Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Μητσοτάκης: Η συνάντηση τους στην Νέα Υόρκη - Real.gr

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στην έδρα της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη Νέα Υόρκη, όπου τον υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Επίσης, αναφέρθηκε στην εβδομαδιαία επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία περιλάμβανε συναντήσεις με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και ηγέτες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης έχει προγραμματιστεί να παραστεί στην τελετή της Τετάρτης, κατά την οποία θα απονεμηθεί το Βραβείο Templeton στον Οικουμενικό Πατριάρχη.