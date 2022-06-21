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Οι νέες χρεώσεις ανά τομέα της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

21:41

Στην επιτροπή συμμετέχουν οι Νίκος Παππάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιάννης Ραγκούσης.

Τις νέες χρεώσεις ανά τομέα πολιτικής αποφάσισε σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Συντονιστής της Επιτροπής Πολιτικού Αγώνα ορίστηκε ο Νίκος Μπίστης, ενώ στην επιτροπή συμμετέχουν οι Νίκος Παππάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιάννης Ραγκούσης.

Υπεύθυνος κυβερνητικού προγράμματος ορίστηκε ο πρώην γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Τζανακόπουλος.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ...... ΧΡΕΩΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ...... ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΑΠΗ-ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ...... ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ....... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ....... ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο.

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ...... ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ....... ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ...... ΝΕΟΛΑΙΑ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ...... ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ...... ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ο

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ....... ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ........ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ........ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΜΕΛΟΣ ΟΓ

ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ....... ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ...... ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ....... ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΘΕΣΜΟΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ........ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ........ ΥΓΕΙΑ

ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ....... ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ....... ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ....... ΥΓΕΙΑ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ....... ΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ........ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ...... ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κ' ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ..... ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ...... ΑΜΥΝΑ

ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ...... ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ..... ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ..... ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ...... ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΟΓ

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ..... ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ...... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ...... ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ..... ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ...... ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ....... ΠΑΙΔΕΙΑ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ...... ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΕ- ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ..... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ..... ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

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