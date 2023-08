Ο Ζελένσκι ευχαριστεί την Ελλάδα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του

«Έχουμε ακόμη ένα αποτέλεσμα της συνεργασίας με τους εταίρους μας για εγγυήσεις ασφαλείας. Η Ελλάδα προσχώρησε στη Διακήρυξη των G7 σχετικά με τις εγγυήσεις για την Ουκρανία. Πρόκειται για την 14η χώρα. Εκτός από την Ελλάδα, έχουν προσχωρήσει το Βέλγιο, η Τσεχία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία. Ευχαριστώ κάθε κράτος!», είπε ο Ζελένσκι στο χθεσινοβραδινό μήνυμά του.

Νωρίτερα με ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την προσχώρηση της Ελλάδας στο κοινό ανακοινωθέν των G7 για την Ουκρανία.

«Είμαι ευγνώμων στην Ελλάδα για την προσχώρηση στη Διακήρυξη Υποστήριξης της G7, τη 14η χώρα που υποστηρίζει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την προσωπική του δέσμευση στην ελληνο-ουκρανική συνεργασία. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί στην ευρωατλαντική πορεία της Ουκρανίας», τόνισε ο Ζελένσκι.

Grateful to Greece for joining the G7 Declaration of Support, the 14th country to support security guarantees for Ukraine. I thank Prime Minister @kmitsotakis for his personal commitment to the Ukrainian-Greek partnership. We keep working together on Ukraine’s Euro-Atlantic path.