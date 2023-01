Οι νέες απειλές της Αγκυρας και το μήνυμα Μενέντεζ στον Ερντογάν

Η δήλωση του Μπομπ Μενέντεζ δημοσιεύεται στον λογαριασμό που διατηρεί στα social media υπό την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Erdogan's continued threats against #Greece are entirely unacceptable behavior for the leader of a @NATO country. These absurd intimidations must stop. https://t.co/hCWhdMTcnH