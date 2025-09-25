Οι σημερινές επαφές του Κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη - Αύριο η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Real.gr

Quantcast
Οι σημερινές επαφές του Κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη – Αύριο η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

07:51, 25/09/2025
Οι σημερινές επαφές του Κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη – Αύριο η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, θα συναντηθεί σήμερα Πέμπτη με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Sabah Al-Khalid Al-Sabah, τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Sultan Al Jaber, τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου (WJC) Ronald Lauder και με διεθνείς και αμερικανικές εβραϊκές οργανώσεις.

Αύριο Παρασκευή, στις 15.15 (ώρα Ελλάδος), ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg News.

Στις 18.00 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών António Guterres.

Στις 18.45 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

