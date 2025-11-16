Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά και το «ευχαριστώ» του Ουκρανού προέδρου - Real.gr

Η επίσημη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στην Ελλάδα, η οποία διήρκεσε έξι ώρες, συνδυάστηκε με σημαντικές συμφωνίες ανάμεσα σε Αθήνα και Κίεβο.

Ο Ζελένσκι έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) και αναχώρησε περί τις 18:30. Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12:30 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροπλάνο που μετέφερε τον Ουκρανό προέδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα, τον πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής του περιοδείας.

Toν πρόεδρο της Ουκρανίας υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με τον οποίο είχε μια σύντομη συνομιλία.

Άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε τιμές στον , πρόεδρο της Ουκρανίας. Τα μέλη της συνοδείας του επιβιβάστηκαν στα αυτοκίνητα, με προορισμό την Ηρώδου Αττικού διασχίζοντας μια Αθήνα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Στην πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου τον Ουκρανό πρόεδρο με ιδιαίτερη θέρμη υποδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Αρχικά, ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την υποδοχή του κ. Ζελένσκι εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στον αγώνα της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εθνικής της ακεραιότητα.

«Γι’ αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου τέσσερα χρόνια εξελίχθηκε σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό, το πολιτικό, το ενεργειακό, το ανθρωπιστικό» τόνισε.

«Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα» πρόσθεσε ο κ. Τασούλας.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε και στο Κυπριακό λέγοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή εδώ και δεκαετίες και αυτή ακριβώς η περίπτωση μας υπαγορεύει τη στάση μας απέναντι στη δική σας χώρα.

Ο κ. Τασούλας είπε ακόμα ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία τη Ουκρανίας και την ένταξή της στην ΕΕ.

Από την πλευρά του ο Β. Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ελλάδα και τους Έλληνες που παρέχουν στήριξη εδώ και 4 χρόνια. Αναφέρθηκε ακόμα στο ενεργειακό λέγοντας ότι η Ουκρανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν δύσκολο χειμώνα, και ευχαρίστησε την Ελλάαδα για τη στήριξη που παρέχει και στον ενεργειακό τομέα, ενώ είπε ότι στις συνομιλίες θα θέσει και το θέμα των Ουκρανών ομήρων.

Μάλιστα, με πηγές οι δύο άνδρες είχαν μεταξύ τους μία φιλική κουβέντα περπατώντας στον διάδρομο που οδηγεί στην ιστορική αίθουσα των Διαπιστευτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου. Ειδικότερα, ο κ. Τασούλας ανέφερε στον κ. Ζελένσκι: «Σας εκφράζω όχι μόνο τη συμπαράσταση των Ελλήνων, αλλά και προσωπικά τον θαυμασμό μου καθώς ανατράπηκε η ομαλή ζωή στη χώρα σας, αλλά άλλαξε και προσωπικά η δική σας ζωή και παρόλα αυτά εσείς και ο λαός σας αντιστέκεστε υποδειγματικά εδώ και σχεδόν 4 χρόνια».

«Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα βρεθώ μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, αλλά ήταν χρέος μου να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων, κάτι που κάνουν όλοι οι πολίτες της Ουκρανίας κάτω από δύσκολες συνθήκες», απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν κατ’ ιδίαν ειπώθηκαν μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τασούλας είπε στον Ζελένσκι ότι η Τουρκία βοηθάει τη Ρωσία να παρακάμψει τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ του ανέφερε και μερικά παραδείγματα.

Νωρίτερα, φυσικά, στις επίσημες δηλώσεις, πριν αποχωρήσουν οι φωτορεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε παρά να υποστηρίξει ανεπιφύλακτα την Ουκρανία αφού είναι μια χώρα που υπέστη εισβολή, όπως εισβολή υπέστη και η Κύπρος. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η 16η Νοεμβρίου είναι η 42η επέτειος από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, που το αποκάλεσε συγκεκριμένα «ψευτοκράτος».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στα ενεργειακά, μιλώντας αφενός για τη μεγάλη σημασία που είχε η πρόσφατη διάσκεψη P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) για να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και της ΝΑ Ευρώπης και αφετέρου για τον Διάδρομο Αλεξανδρούπολης-Οδησσού. «Στις 11 Ιουνίου μίλησε ο Μητσοτάκης για τον Διάδρομο αυτό στη διάσκεψη κορυφής Ουκρανίας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σας το αναφέρω κι εγώ σήμερα», είπε ο κ. Τασούλας. Σημειωτέον, ότι ο Διάδρομος αυτός αφορά την ενέργεια, τις μεταφορές και το εμπόριο.

Η Οδησσός κυριάρχησε στην συζήτηση. Ο κ. Τασούλας είπε στον Ζελένσκι ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται πολύ για την Οδησσό λόγω των ιστορικών σχέσεων της χώρας μας με την πόλη αυτή του Εύξεινου Πόντου και τον ελληνισμό της περιοχής και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελε η Αθήνα να έχει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της πόλης και στην αναστήλωση των ιστορικών μνημείων της, όταν έλθει η ώρα.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την υποστήριξη της Ελλάδας και απάντησε ότι στο μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, που ανεξάρτητοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα αγγίξει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ, τον πρώτο λόγο θα έχουν οι χώρες που βοήθησαν την Ουκρανία, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται ασφαλώς η Ελλάδα.

Επιπλέον, ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι «ο Κάθετος Διάδρομος είναι win-win για την Ουκρανία, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη».

Κατόπιν, ο κ. Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.«Επιτρέψτε μου να αποδοκιμάσω τις πρόσφατες επιθέσεις σε στόχους πολιτών στη χώρα σας. Το θάρρος σας και το θάρρος του ουκρανικού λαού είναι αξιοθαύμαστο.

Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τη χώρα σας και τον ουκρανικό λαό με όποιον τρόπο μπορούμε. Θα υπογράψουμε πολύ σημαντικές συμφωνίες για την παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία από την Ελλάδα», σχολίασε ο Πρωθυπουργός.

Από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη στην Ουκρανία.

«Σας ευχαριστώ για την προσωπική σας στήριξη στην Ουκρανία. Αυτό είναι σημαντικό, η ενεργειακή συμφωνία που αναφέρατε, είναι πολύ σημαντικό το φυσικό αέριο αυτό τον χειμώνα, αυτό τον δύσκολο χειμώνα. Με όλες αυτές τις προκλήσεις και όλες αυτές τις επιθέσεις στους αμάχους, το αέριο θα μας βοηθήσει. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη αλλά θεωρώ πως αυτή η συμφωνία είναι win- win και για τις δύο χώρες».

Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπεγράφη η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026, η οποία, όπως σημειώνεται, αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα.

Μητσοτάκης: Σταθερός σύμμαχος της Ουκρανίας η Αθήνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε την άμεση κατάπαυση του πυρός που θα οδηγήσει στον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου και συνέδεσε την κυριαρχία του κράτους με το απαραβίαστο των συνόρων.

«Είμαστε δίπλα στον Ουκρανικό λαό και η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Απέναντι σε μία αιματηρή επιχείρηση που παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας (…) Η χρήση ένοπλης βίας δεν μπορεί να είναι ανεκτή για την Ελλάδα, το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο και κάθε παράνομο τετελεσμένο θα μας βρίσκει πάντα στην αντίθετη όχθη», ανέφερε.

«Να είσαι σίγουρος πρόεδρε ότι στην Αθήνα έχετε ένα σταθερό σύμμαχο και το έχουμε αποδείξει εφαρμόζοντας το σύνολο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας παρά το μη αμελητέο οικονομικό κόστος», συμπλήρωσε.

Ζελένσκι: Η Ελλάδα βοηθά από τις πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις δηλώσεις του ευχαρίστησε την Ελλάδα εκ μέρους του ουκρανικού λαού για τη στήριξή της στον αγώνα της Ουκρανίας για εθνική ακεραιότητα και ανεξαρτησία, για να είναι δυνατή η ειρήνη.

Χαρακτήρισε, δε, «πολύ σημαντικές» τις συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις προμήθειες αερίου στην Ουκρανία, και σημείωσε ότι κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπάνε τις κρίσιμες υποδομές της χώρας του.

«Ευχαριστώ για τα θερμά λόγια και τη στήριξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη θέση αρχής και τη στήριξη της Ελλάδας του αγώνα μας σε αυτό τον πόλεμο. Η Ελλάδα από τις πρώτες ημέρες της εισβολής μας βοηθάει, συμμετέχει με κοινές εργασίες με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους για να είναι δυνατή η ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, Μητσοτάκης και Ζελένσκι μίλησαν για την οργάνωση μιας ακόμη προσπάθειας που αφορά την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες είναι έτοιμες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια ανέγερσης νέων κτηρίων σε πόλεις της Ουκρανίας που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα ρωσικά όπλα.

Η συμφωνία για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία προστίθεται στις συμφωνίες ορόσημο ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας.

Ενεργοποιεί άμεσα τον Κάθετο Διάδρομο, που θα μεταφέρει αμερικανικό φυσικό αέριο από την Αλεξανδρούπολη στη Βουλγαρία, την Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ενώ καθιστά τη χώρα μας πάροχο ενεργειακής ασφάλειας και κλειδί στην ευρωπαϊκή στρατηγική απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Με τον κομβικό ρόλο της Αθήνας να αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση Τραμπ, κι αυτό κατέδειξε εκ νέου η παρουσία της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Μαξίμου, η κυβερνητική στρατηγική έχει ως στόχο η Ελλάδα να μετατραπεί σε κεντρική αρτηρία για την Κεντρική και την Νοτιοανατολική Ευρώπη των 100 εκατομμυρίων πολιτών.

Η ανακοίνωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας – Τι προβλέπει

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz της Ουκρανίας υπέγραψαν σήμερα Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας για την περίοδο του χειμώνα, από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προβλέπεται η μεταφορά ποσοτήτων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του «Route 1», που διατίθεται από κοινού από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

Σε κοινή του δήλωση των δυο ηγετών τα δύο μερη τονίζουν τη σημασία παροχής στην Ουκρανία αξιόπιστων και ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας – οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης- μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Η κοινή δήλωση Μητσοτάκη-Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση των εχθροπραξιών ως το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μία βιώσιμη και διαρκή ειρήνη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε ακόμη τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή της προοπτική. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία διαδικασία με διακυβερνητικό χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στις ίδιες επιδόσεις των υποψηφίων προς ένταξη κρατών.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς για την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τον ρόλο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και στην ενεργειακή θωράκιση της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί μετά τις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα για την προμήθεια και μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και από τη σημερινή συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στη ΔΕΠΑ και τη Naftogaz.

Συζητήθηκε ακόμη η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων, και η διερεύνηση πιθανοτήτων συνεργασίας, στον τομέα των θαλασσίων drones, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ελλάδα και στα οποία η Ουκρανία έχει μεγάλη τεχνογνωσία.

Ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας έκαναν την εξής κοινή δήλωση:

«Την 16η Νοεμβρίου 2025, κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη ανέδειξε την ισχυρή και διαχρονική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, η οποία εδράζεται στους μακραίωνους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στους λαούς της Ουκρανίας και της Ελλάδας, καθώς και στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού της κυριαρχίας, της διεθνούς δικαιοταξίας και του διεθνούς δικαίου, όπως επίσης και στην κοινή πεποίθηση ότι τα σύνορα των κρατών δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας.

Κατά την επίσκεψη, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με σκοπό την αποκατάσταση μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, καθώς και τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη ευρύτερη Ευρωατλαντική περιοχή.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την κοινή δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της ένοπλης ρωσικής επίθεσης και την υπέρβαση των λοιπών συνεχιζόμενων προκλήσεων για την περιφερειακή σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, καθώς και για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας, της προστασίας κρίσιμων υποδομών και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

1. Τα μέρη υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός ως πρώτο βήμα για την έναρξη μιας γνήσιας ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία θα διασφαλίσει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

2. Τα μέρη τονίζουν τη σημασία παροχής στην Ουκρανία αξιόπιστων και ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας – οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης- μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων.

3. Τα μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που έχουν υποστεί ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις. Η Ελλάδα εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει με τεχνογνωσία και πόρους στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας.

4. Τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές.

5. Αμφότερες οι πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και συμφώνησαν στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών απειλών που στοχεύουν αμφότερα τα έθνη.

6. Τα μέρη εξέφρασαν την κοινή τους δέσμευση να υποστηρίξουν τις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της επιστροφής των παιδιών της Ουκρανίας που έχουν παράνομα απαχθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

7. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη διατήρησης πολυεπίπεδης πίεσης επί της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως ότου αυτή αποσυρθεί πλήρως από τα ουκρανικά εδάφη, συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και λογοδοτήσει για τις παραβιάσεις που έχει διαπράξει· συμφώνησαν δε να συντονίσουν, όπου είναι σκόπιμο, την πολιτική κυρώσεων προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Συνάντηση Ζελένσκι – Γκίλφοϊλ στην ουκρανική πρεσβεία

Στάση στην ουκρανική πρεσβεία πραγματοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τουλάχιστον 30 λεπτά. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Λίγο πριν την αναχώρησή του από την Αθήνα, ο Ζελένσκι προχώρησε σε μια θερμή χειραψία με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, η οποία επισφράγισε τη σημερινή επίσκεψη των έξι ωρών του Ουκρανού προέδρου.

Το ευχαριστώ του Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του απέναντι στην Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας.

«Είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό, στην ομάδα, στις εταιρείες και σε όλους όσους συμβάλλουν στην επίτευξη τέτοιων συμφωνιών και στη διασφάλιση της εφαρμογής τους. Ευχαριστώ, Ελλάδα», σχολίασε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του.

From the very first days of Russia’s full-scale invasion, Greece has been helping us, working together with Europe and with other partners so that we can reach the conditions under which peace becomes possible. And we truly value your support and your commitment. Today we have an… pic.twitter.com/tN83Mjnamh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025

«Από τις πρώτες μέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η Ελλάδα μας βοηθά, συνεργάζεται με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα καταστήσουν δυνατή την ειρήνη», σημείωσε.

«Εκτιμούμε πραγματικά την υποστήριξη και τη δέσμευσή σας. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο – κατά τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράφηκε μια επιστολή προθέσεων σχετικά με τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο για τη χειμερινή περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, οι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου και οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί μας έχουν γίνει στόχοι πυραύλων και drones. Οι συμφωνίες μας με την Ελλάδα σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του μεγάλου ενεργειακού πακέτου που έχουμε προετοιμάσει για το χειμώνα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν ήδη από τον Ιανουάριο. Εκτός από τη συμφωνία για άμεσο εφοδιασμό, υπάρχουν και μακροπρόθεσμες συμφωνίες», πρόσθεσε.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και το Κίεβο.

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή της πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού ενεργειακού φορέα ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ», σημείωσε στη συνέχεια.