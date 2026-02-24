Οι τελικές αλλαγές στη θητεία - Ξεκινά η εθελοντική στράτευση των γυναικών - Real.gr

Το μπόνους σε όσους υπηρετούν σε Θράκη και ανατολικό Αιγαίο, οι νέες δεξιότητες και ποιοι θα μπορούν να καταταγούν σε Πολεμική Αεροπορία και Ναυτικό. Ξεκινά από τον Ιούλιο η εθελοντική στράτευση των γυναικών.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σήμερα ξεκινά η νέα θητεία στις Ενοπλες Δυνάμεις. Για πρώτη φορά όλοι οι 10.000 νέοι οπλίτες θα παρουσιαστούν αποκλειστικά στα 13 κέντρα νεοσυλλέκτων του Στρατού Ξηράς και κανείς σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία. Το νέο μοντέλο της θητείας αποτελεί ουσιαστικά τον έναν από τους τρεις πυλώνες της «ατζέντας 2030» που έχει θέσει ως πολιτική ο Νίκος Δένδιας από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα ηνία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

Η θητεία από «αγγαρεία» θα μετατραπεί σε ουσιαστική εκπαίδευση, με το κύριο βάρος να δίνεται στις πρώτες 10 εβδομάδες, κατά τις οποίες οι οπλίτες θα αποκτήσουν τις ικανότητες του «σύγχρονου μαχητή», με την προσθήκη νέων αντικειμένων (από τον χειρισμό drones έως τις πρώτες βοήθειες) και τη σημαντική αναβάθμιση των υφιστάμενων (πολλαπλασιασμός βολών, πορειών, ασκήσεων).

Πλέον οι Εκπαιδευτικές Σειρές Στρατευσίμων Οπλων (ΕΣΣΟ) μειώνονται από έξι σε τέσσερις, δηλαδή Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο. Η θητεία παραμένει στους 12 μήνες, ενώ εννιάμηνο θα υπηρετήσουν όσοι επιλέξουν να βρίσκονται σε νησιά του Αιγαίου, Θράκη, ΕΛΔΥΚ και στον Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς.

Στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία παρουσιάζονται μόνο όσοι έχουν ναυτικό φυλλάδιο ή πτυχίο μηχανικού αεροσκαφών αντίστοιχα. Οι δύο κλάδοι θα μπορούν να αιτηθούν μετάταξη οπλιτών, βάσει των αναγκών τους σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Τα τρία στάδια

Η εκπαίδευση, πλέον, χωρίζεται σε τρία στάδια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο οπλίτης θα αποκτά και επιπλέον ικανότητες. Στο πρώτο αναπτύσσεται πλήρως η επιχειρησιακή ικανότητα του οπλίτη ως μαχητή, ενώ η βασική εκπαίδευση θα έχει διάρκεια 10 εβδομάδων. Ο οπλίτης θα πραγματοποιεί περισσότερες βολές με όπλα, καθώς στην εκπαίδευσή του προστίθενται η νυχτερινή βολή, η βολή με πιστόλι και η ρίψη εκπαιδευτικής χειροβομβίδας. Θα λάβει, επίσης, εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών, θα αυξηθεί ο αριθμός των πορειών και των νυχτερινών εκπαιδεύσεων, ακόμη και οι βολές τη νύχτα, ενώ θα μάθει να χειρίζεται και drones. Οσοι περάσουν ειδικά το τελευταίο στάδιο θα φέρουν και ειδικό σήμα στη στολή.

Το δεύτερο στάδιο της ειδικής εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων θα πραγματοποιείται σε Μονάδες Εκπαίδευσης Ειδικοτήτων της Μείζονος Διοίκησης ή του Σχηματισμού όπου υπάγονται οι μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί οι οπλίτες, ή σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης. Κατά το στάδιο αυτό, οι οπλίτες θα εκπαιδεύονται σε ειδικότητες και κάθετες δεξιότητες, αντίστοιχα. Πλέον θα υπάρχουν 19 ειδικότητες, από τις 46 στο παρελθόν. Για πρώτη φορά ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή ειδικοτήτων σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης σε διαθέσιμα προγράμματα που έχουν επιλέξει οι στρατεύσιμοι. Για την Α’ ΕΣΣΟ προβλέπονται οι δεξιότητες χειριστή μηχανημάτων, ναυαγοσώστηαυτοδύτη, οπλουργού, χειριστή drone, καθώς και ειδικού προγράμματος κυβερνοασφάλειας στη Σχολή Προγραμματιστών Υπολογιστών. Και για αυτά οι οπλίτες θα πάρουν και τις ανάλογες πιστοποιήσεις.

Το τρίτο στάδιο της εκπαίδευσης θα ολοκληρώνεται στις μονάδες για την εκπλήρωση του υπολοίπου της κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης και αφορά την επιχειρησιακή ένταξη των οπλιτών. Το 70% των οπλιτών προβλέπεται ότι θα υπηρετεί σε Θράκη και νησιά. Ωστόσο, μετά τον έκτο μήνα θα δικαιούνται τακτική μετάθεση, με τις τοποθετήσεις να γίνονται βάσει μοριοδότησης (γνώσεις, δεξιότητες, τόπος προτίμησης-εντοπιότητα).

Συσσίτιο και μισθός

Σημαντικό ζήτημα είναι και αυτό της μηνιαίας αποζημίωσης που από 8,80 ευρώ διαμορφώνεται σε 100 ευρώ για όσους υπηρετούν σε Θράκη και νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σε 50 ευρώ για όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα. Τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών θα λαμβάνουν 150 ευρώ από 35 ευρώ, ενώ σημαντικές αυξήσεις θα λάβουν οπλίτες γονείς (150 ευρώ για ένα τέκνο, 200 ευρώ για δύο, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο). Τέλος, οι άγαμοι ορφανοί και από τους δύο γονείς οπλίτες θα λαμβάνουν 200 ευρώ, από τα 100 έως σήμερα.

Βάσει του σχεδιασμού του υπουργείου, οι νέοι οπλίτες θα έχουν ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συσσιτίου με την εφαρμογή του νέου κανονισμού τροφοδοσίας, σύμφωνα με τα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα. Επιπλέον, προβλέπεται η αύξηση του αντιτίμου της τροφοδοτικής μερίδας από 4,50 ευρώ σε 6,40 ευρώ. Το διατροφολόγιο έχει εμπλουτιστεί με νέα είδη στη βάση της απαραίτητης ημερήσιας θερμιδικής αξίας για τις ανάγκες κάθε οπλίτη, παρέχει δυνατότητα εξατομικευμένων μερίδων, ενώ θα χορηγείται ταυτόχρονα σε όλα τα κέντρα εκπαίδευσης. Στόχος είναι όλοι να απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα φαγητού και να μην αναγκάζονται να πληρώνουν επιπλέον χρήματα για τις βασικές διατροφικές ανάγκες τους.

Εθελοντικά οι γυναίκες!

Για πρώτη φορά φέτος θα εφαρμοστεί το μέτρο της εθελοντικής θητείας για γυναίκες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, η σκέψη είναι η πρώτη ΕΣΣΟ για γυναίκες οπλίτες να πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Οπως επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές, οι γυναίκες θα υπηρετούν κανονικά, όπως και οι άνδρες, δηλαδή δωδεκάμηνο ή εννιάμηνο σε περίπτωση που επιλέξουν να κάνουν όλη τη θητεία τους σε Θράκη και νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Να σημειωθεί ότι θα ακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα εκπαίδευσης, δηλαδή και τα τρία στάδια, θα κάνουν βολές με τυφέκιο και πιστόλι και θα αποκτήσουν δεξιότητες, λαμβάνοντας τη σχετική πιστοποίηση.