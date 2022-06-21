Οι νέες χρεώσεις ανά τομέα της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Στην επιτροπή συμμετέχουν οι Νίκος Παππάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιάννης Ραγκούσης.
Τις νέες χρεώσεις ανά τομέα πολιτικής αποφάσισε σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.
Συντονιστής της Επιτροπής Πολιτικού Αγώνα ορίστηκε ο Νίκος Μπίστης, ενώ στην επιτροπή συμμετέχουν οι Νίκος Παππάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιάννης Ραγκούσης.
Υπεύθυνος κυβερνητικού προγράμματος ορίστηκε ο πρώην γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Τζανακόπουλος.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ...... ΧΡΕΩΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ...... ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΑΠΗ-ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ...... ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ....... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ....... ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο.
ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ...... ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ....... ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ...... ΝΕΟΛΑΙΑ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ...... ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ...... ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ο
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ....... ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ........ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ........ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΜΕΛΟΣ ΟΓ
ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ....... ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ...... ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ....... ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΘΕΣΜΟΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ........ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ........ ΥΓΕΙΑ
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ....... ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ....... ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ....... ΥΓΕΙΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ....... ΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ........ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ...... ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κ' ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ..... ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ...... ΑΜΥΝΑ
ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ...... ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ..... ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ..... ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ...... ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΟΓ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ..... ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ...... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ...... ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ..... ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ...... ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ....... ΠΑΙΔΕΙΑ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ...... ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΕ- ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ..... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ..... ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ