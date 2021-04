Ο Βασίλης Σιαδήμας, αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Νέων Αυτοδιοικητικών – Committee of Young Europeans Elected in Cities and Regions, για πρώτη φορά στην Ευρώπη!

Ξεκινάμε! Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε την Ίδρυση του ευρωπαϊκού think tank-Συμβουλίου:

‘’Ευρωπαίοι Νέοι Αυτοδιοικητικοί’’- Committee of Young Europeans Elected in Cities and Regions , για πρώτη φορά στην Ευρώπη!

Η δημιουργία των Νέων Ευρωπαίων Αυτοδιοικητικών – Committee of Young Europeans Elected in Cities and Regions, με την επωνυμία European Local Leaders (ELL) γίνεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη και είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ξεκινάει από την Ελλάδα, μέλη αιρετούς νέες και νέους από κάθε σημείο της Ευρώπης έως 40 ετών (ELL U40).