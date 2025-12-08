«Οι αγρότες και οι... άλλοι δρόμοι» - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Στην Ελλάδα υπάρχουν 360.000 τρακτέρ. Στην Ολλανδία λίγα περισσότερα από 300.000. Οι Ολλανδοί καλλιεργούν τη μισή τους γη, εμείς κοντά στο 40%.

Δεν χρειάζεται να αναρωτηθούμε για την κατάσταση των μηχανημάτων στη χώρα των ανεμόμυλων: είναι εξαιρετική. Τα δικά μας τρακτέρ, το βλέπουμε και στις οθόνες των μπλόκων, είναι γερασμένα: τα μισά είναι μεταξύ 26 και 40 ετών. Και όμως, συνεχίζουν να οργώνουν. Αλλωστε, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν και πολλή δουλειά. Τα χωράφια είναι μικρά, ακόμη και οι πιο οργανωμένες καλλιέργειες δεν είναι αρκετά μεγάλες για να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις KPIs (οι περίφημοι Δείκτες Κλειδιά Αποδοτικότητας).

Στον ελληνικό αγροτικό τομέα δεν επικράτησε ακόμη ο τεχνολογικά προηγμένος καπιταλισμός. Κυριαρχούν οι μεσάζοντες έμποροι, τα σούπερ μαγαζιά των γεωπονικών εφοδίων και τα ΚΥΤ των τεχνοκρατών που φροντίζουν για το μοίρασμα των χρημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή των Βρυξελλών, όπως κατάντησε η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Οι συνεταιρισμοί, κάποτε καμάρι του πράσινου ΠΑΣΟΚ, όταν «έκλεψε» τους αγρότες από τους «μπλε» κομματάρχες, έχουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, μείνει με τις σφραγίδες και με κάποιο «ταμείο» για όσους τους κουμαντάρουν.

Ευτυχώς, υπάρχουν και στιβαροί καλλιεργητές και σοβαροί συνεταιρισμοί και δυναμικές εταιρείες εξαγωγών και πολυπαραγωγικές βιομηχανίες επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων. Αυτοί, όμως, έχουν στρωμένες δουλειές και δεν θέλουν να μπλέξουν με τους… «άλλους». Πιάνουν καλές τιμές, μειώνουν δηλαδή την απόσταση που τους χωρίζει από το ράφι του σούπερ μάρκετ ή την παλέτα που θα ταξιδέψει σε κάποια μεγάλη αγορά της Ευρώπης.

Κυρίως όμως διαβάζουν και μελετούν. Εχουν ήδη «ξεκοκαλίσει» την ενημέρωση που έστειλε στις 19/2/2025 η Επιτροπή σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Συζητούν και προετοιμάζονται. Ανησυχούν για τις ανατροπές που θα φέρει η νέα ΚΑΠ, για τη συμφωνία MERCOSUR που θα υπογράψει η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στα τέλη του μήνα στη Βραζιλία. Εχουν οργανώσει τις εκμεταλλεύσεις τους σε επιχειρήσεις με βιβλία, με τράπεζες, με νέα γεωργικά μηχανήματα, με τεχνολογία, με σύγχρονες μεθόδους αποδοτικής καλλιέργειας, με οικολογικές ανησυχίες αλλά και με νέους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν αγρότες.

Δεν μοιάζουν στους πολλούς, αλλά αυτές τις ημέρες είναι δίπλα τους. Αντιλαμβάνονται πως η μοίρα τους δεν διαφέρει. «Σιχαίνονται» το ίδιο τη γραφειοκρατία των Αθηνών, τις μπούρδες των κομματαρχών και την αφασία της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Τώρα, μάλιστα, που τους καθυστερούν τα χρήματα «που δικαιούνται», έχουν θυμώσει.

Και όμως, η νέα, μετά το 2027, ευρωπαϊκή πολιτική για τον αγροτικό τομέα θα διαθέτει σίγουρα πάνω από 300 δισ. ευρώ εισοδηματικών ενισχύσεων, όσο δηλαδή και η προηγούμενη ΚΑΠ. Η οποία όμως θα πρέπει να «δέσει» καλύτερα με τα φιλόδοξα σχέδια προστασίας της γης, η οποία πρέπει να μείνει ελεύθερη από αστική ανάπτυξη και άλλες δραστηριότητες υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης. Οσα περιλαμβάνει δηλαδή το πρόγραμμα Leader για το οποίο θα διατεθούν, επιπλέον της ΚΑΠ, περί τα 865 δισ. ευρώ. Πολλά λεφτά! Οι Ευρωπαίοι αγρότες θα γίνουν φρουροί του φυσικού περιβάλλοντος που απειλείται και εγγυητές μιας ευρωεκπλεπτυσμένης διατροφής.

Αν είχαμε προσέξει όσα κάνουν οι Ολλανδοί, δεν θα χρειαζόταν να εισάγουμε ντομάτες Ολλανδίας. Αν είχαμε μιμηθεί όσα έχουν καταφέρει οι τεχνοαγρότες του Ισραήλ, δεν θα κινδυνεύαμε να διψάσουν τα χωράφια μας.

Ολα αυτά όμως χρειάζονται σοβαρή κρατική οργάνωση, πολιτικές ηγεσίες με ορίζοντα πέραν της κάλπης, κομματική συναίνεση και λιγότερους… απατεώνες.

Δεν θυμάμαι κάποιον πρωθυπουργό που να πείθει πως κατανοεί τις ειδικές και κατά κανόνα δυσνόητες σε εμάς τους αστούς συνθήκες δουλειάς, επομένως και τις συνθήκες διαβίωσης του αγροδιατροφικού τομέα. Δυστυχώς, η ηγεσία του τόπου μένει στις υποσχέσεις για ακόμη καλύτερες παροχές, με τα χρήματα των άλλων, δηλαδή των Ευρωπαίων που χρηματοδοτούν όλα τα μεγάλα ταμεία, μαζί και την ΚΑΠ.

Αρκεί αυτό για να μετατραπεί η αγροτική δουλειά σε «παρακλάδι» της δημοσιοϋπαλληλίας; Δεν θα έπρεπε, αλλά το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδειξε πως όποιο κομμάτι του κράτους αφήνεται έρμαιο, γίνεται βορά των επιτηδείων.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι μέχρι τις γιορτές θα προλάβει να τροφοδοτήσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών με κάτι περισσότερο από 3 δισ. ευρώ. Δύσκολο, ιδίως αν θέλουμε να γίνουν πραγματικοί έλεγχοι. Ακόμη όμως και αν το πετύχει, οπότε τα μπλόκα θα ξεφτίσουν, τα μεγάλα ζητήματα για το κοντινό μέλλον γεωργίας, κτηνοτροφίας, εμπορικής οργάνωσης και επιχειρηματικού εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα δεν θα έχουν αντιμετωπιστεί. Οι μεγάλες ανατροπές δεν πραγματοποιούνται στην άσφαλτο των νέων εθνικών οδών.

Πρέπει να έχεις παλέψει με το χώμα, την κλιματική αλλαγή και την πονηρία των κυκλωμάτων για να καταλάβεις πόσο δίκαιο έχουν να ανησυχούν όσοι απέμειναν να δουλεύουν τη γη μας.