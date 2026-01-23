Όλγα Κεφαλογιάννη: Έκανα χρήση της ρύθμισης, δεν έχω λιγότερα δικαιώματα ως μέλος της κυβέρνησης - Real.gr

Quantcast
Όλγα Κεφαλογιάννη: Έκανα χρήση της ρύθμισης, δεν έχω λιγότερα δικαιώματα ως μέλος της κυβέρνησης
15:01, 23/01/2026

Όλγα Κεφαλογιάννη: Έκανα χρήση της ρύθμισης, δεν έχω λιγότερα δικαιώματα ως μέλος της κυβέρνησης

15:01, 23/01/2026
Όλγα Κεφαλογιάννη: Έκανα χρήση της ρύθμισης, δεν έχω λιγότερα δικαιώματα ως μέλος της κυβέρνησης

Με ανάρτησή της στο Facebook η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη απαντά για την τροπολογία για τη συνεπιμέλεια ανήλικων τέκνων.

Όπως σημειώνει η ρύθμιση προτάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης και εκτός από εκείνη την ψήφισαν ακόμη 179 βουλευτές.

«Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου. Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω» περιγράφει η κα Κεφαλογιάννη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη:

Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου. Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.

Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση.


 

