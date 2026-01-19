Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου - Τσιάρας: «Αναλυτική και παραγωγική» - Μαρούδας: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας και τον αγώνα μας - Real.gr

Για μία αναλυτική και παραγωγική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύθηκαν πάρα πολλά θέματα, έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες.

«Καταρχήν είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων, σε μια συνάντηση που ξεπέρασε τις 4,5 ώρες και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, αλλά βεβαίως και να σχολιάσουμε τις προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με λύσεις που έχει δρομολογήσει για συγκεκριμένα ζητήματα», σημείωσε ο υπουργός.

Και συνέχισε: «Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα.

Και βεβαίως ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών, θέματα που οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμα και τη μελισσοκομία.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις επιμέρους επιτροπές, οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά, μέσα από μία πλέον σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα.»

Μαρούδας: Συνεχίζουμε τον αγώνα μας

«Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» δήλωσε ο πρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, έπειτα από τη συνάντηση των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό.

«Θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας, αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό το δίκαιο των αιτημάτων, αλλά καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές -κατά τη γνώμη μας- δικαιολογίες για δημοσιονομικές συνθήκες και για τους ευρωπαϊκούς κανόνες» ανέφερε αρχικά ο κ. Μαρούδας.

«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση. Δεν μπορούμε να ζήσουμε υπό αυτούς τους όρους. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας και τον αγώνα μας για επιβίωση» υπογράμμισε.