Οι πρώτοι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ για τις εθνικές εκλογές

Ανακοινώθηκαν από το Κίνημα Αλλαγής οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών.
Ο Παύλος Χρηστίδης καταλαμβάνει την τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας, παραμένοντας εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ.
Με απόφαση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων για τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων των εθνικών εκλογών δόθηκαν στη δημοσιότητα τα εξής ονόματα:
Ν. ΕΒΡΟY:
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
N. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ν. ΞΑΝΘΗΣ:
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ:
ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ
Ν. ΠΕΛΛΑΣ:
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΣΕΡΡΩΝ:
ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ν. ΚΙΛΚΙΣ:
ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ:
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ:
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Ν. ΑΡΤΑΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ:
ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ
Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:
ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ:
ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ:
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ:
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):
ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:
ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Ν. ΣΑΜΟΥ:
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ:
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ:
ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ