Ο Στ. Πέτσας για πρωτοσέλιδο ελληνικής εφημερίδας για τον Ερντογάν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε ανάρτησή του στο twitter πριν από λίγο έγραψε τα εξής: «Free speech and independence of the press are cherished by the Greek people and protected in our Constitution. This however, does not negate the responsibility to respect a foreign leader. Offensive language is contrary to our values and can only be condemned by the @govgr».