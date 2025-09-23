Οι συναντήσεις του Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη - Real.gr

Τα τετ α τετ του πρωθυπουργού στην Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου Μουσταφά Κεμάλ Μαντμπουλί , τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, Dr Τζούλιους Μαάντα Μπίο και τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι .

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συζητήθηκε η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των κάθετων διασυνδέσεων.

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία με την Αρμενία, την οποία χαρακτήρισε θετική εξέλιξη προς όφελος της ειρήνης στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου συζητήθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της Μετανάστευσης. Συζητήθηκε ακόμα το θέμα της συμφωνίας για την Ι.Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο Υεμένης, Ρασάντ Αλ Αλίμι, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στην κυβέρνηση και υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοϊας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ