ανάκαμψη όλων των ευρωπαϊκών χωρών από την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και για τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, για τις δυνατότητες ενίσχυσης της αναπτυξιακής διαδικασίας, με την ανάκαμψη και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των δυο Περιφερειών του Σάλτσμπουργκ και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνάντηση με τον κ. Schausberger ο περιφερειάρχης εξήρε το ρόλο των αυτοδιοικητικών θεσμών στην προσπάθεια που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών καταβάλλει για την ενίσχυση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των ευρωπαϊκών Περιφερειών και Δήμων, αλλά και για να έχουν οι τοπικές κοινωνίες ισχυρή φωνή και παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.