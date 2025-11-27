Οι πολιτιστικές προ-τάσεις της εβδομάδος - Real.gr

Τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε, πώς θα ψυχαγωγηθούμε την εβδομάδα 27 Νοεμβρίου-3 Δεκεμβρίου.

από τη Μαρίνα Τσικλητήρα

* Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, “Σπασμένη Φλέβα”, εκτός το ότι είναι από τις κορυφαίες του, είναι η πιο “εσωτερική” του. Η λάβα σιγοβράζει κάτω από το δέρμα του κεντρικού του ήρωα, Θωμά, οι εκρήξεις είναι συχνότερα υπόκωφες παρά εκκωφαντικές και οι σιωπές πιο αποκαλυπτικές από ποτέ. Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποδύεται έξοχα έναν μεσήλικα επιχειρηματία σε οικονομικό -και όχι μόνο- αδιέξοδο, ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει την επικείμενη καταστροφή ολόκληρης της ζωής του. Λόγω, όμως, του χαρακτήρα του και των απανωτών λανθασμένων αποφάσεων έρχεται αντιμέτωπος με την τραγική απάντηση της μοίρας. Τον πλαισιώνουν οι Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη (σε τολμηρό ρόλο-έκπληξη), Στάθης Σταμουλακάτος, Γιάννης Νιάρος, Κλέλια Ρένεση, Σοφία Κουνιά, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Γιάννης Αναστασάκης, Δημήτρης Καπετανάκος, Μαρία Καλλιμάνη και Αναστασία Χατζηαθανασίου. Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφουν οι Γιάννης Οικονομίδης και Βαγγέλης Μουρίκης. Μην τη χάσετε.

* Αν δεν έχετε παρακολουθήσει τον θεατρικό μονόλογο «Μια ζωή» με τη Νένα Μεντή, σε κείμενο και σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, έχετε για λίγο ακόμα την ευκαιρία να εξασφαλίσετε μια θέση. Η παράσταση, η οποία παίζεται από πέρσι στο “Πτι Παλαί” (Ριζάρη 24, Παγκράτι), έχει σημειώσει συνεχόμενα sold out και, αυτή τη στιγμή, τα εισιτήρια που απομένουν έως και την Κυριακή των Βαΐων (5 Απριλίου) είναι ελάχιστα και οδεύουν προς εξάντληση!

Πρόκειται για την προσωπική αφήγηση μιας ηλικιωμένης μοδίστρας, η οποία διασταυρώνεται με τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία και τυλίγεται με μουσικές που σημάδεψαν γεγονότα και εποχές. Το ταξίδι των αναμνήσεων, γεμάτο νοσταλγία αλλά και υπόγεια αγωνία για το μέλλον, αναδεικνύει την ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που παλεύει να σταθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει αδιάκοπα. Εισιτήρια: more.com

* Ένα παλιό λατομείο στο λόφο του Φιλοπάππου ενεργοποιεί ο οργανισμός ΝΕΟΝ για να παρουσιάσει την έκθεση “Athens Dies In Dreams At Sunrise” του Αλέξανδρου Τζάννη, σε επιμέλεια της Γαλήνης Νώτη. Το λατομείο βρίσκεται στη νότια πλευρά του λόφου Φιλοπάππου (είσοδος από Παναιτωλίου & Ορλώφ). Στο σημείο αυτό, οι αρχιτέκτονες Μπούκη Μπαμπάλου-Νουκάκη και Αντώνης Νουκάκης δημιούργησαν μια ανοιχτή κατασκευή–υποδομή για υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, στο πλαίσιο του προγράμματος ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων το 2003. Η κατασκευή αυτή, αν και δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για τον αρχικό της σκοπό, παραμένει αγκιστρωμένη στον βράχο ως σιωπηλό αποτύπωμα της πρόθεσης εκείνης, η οποία τώρα επανέρχεται με το γλυπτό του Αλέξανδρου Τζάννη, που προσαρτάται σε αυτήν. Ανήκει στη σειρά έργων “Παράσιτα”, που ο καλλιτέχνης έχει ξεκινήσει από το 2017, τα οποία προσκολλώνται σε δομικά στοιχεία κτιρίων ως σημάδια ζωής και οικειοποίησης του περιβάλλοντος. Αποτελούνται κυρίως από σίδηρο και μαγνήτες συνθέτοντας ένα σύμπλεγμα υλικών και σχέσεων και επαναπροσδιορίζουν τη σχέση παράσιτου και ξενιστή,αναγνωρίζοντας τους δύο οργανισμούς ως εξίσου σημαντικούς και αλληλένδετους. Ο χώρος είναι προσβάσιμος όλο το 24ωρο, αλλά η ιδανική ώρα να τον επισκεφθείτε είναι κοντά στη δύση του ηλίου, τα χρώματα της οποίας προσδίδουν ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο έργο και στον τόπο. Έως τις 21 Δεκεμβρίου.

* Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στις 18.00, το Ίδρυμα Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο) μας προσκαλεί σε μια λαμπερή χριστουγεννιάτικη γιορτή, γεμάτη επιστήμη, μουσική, φως, χαμόγελα και δράσεις για όλη την οικογένεια. Στο Πλανητάριο, «Το Άστρο των Χριστουγέννων» παρουσιάζεται ανανεωμένο. Πρόκειται για την πιο χαρακτηριστική του παράσταση, αφού πρωτοπαρουσιάστηκε τη δεκαετία του 1970 και υπήρξε μία από τις πρώτες δημιουργίες του Διονύση Σιμόπουλου μετά την ανάληψη της διεύθυνσης του Πλανηταρίου. Από τότε, τόσο το σενάριο όσο και η αφήγηση και η μουσική εξελίχθηκαν και βελτιώθηκαν σημαντικά και σήμερα “Το Άστρο των Χριστουγέννων» παρουσιάζεται σε ένα εντυπωσιακό, ολοκαίνουργιο remake, που συνδυάζει πλήρως ανανεωμένα γραφικά, ζωντανά κινηματογραφικά πλάνα και ένα βελτιωμένο, βαθιά συναισθηματικό σάουντρακ. Παράλληλα, η αφήγηση εμπλουτίστηκε με αλλαγές και νέο αφηγητή, τον Αντίνοο Αλμπάνη, ο οποίος ζωντανεύει τα μεταφρασμένα, πλέον, αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη. Προτείνεται για παιδιά από 9 ετών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δωρεάν ηλεκτρονικά εισιτήρια από Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

* «Το ξέρω πως στο τέλος θα ηττηθώ από τον χρόνο. Μέχρι τότε προσπαθώ να τον κερδίζω στα σηµεία». Από την Πάτρα του 1947 µέχρι την Ελλάδα του Μνηµονίου, ο Θάνος Μικρούτσικος, συνοµιλώντας µε τον Οδυσσέα Ιωάννου, καταθέτει µε απόλυτη ειλικρίνεια γεγονότα, σκέψεις και συναισθήµατα. Μιλάει για τη ζωή του, το τραγούδι, την πολιτική και ανοίγει ένα παράθυρο για όλους. Στην αυτοβιογραφία “Ο Θάνος κι ο Μικρούτσικος” (Εκδόσεις Πατάκη) περιλαμβάνονται κείµενα του Οδοσσέα Ιωάννου, με σκέψεις επάνω στις αφηγήσεις του συνθέτη.