Οι προκλήσεις Τσαβούσογλου περί «τουρκικής μειονότητας» και η αντίδραση του ΥΠΕΞ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, xronos.gr

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνει ότι η Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη, αριθμεί περίπου 120.00 Έλληνες κατοίκους και διαμηνύει πως οι συνεχείς προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας αυτής από την Τουρκία, καθώς και οι αιτιάσεις περί δήθεν μη προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών αυτών, ή περί δήθεν διακριτικής μεταχείρισης είναι αβάσιμες και απορρίπτονται στο σύνολό τους.

Ο κ. Παπαϊωάννου αφού αναφέρει πως η Ελλάδα, κράτος δικαίου, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημειώνει πως η χώρα μας θα επιθυμούσε την βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, υπογραμμίζει περαιτέρω.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τους θεμελιώδεις κανόνες αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της συνθήκης της Λωζάννης την οποία επίσης υπέγραψε και έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει.

Στη Θράκη ο Τσαβούσογλου: Η προκλητικές αναρτήσεις περί «τουρκικής μειονότητας» και τα «χαιρετίσματα» από τον Ερντογάν

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έφτασε αεροπορικώς στην Αλεξανδρούπολη λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Κυριακής και στη συνέχεια οδικώς μετέβει στο Τουρκικό προξενείο, στην Κομοτηνή. «Πηγαίνω στην Ελλάδα με θετική ατζέντα», δήλωσε ο Μ. Τσαβούσογλου στους δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει από την Τουρκία. Φθάνοντας στη Θράκη έκανε ανάρτηση στο Twitter στην οποία ανέφερε:

"Στην Ελλάδα για να συναντηθώ με μέλη της "τουρκικής" μειονότητας στη Δυτική Θράκη και για να συζητήσουμε θέματα διμερών σχέσεων"

#Bat?Trakya’daki soydaslar?m?zla bulusmak ve ikili iliskilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'day?z.

In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy