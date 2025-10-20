Όλη η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Real.gr

Απαγορεύεται κάθε κατάληψη ή αλλοίωση του χώρου σε όλη την πλατεία μπροστά από τη Βουλή.

Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδίδεται η φροντίδα, συντήρηση και ανάδειξη του χώρου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και όλου του έμπροσθεν χώρου μέχρι τη Λεωφόρο Αμαλίας σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Με την ίδια τροπολογία η τήρηση των μέτρων τάξης παραμένει στην Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας σε ολόκληρη την πλατεία και μέχρι τη λεωφόρο Αμαλίας μπροστά από τη Βουλή ως χώρου ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου.

απαγορεύονται:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Σύμφωνα με την έκθεση συνεπειών ρύθμισης της τροπολογίας ο χαρακτήρας του Μνημείου ως ταφικού μνημείου αφιερωμένου στους αγώνες του ελληνικού έθνους με το οποίο αποδίδεται τιμή στους αγνώστους υπέρ πατρίδας πεσόντες στρατιώτες των μαχών για την εθνική ανεξαρτησία και τους αγώνες του έθνους, είναι το στοιχείο που αιτιολογεί την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου. «Αυτονοήτως, όμως, η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί του Μνημείου και του έμπροσθεν αυτού χώρου δεν αφορά στην τήρηση της δημόσιας τάξης, την οποία διασφαλίζει η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μεριμνώντας και για την αποτροπή της οποιασδήποτε χρήσης του ανωτέρω χώρου αντίθετα προς τον προορισμό του» αναφέρει η τροπολογία.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία:

tropologia