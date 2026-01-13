Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη με τους αγρότες - Τα θέματα που συζητήθηκαν - Real.gr

Ολοκληρώθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι διευρυμένες συνομιλίες του πρωθυπουργού με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου από όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρόσκλησης για διάλογο, με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά από 3,5 παραγωγικές ώρες, ολοκληρώθηκε η συνάντηση και έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

«Έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα», προσθέτουν και επισημαίνουν ότι μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

Ο Πρωθυπουργός στο επόμενο διάστημα θα έχει ειδική σύσκεψη για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα.

Η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Εκπροσωπώντας τη φυτική παραγωγή της Κρήτης, μαζί με τον πρόεδρο της Ιεράπετρας, ο κ. Ορφανουδάκης μίλησε για μια μαραθώνια συνάντηση διάρκειας άνω των τριών ωρών με τον πρωθυπουργό, κατά την οποία, όπως τόνισε, τέθηκαν αναλυτικά όλα τα προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες των θερμοκηπιακών καλλιεργειών του νησιού. Όπως ανέφερε, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τη σημασία της φυτικής παραγωγής της Κρήτης και δεσμεύτηκαν ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις για ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, την κλιματική αλλαγή και τους εργάτες γης.

«Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού φαίνεται και από τη διάρκεια που κράτησε η συνάντηση. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε. Από κει και πέρα το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης να δείξει έμπρακτα ότι αυτά που συζητήσαμε θα γίνουν και πράξεις», τόνισε.

Εκπρόσωπος των αγροτών του μπλόκου στο Κιάτο, Μάρκος Λέγγας μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τόνισε ότι η παρουσία τους στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ήταν τυπική, αλλά ουσιαστική, υπογραμμίζοντας πως «δεν ήρθαμε ως θεατές».

«Θέλουμε να πούμε ότι οι λύσεις δίνονται μέσα από ένα διάλογο», είπε και υπενθύμισε ότι εδώ και έναν μήνα η Κορινθία έχει καταθέσει 60 σελίδες κοστολογημένων και τεκμηριωμένων προτάσεων, ενώ επανέλαβε πως οι ίδιες προτάσεις τέθηκαν εκ νέου στη σημερινή συζήτηση με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τρίωρη και πλέον συνάντηση άνοιξε έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας, ο οποίος δεν σταματά εδώ αλλά αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης διαδικασίας για τον πρωτογενή τομέα. Όπως τόνισε, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την έναρξη διαλόγου και σε επίπεδο Βουλής, με ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτως συμμετοχής στα μπλόκα.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου:

«Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.

Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.

Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη.

Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».