Όλγα Κεφαλογιάννη: Ο τουρισμός είναι γέφυρα φιλίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία - Real.gr

Ο τουρισμός είναι γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας, δήλωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη για την πρεμιέρα του φεστιβάλ «Ημέρες Ελληνικού Κινηματογράφου».

Σε συνέντευξή της στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τομείς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, χαρακτηρίζοντάς τον σχέση αμοιβαίου οφέλους (win-win) που ενισχύει την οικονομία και καλλιεργεί δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Όπως ανέφερε, «από το 2000 υπάρχει συμφωνία συνεργασίας, ενώ το 2023 υπογράψαμε κοινή διακήρυξη. Ο τουρισμός αναζωογονεί τις τοπικές κοινωνίες και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Ελληνίδα υπουργός στο πρόγραμμα της λεγόμενης «βίζας στα σύνορα», το οποίο επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται ορισμένα ελληνικά νησιά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ταχύτερες διαδικασίες χορήγησης θεώρησης στις πύλες εισόδου της χώρας. Η κ. Κεφαλογιάννη χαρακτήρισε το πρόγραμμα «εξαιρετικά επιτυχημένο» και «μοναδική εξαίρεση των κανόνων Σένγκεν», επισημαίνοντας ότι μέσω αυτού «εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι επισκέφθηκαν τα νησιά μας».

Τόνισε ότι το μέτρο θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, περιγράφοντάς το ως «έναν υπέροχο τρόπο να γνωρίσει κανείς την ελληνική φιλοξενία».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις καθυστερήσεις στα ραντεβού χορήγησης θεωρήσεων, η κ. Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι «η Ελλάδα είναι η ταχύτερη χώρα στην Ευρώπη στην έκδοση θεωρήσεων για Τούρκους πολίτες», καθώς «σε πολλές περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες». Όπως προσέθεσε, στόχος του υπουργείου είναι να διευκολύνει τις διαδικασίες ώστε να γίνουν πιο γρήγορες και λιγότερο επίπονες για τους ταξιδιώτες.

Η υπουργός Τουρισμού τόνισε επίσης ότι η τουριστική ροή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας βρίσκεται «σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως είπε, «τη δυναμική και τη σημασία της τουριστικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες».

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον Τούρκο υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, σημείωσε ότι υπάρχει στενή και παραγωγική επικοινωνία. «Συνεχίζουμε τις επαφές σε υπουργικό και τεχνικό επίπεδο για να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας» προσέθεσε.