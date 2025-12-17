Ολη η έρευνα της MRB: Οι «λέξεις» που εκφράζουν τους πολίτες, τα σημαντικότερα προβλήματα - Η πρόθεση ψήφου - Real.gr

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις της MRB (Xρόνος διεξαγωγής 4/12 - 12/12).

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22.6 % και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10.9 %. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 9.1 %, η Πλεύση Ελευθερίας 7.5 %, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6 %, η Φωνή Λογικής 3.9 %, το ΜέΡΑ25 2.3%, η Νίκη 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας 1.5%, και η Νέα Αριστερά 1.2 %.

«Αλλο Κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.

Δείτε τις κάρτες για τον «καταλληλότερο πρωθυπουργό»:

Στον πίνακα που ακολουθεί δείτε πώς διαμορφώνεται στις τάσεις Δεκεμβρίου 2025 της MRB η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών:

Οι πολίτες θεωρούν ότι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι: πληθωρισμός/ακρίβεια με 51.7 %, χαμηλοί μισθοί/χαμηλά εισοδήματα με 41.5 % και υγεία/περίθαλψη με 36.9 %.

Η λέξη «Οργή» με ποσοστό 47.9 % εκφράζει περισσότερο τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας, ακολουθούν ο «Φόβος» με 42.9 % και η «Παραίτηση/Απογοήτευση» με 32.6 %.

Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου και σταθερότητας ή σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» το 65.2 % απαντά «Μάλλον σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας/Σίγουρα σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» και το 31.2 % «Σίγουρα σε πορεία προόδου και σταθερότητας/Μάλλον σε πορεία προόδου και σταθερότητας»

Ελληνοτουρκικά

Στο ερώτημα «Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών», οι πολίτες σε ποσοστό 32.3 % απαντούν «πολύ» και «αρκετά».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MRB ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2025

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MRB:

00. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ – ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025

01. ΔΕΙΚΤΕΣ KOINΩΝΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

02. ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

03. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

04. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

05. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ – Α. ΤΣΙΠΡΑΣ – Α. ΣΑΜΑΡΑΣ – Μ. ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ

6Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΗΠΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ – ΑΓΡΟΤΕΣ – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

6Β. ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΑΚΡΙΒΕΙΑ)

07. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΤΡΑΜΠ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ)

08. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ)

09. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΘΕΣΜΟΥΣ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΧΩΡΕΣ