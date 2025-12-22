"Οι «από μέσα»" - Αρθρο του Γιώργου Παγάνη - Real.gr

Κοινό σε πολλά σημεία φαίνεται ότι ήταν το modus operandi των κυκλωμάτων που άρπαζαν ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η άποψη του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΑΝΗ - ΠΗΓΗ: Realnews

Για παράδειγμα, ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, που είχε συλληφθεί μαζί με άλλα 36 άτομα για 5 εκατ. ευρώ τον περασμένο Οκτώβριο (με αδυναμία στο Ντουμπάι και στην Κωνσταντινούπολη), φέρεται να εργαζόταν ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρία στην απάτη! Ετσι, και στην περίπτωση του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από το Μεσολόγγι φαίνεται ότι λειτουργούσε ένα σύστημα υποβολής ψευδών ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης, χρησιμοποιώντας προσωπικά δεδομένα ακόμα και θανόντων! Και πάμε τώρα στο διά ταύτα.

Ολοι αυτοί οι επιτήδειοι είχαν την τεχνική επάρκεια και τις γνώσεις να οργανώσουν, μόνοι τους, ένα αληθοφανές πλέγμα αγροτεμαχίων, προσωπικών δεδομένων και συντεταγμένων σε ορεινές περιοχές του χάρτη με άρτιο τρόπο, ώστε να επιδοτούνται στον μέγιστο βαθμό από μόνοι τους; Χωρίς βοήθεια «από μέσα»; Αντε και κανείς υπηρεσιακός δεν τους συνέδραμε (εδώ γελάμε τρανταχτά), δεν πρέπει κάποιος της αρμόδιας υπηρεσίας να απαντήσει στα ερωτήματα: Ποιος έκανε διασταυρώσεις; Ποιος υπέγραφε; Ποιος είχε τη διοικητική επιστασία; Με λίγα λόγια, πότε θα μάθουμε για τους «συναυτουργούς», όσους δηλαδή χορήγησαν κρίσιμα στοιχεία στους επιδοτούμενους για να κάνουν άρτιες αιτήσεις; Επίσης, το έκαναν δωρεάν, για λόγους αλληλεγγύης, ή με το αζημίωτο; Εκτός και αν θεωρούμε ότι υπάρχει έστω και ένας σε αυτή τη χώρα που να θεωρεί ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και ο DJ από τη Θεσσαλία ήταν εξειδικευμένοι στις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και επιτύγχαναν ενισχύσεις στο 100%!