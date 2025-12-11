Quantcast
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολόκληρο το υπόμνημα του Γ. Ξυλούρη - Δείτε το έγγραφο - Real.gr
real player

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολόκληρο το υπόμνημα του Γ. Ξυλούρη – Δείτε το έγγραφο

13:38, 11/12/2025
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολόκληρο το υπόμνημα του Γ. Ξυλούρη – Δείτε το έγγραφο

Σύνοψη από το

  • Ο κ. Ξυλούρης, στο τετρασέλιδο κείμενο που υπέβαλε, δηλώνει ότι ασκεί το δικαίωμά του στη σιωπή και στη μη αυτοενοχοποίηση, επικαλούμενος τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.
  • Σύμφωνα με το υπόμνημα, η παρουσία του ενώπιον της Επιτροπής θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς οποιαδήποτε κατάθεσή του δύναται να χρησιμοποιηθεί εις βάρος του σε τυχόν ποινικές διαδικασίες.
  • Στο συμπέρασμά του, ο κ. Ξυλούρης τονίζει ότι η κατάθεσή του θα καθιστούσε «πρακτικά αδύνατη» τη διασφάλιση των δικονομικών του δικαιωμάτων, δεδομένου ότι τα όσα θα κατέθετε θα αποτελούσαν αντικείμενο δημόσιας δημοσιοποίησης.
Την άρνησή του να καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής γνωστοποίησε με επίσημο υπόμνημά του ο Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος κλήθηκε να εξεταστεί ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λειτουργία του συστήματος πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στο τετρασέλιδο κείμενο που υπέβαλε στις 11 Δεκεμβρίου 2025, ο κ. Ξυλούρης δηλώνει ότι ασκεί το δικαίωμά του στη σιωπή και στη μη αυτοενοχοποίηση, επικαλούμενος τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, η παρουσία του ενώπιον της Επιτροπής θα μπορούσε – όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του – να οδηγήσει σε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Ο κ. Ξυλούρης επισημαίνει ότι οποιαδήποτε κατάθεσή του δύναται να χρησιμοποιηθεί εις βάρος του σε τυχόν ποινικές διαδικασίες, παραβιάζοντας την αρχή ότι κανείς δεν υποχρεούται να ομολογήσει ενοχή ή να συμβάλει ο ίδιος στην ενοχοποίησή του.

Στο εκτενές νομικό μέρος του υπομνήματος παρατίθενται άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κατοχυρώνουν το δικαίωμα του μάρτυρα ή υπόπτου να σιωπήσει, με τον κ. Ξυλούρη να υπογραμμίζει ότι η αξιοποίηση στοιχείων που θα προέκυπταν από την κατάθεσή του θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης. Παράλληλα, αναφέρεται νομολογία ευρωπαϊκών δικαστηρίων, όπως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία θωρακίζει το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης.

Στο συμπέρασμά του (σελ. 4), ο κ. Ξυλούρης τονίζει ότι η κατάθεσή του θα καθιστούσε «πρακτικά αδύνατη» τη διασφάλιση των δικονομικών του δικαιωμάτων, δεδομένου ότι τα όσα θα κατέθετε ενώπιον της Επιτροπής θα αποτελούσαν αντικείμενο δημόσιας δημοσιοποίησης και καταγραφής. Υπογραμμίζει ότι ακόμη και το υλικό της δικογραφίας, όπως σχηματίζεται, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εις βάρος του χωρίς να έχει πρόσβαση σε αυτό.

PDF12

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO

Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO

13:10 11/12
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Γ. Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον εισαγγελέα τα πάντα – Οι διάλογοι με Λαζαρίδη και Αποστολάκη

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Γ. Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον εισαγγελέα τα πάντα – Οι διάλογοι με Λαζαρίδη και Αποστολάκη

12:12 11/12
Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

12:45 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

11:29 11/12
«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

12:09 11/12
Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα για να απολογηθούν μεταβαίνουν ανιψιός και επιχειρηματίας – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα για να απολογηθούν μεταβαίνουν ανιψιός και επιχειρηματίας – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

10:37 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved