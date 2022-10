Οι Τούρκοι βγάζουν το γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» στην ανατολική Μεσόγειο

Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα.

Οι Τούρκοι κλιμακώνουν επικίνδυνα την ένταση καθώς ετοιμάζονται να βγάλουν στην ανατολική Μεσόγειο το νέο γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν», στον απόηχο του λεκτικού επεισοδίου που προκλήθηκε ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μάλιστα την ώρα που ήδη έχουν ενεργοποιήσει το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο.

Την Παρασκευή εκδόθηκε NAVTEX με τις γεωτρήσεις οι οποίες θα γίνουν κοντά στον κόλπο της Αττάλειας στην ανατολική Μεσόγειο και θα διαρκέσουν από αύριο Σάββατο 8/10 μέχρι και την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022.

Αναλυτικά η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0974/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2022 11:32)

MEDITERRANEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMID HAN, HAKAN ILHAN, KUTSI ILHAN AND MURAT ILHAN BETWEEN 08 OCT-07 NOV 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N – 031 54.26 E

36 05.88 N – 031 54.23 E

36 05.90 N – 031 56.70 E

36 03.90 N – 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 072159Z NOV 22.