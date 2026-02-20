Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή κατά του Μίνωα Μάτσα για τη συνεπιμέλεια των παιδιών τους - Real.gr

Ένα βήμα πίσω προκειμένου να προσπαθήσουν να βρουν την βέλτιστη λύση για τα παιδιά τους, φέρεται πως πήρε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός Τουρισμού φέρεται να απέσυρε την αγωγή κατά του Μίνωα Μάτσα σχετικά με το ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών τους. Μάλιστα, στην δήλωση παραίτησής της φέρεται να επικαλέστηκε νέα προσπάθεια εξεύρεσης βέλτιστης λύσης μεταξύ των δύο γονέων, με γνώμονα το συμφέρον των ανήλικων τέκνων τους.

Το εξώδικο του Μίνωα Μάτσα

Υπενθυμίζεται πως η διάταξη την οποία επικαλέστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, έγινε γνωστή μέσα από εξώδικο που απέστειλε στα τέλη Ιανουαρίου ο Μίνωας Μάτσας.

Στο εξώδικό του υποστήριζε ότι λίγες ημέρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου για συνεπιμέλεια των παιδιών τους πήγε ρύθμιση στη Βουλή σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 19 Δεκεμβρίου με τον χαρακτήρα του επείγοντος, που αφορά στην επιμέλεια τέκνων.

Με βαρείς χαρακτηρισμούς ο Μίνως Μάτσας επιτέθηκε στην Ολγα Κεφαλογιάννη λέγοντας ότι «το αντικειμενικό γεγονός ότι εσείς πρώτη, μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη θέσπισή της, σπεύσατε και χρησιμοποιήσατε τη διάταξη αυτή, ασκώντας την από 7/1/2026 αγωγή σας εναντίον μου, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ηθικά και πολιτικά» και ακολούθως σημειώνοντας ότι: «Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται».

Όλγα Κεφαλογιάννη: Αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα με τα παιδιά μου

Η Όλγα Κεφαλογιάννη απάντησε τότε με ανάρτησή της στο Facebook λέγοντας πως ψήφισε τη ρύθμιση μαζί με 179 βουλευτές και παραδέχτηκε πως έκανε χρήση καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τα παιδιά της.

«Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου» είχε γράψει τότε στην ανάρτησή της.