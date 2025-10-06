Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα - Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται να τον ακολουθήσουν και ποιοι τηρούν ουδέτερη στάση - Real.gr

Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η παράδοση της έδρας του είναι γεγονός και ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για τα επόμενα βήματά του. Σύμφωνα με πληροφορίες οι διεργασίες στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ειναι έντονες ενώ με ενδιαφέρον παρακολουθεί τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα τις επόμενες κινήσεις του, αλλά και τους βουλευτές που τον προσεγγίζουν.

Όλες οι αντιδράσεις μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα

Ποικίλες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο προκάλεσε η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα ότι παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ, μιλώντας στον realfm 97,8 δήλωσε χαρακτηριστικά, «Ήταν μία επιτυχία ακόμη της εφημερίδας Realnews η προαναγγελία της παραίτησης του κυρίου Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται και από την μία και από την άλλη πλευρά εγώ θα σας πω. Η ΝΔ από τώρα μέχρι το 2027, όπως έχει πει με βεβαιότητα ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν εκλογές, οφείλει να παρουσιάσει με κάθε λεπτομέρεια το έργο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσα χρόνια. Να μπορέσει να αντιπαρέλθει τις όποιες αβελτηρίες, τις οποίες έχει κάνει, να διορθώσει λάθη που έχει κάνει. Εμένα δεν μου αρέσει να στρογγυλεύω τις λέξεις», είπε η Ελίζα Βόζεμπεργκ.

Σχολιάζοντας την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, είπε στον realfm 97,8: «Νομίζω ότι είναι μία προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι καθ’ όλα σεβαστή. Θα περιμένουμε να τοποθετηθεί και το κόμμα στο οποίο ανήκε μέχρι σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή».

Και πρόσθεσε: «Είδα όμως ότι και ο ίδιος μιλάει μέσα στη δήλωση του λέει ‘όχι’ σε Μεσσίες. Άρα υπό αυτή την έννοια εγώ συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η τοποθέτηση. Όπως είναι σημαντικό ότι υπάρχει και μία λογική ενότητας. Εδώ λοιπόν θα δούμε κατά πόσον μπορεί ο καθένας αυτά τα οποία λέει να τα εννοεί και να τα κάνει πράξη. Και εδώ νομίζω ότι τελικά θα κριθούμε όλοι και όλες μας».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι «εφόσον προκύψει ένας νέος φορέας θα πρέπει ο φορέας αυτός προφανώς να έχει πρόγραμμα. Θα πρέπει να έχει στρατηγική. Θα πρέπει να έχει ιδεολογική κατεύθυνση. Βάση αυτών ακριβώς θα κριθεί τελικά και το κατά πόσον μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, την οποία είπα πριν και στην οποία επιμένω δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλος δρόμος, ο δρόμος της ενότητας της Αριστεράς».

«Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Θεωρώ ότι χωρίς μία λογική ηγεμονισμού και χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να υπάρξει μία πολύ σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της Αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης στη χώρα μας. Και αυτή η συζήτηση, επαναλαμβάνω χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να γίνει με ειλικρινείς πολιτικούς όρους και πρέπει να γίνει με καθαρό και σαφή τρόπο απέναντι σε μία κοινωνία η οποία αγωνιά», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

«Η απάντηση στην Δεξιά πρέπει να είναι ενωτική και ισχυρή», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σπυρόπουλος: «Ο κ. Τσίπρας ήταν ο βασικός παράγοντας για την επανεκλογή Μητσοτάκη»

«Παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ και όλους εσάς που είχατε από ό,τι φαίνεται έγκυρο ρεπορτάζ δεν μας έκανε εντύπωση η κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το είχε αποφασίσει και σήμερα είχαμε την παρουσίαση αυτού του πρώτου σχεδίου του», είπε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο όχι όσον αφορά μόνο την διακυβέρνηση του τα τέσσερα χρόνια και τα τέσσερα χρόνια στα οποία ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι ήταν ο βασικός παράγοντας για την επανεκλογή του κυρίου Μητσοτάκη και την πολιτική κυριαρχία της ΝΔ τα τελευταία 6,5, 7 χρόνια. Και πιστεύω ότι ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγήθηκε το δικό του κόμμα στην πολυδιάσπαση των προηγούμενων ετών και νομίζω ότι πλέον είναι και ο πρωταγωνιστής της νέας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ».

Φάμελλος: «Δική μας προτεραιότητα ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ…»

«Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ». Ωστόσο προσθέτει: «Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας.

Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι.

Από την πρώτη ημέρα της εκλογής μου έθεσα την ανάγκη μίας προοδευτικής κυβέρνησης, που θα κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα.

Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο και δέσμευση να μείνει το κόμμα όρθιο, με συνέπεια και σοβαρότητα, να αποτινάξει την αναξιοπιστία και να συμβάλλει στην προοδευτική διέξοδο της πατρίδας μας.

Μίλησα με γενναιότητα για την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου, για την ανάγκη συνεργασιών, για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά.

Για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλύτης, αλλά και εγγύηση της Προοδευτικής Ελλάδας.

Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα».

Κλείνοντας επιμένει στην συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων: «Μόνο με συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με μία νέα κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και με υπερβάσεις θα βγάλουμε τη χώρα και την κοινωνία από το σημερινό τέλμα.

Και αυτές τις πρωτοβουλίες ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις αναλαμβάνει καθημερινά.

Οι πολίτες της χώρας απαιτούν κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλη την Ελλάδα. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».

Θέση στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα παίρνει με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Καραμέρος: Πράξη υπέρβασης η παραίτηση Τσίπρα

«Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του προοδευτικού χώρου, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μία πράξη υπέρβασης», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Καραμέρος.

«Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες», προσθέτει.

«Μέχρι τότε η δική μου ευθύνη απέναντι στους πολίτες κάθε γειτονιάς της Ανατολικής Αττικής παραμένει αμετάβλητη. Για ένα νέο βουλευτή όπως εγώ, το αξίωμα δεν είναι προνόμιο αλλά εργαλείο για να συνεχίσω να παλεύω καθημερινά για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και να προτείνω τις λύσεις τους, ασκώντας σκληρή αλλά γόνιμη αντιπολίτευση.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η δύναμή μου και όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση».

Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του προοδευτικού χώρου, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μία πράξη υπέρβασης. Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες.

Πολάκης : Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

2) Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….)

3) Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4) Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5) ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις.

Μαρινάκης για Τσίπρα: Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι σωσίβιο

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε δήλωση του κ. Τσίπρα το καλοκαίρι του 2015 και είπε ότι «την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες ψάχναμε όλοι σωσίβιο». Πρόσθεσε πως «η παραίτησή του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο γιατί δεν είχε κάνει κάποια παρέμβαση ως βουλευτής» και «άρα κοινοβουλευτικά είναι αδιάφορη».

Για τη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι η χώρα είναι σε αδιέξοδο με ευθύνη του πρωθυπουργού, απάντησε όπως «αν θεωρεί ο πρωθυπουργός των 100 δισ. ευρώ, των 30 νέων φόρων, του 3ου αχρείαστου μνημονίου, του γεγονότος ότι ήμασταν τελευταίοι σε ανάπτυξη, ότι η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό, έχει καταργήσει φόρους κι εγώ μπορώ να πιστεύω ότι αύριο θα οδηγήσω μια ομάδα στην κατάσταση του champions league. Τα έργα και οι ημέρες αυτής της κυβέρνησης είναι γνωστά. Δεν θυμάμαι άλλον πρωθυπουργό να έχει προχωρήσει σε ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, να έχει προχωρήσει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός κλπ. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μας τιμά ιδιαίτερα το μέτρο σύγκρισης να είναι ο κ. Τσίπρας. Αν πιστεύουμε ότι ως κυβέρνησης, το μέτρο σύγκρισής μας είναι η κυβέρνηση 2015-2019, τότε δεν θα τα καταφέρουμε».

Η ανακοίνωση της παραίτησης

Την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το πρωί της Δευτέρας. Aποκαλυπτικό ήταν το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Realnews, με την υπογραφή του Γιάννη Τσακίρη, για την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αναφέρει τα εξής:

«Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του βουλευτή»

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης:

Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα.

Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου.

Δεν ήταν μια απόφαση εύκολη, ούτε και αβασάνιστη.

Παραιτούμαι γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω, να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή, με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου, με την ειδική συνθήκη μάλιστα του πρώην πρωθυπουργού, δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν.

Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν.

Παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση.

Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων.

Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης.

Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της.

Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν.

Σε μια περίοδο όπου η πατρίδα μας βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο.

Οικονομικό, πολιτικό, γεωστρατηγικό, μα πρωτίστως ηθικό.

Ζητείται ελπίς.

Μέσα από τις πράξεις και όχι μόνο με λόγια.

Τις πράξεις που αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Τις πράξεις, που μόνο μ’ αυτές μπορούμε να υπερβούμε τα σημερινά αδιέξοδα.

Δεν πιστεύω σε Μεσσίες, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου.

Πιστεύω όμως στη δύναμη του λαϊκού κινήματος που παλεύει συλλογικά για κοινωνική δικαιοσύνη.

Πιστεύω στη βούληση και τις πράξεις των πολλών.

Με αυτούς, τις ανάγκες και τις ελπίδες τους, είμαι αποφασισμένος να συναντηθώ.

Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα.

Δεν θα είμαστε αντίπαλοι.

Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες.

Κυρίως όμως, θέλω να απευθυνθώ στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που ασφυκτιά:

Η λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία, δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε.

Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας.

Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα»