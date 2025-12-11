Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολόκληρο το υπόμνημα του Γ. Ξυλούρη - Δείτε το έγγραφο - Real.gr

Την άρνησή του να καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής γνωστοποίησε με επίσημο υπόμνημά του ο Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος κλήθηκε να εξεταστεί ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λειτουργία του συστήματος πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στο τετρασέλιδο κείμενο που υπέβαλε στις 11 Δεκεμβρίου 2025, ο κ. Ξυλούρης δηλώνει ότι ασκεί το δικαίωμά του στη σιωπή και στη μη αυτοενοχοποίηση, επικαλούμενος τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, η παρουσία του ενώπιον της Επιτροπής θα μπορούσε – όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του – να οδηγήσει σε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Ο κ. Ξυλούρης επισημαίνει ότι οποιαδήποτε κατάθεσή του δύναται να χρησιμοποιηθεί εις βάρος του σε τυχόν ποινικές διαδικασίες, παραβιάζοντας την αρχή ότι κανείς δεν υποχρεούται να ομολογήσει ενοχή ή να συμβάλει ο ίδιος στην ενοχοποίησή του.

Στο εκτενές νομικό μέρος του υπομνήματος παρατίθενται άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κατοχυρώνουν το δικαίωμα του μάρτυρα ή υπόπτου να σιωπήσει, με τον κ. Ξυλούρη να υπογραμμίζει ότι η αξιοποίηση στοιχείων που θα προέκυπταν από την κατάθεσή του θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης. Παράλληλα, αναφέρεται νομολογία ευρωπαϊκών δικαστηρίων, όπως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία θωρακίζει το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης.

Στο συμπέρασμά του (σελ. 4), ο κ. Ξυλούρης τονίζει ότι η κατάθεσή του θα καθιστούσε «πρακτικά αδύνατη» τη διασφάλιση των δικονομικών του δικαιωμάτων, δεδομένου ότι τα όσα θα κατέθετε ενώπιον της Επιτροπής θα αποτελούσαν αντικείμενο δημόσιας δημοσιοποίησης και καταγραφής. Υπογραμμίζει ότι ακόμη και το υλικό της δικογραφίας, όπως σχηματίζεται, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εις βάρος του χωρίς να έχει πρόσβαση σε αυτό.

