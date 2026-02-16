"«Ομορφες» αντιπολιτεύσεις, όμορφα καίγονται" - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Προσεκτικοί αναλυτές είχαν παρατηρήσει πως το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν είχε πολιτικό πρόγραμμα.

Γράφει ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Η ίδια υποσχέθηκε να το εμφανίσει, αλλά μέχρι σήμερα οι σχετικές διατυπώσεις παραμένουν «παιδικές» και ως επί το πλείστον δεν είναι παρά αναπαραγωγή γενικόλογων παλαιότερων ομιλιών της προέδρου. Παράδειγμα: «Κανένας φόρος δεν είναι δικαιολογημένος, εάν δεν φέρει ανταποδοτικό χαρακτήρα», όπως δηλαδή τα δημοτικά τέλη. Μένουν οι φωνές, οι ύβρεις και οι διαπληκτισμοί.

Εκπληκτοι είναι επίσης οι αναλυτές για τις εξίσου «αθώες» (όχι προφανώς με τη δικαστική έννοια της λέξης) τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού γύρω από μια σκόρπια ατζέντα που αποκαλύπτει με κάθε νέα εμφάνισή της. Θα προκαλούσε μειδίαμα, αν δεν ήταν πολύ σοβαρό θέμα, η προσέγγισή της στο θέμα της δημογραφικής απειλής με την παρότρυνση «να ξαναδεί η κοινωνία» το δικαίωμα επιλογής των γυναικών στη μητρότητα.

Με ανοιχτό το στόμα παρακολουθούν άλλοι αναλυτές, πιο εξειδικευμένοι στο τηλεμάρκετινγκ, την άνεση με την οποία, ως «λόγιος», ο Κυριάκος Βελόπουλος δήθεν αποκαλύπτει τη διαφθορά της ελληνικής πολιτικής «τάξης» και των ελληνικών μέσων ενημέρωσης, επιδεικνύοντας διαφημιστική φωτογράφιση της Lady Gaga: «Δείτε την κυρία και τι πίνουν τα παιδιά, κόκκινο χρώμα».

Εξίσου ευρηματική η Αφροδίτη Λατινοπούλου, έσπευσε να κοροϊδέψει (όχι αδίκως) τον μόλις προηγηθέντα αντίπαλό της, ειδικά στο βόρειο εκλογικό κοινό, λέγοντας πως ο «μπαρμπα-ξερόλας» γραφολόγος είπε «μπούρδες». Ενώ εκείνη, σοβαρή, διαφημίζει την Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, προτείνοντας την εκτέλεση των «λαθροδιακινητών» και τον «εγκλεισμό σε ακατοίκητα νησιά όποιου προσπαθήσει να περάσει τα σύνορα».

Με τον προσήκοντα σεβασμό ξύνουν ακόμη την κεφαλή τους οι πιστοί για να κατανοήσουν γιατί μπορεί να αποτελεί, για τον Δημήτρη Νατσιό, «βλασφημία, που δεν πρέπει να γίνεται δεκτή στην κοινωνία» η προ 167 ετών διατυπωθείσα από τον Κάρολο Δαρβίνο ανάλυση περί της καταγωγής των ειδών.

Εξίσου εξωγαλαξιακές (out of this planet) είναι οι αναλύσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που προσελκύουν πάντως, ακόμη, σοβαρούς ανθρώπους, όπως αυτή: «Η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων μπορεί να διευρύνει υπάρχουσες ρωγμές στον ευρωατλαντικό άξονα τα επόμενα χρόνια».

Ολα αυτά τα κόμματα διαγκωνίζονται στον γαλαξία του καθημερινού λαϊκισμού να αποσπάσουν την εύνοια πολιτών που έχουν απαυδήσει με την αταξία του κράτους, τις πονηράδες του κατεστημένου, τις ανακρίβειες «δημοσιογράφων», τη βρόμα του χρήματος και, πάντοτε βεβαίως, τις ταλαιπωρίες του «μικρού λαού». Λένε ωραία λόγια, κάνουν «ομορφιές» στην αντιπολίτευση, είναι όμορφα κόμματα. Ολοι οι ηγέτες τους απευθύνονται στους ψηφοφόρoυς με φορτισμένα συναισθηματικά λόγια, ιαχές ανατροπής σε ρυθμό «γιούργια», ψέματα βουτηγμένα σε ζωμό αλήθειας, συνωμοτικά σενάρια και με τις πιο άσπιλες υποσχέσεις.

Ολα μαζί τα κόμματα αυτά συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και τις προτιμήσεις ποσοστού μεγαλύτερου του 35% των δημοσκοπούμενων πολιτών. Εκπληκτικό! Μπορεί, όπως εγώ, να θεωρείτε εκπληκτικό το μέγεθος των εχόντων δικαίωμα ψήφου που κατευθύνονται και έλκονται από αυτές τις μικρομέγαλες αντιπολιτεύσεις. Σίγουρα όμως δεν ανησυχεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το αντίθετο μάλιστα.

Οσο μεγαλύτερο το αλαλούμ, τόσο πιο δυνατό το δικό του μήνυμα: Σε ποιον από όλους αυτούς θέλετε να παραδώσω τα κλειδιά του κράτους, τη διπλωματία της Ελλάδας, τους κωδικούς των οπλικών συστημάτων, τις αποφάσεις για την οικονομία, την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (που αναλαμβάνει η Αθήνα το 2027), τον χειρισμό της τουρκικής επιθετικότητας, τις κουβέντες με τον Τραμπ, τη διαχείριση προβληματικών οργανισμών, την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, την περιστολή της ευλογιάς των «ζωντανών», το συμμάζεμα της εγκληματικότητας, το εθνικό απολυτήριο ακόμη και τη «διαπλοκή» με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα;

Οι «όμορφες αντιπολιτεύσεις, όμορφα καίγονται», όπως πολύ καλά κατανοούν όσοι έχουν σπουδάσει τις ελληνικές εκλογές. Οσο περνά ο καιρός, όσο μεγαλύτερα ζητήματα έρχονται στην πρώτη σειρά του ενδιαφέροντος των πολιτών, όσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος, όσο καλύτερα κατανοούν περισσότεροι πολίτες τους περίπλοκους μηχανισμούς πέραν της καταπιεστικής ακρίβειας, όσο πιο ανεξήγητη καθίσταται η φούσκα των χρηματιστηρίων αξιών, όσο δεν τελειώνουν οι γειτονικοί πόλεμοι, όσο παραμένει αδύναμη η Ενωση της Ευρώπης, τόσο κερδίζει «πόντους» η ήρεμη λογική Μητσοτάκη.

Υπό αυτή την έννοια, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι λογικό να προτιμήσει τελικά την εξάντληση του χρόνου της θητείας του. Γνωρίζει ότι την προσοχή του πρέπει να έχει το ΠΑΣΟΚ, ο πολύφερνος Τσίπρας και οι εσωκομματικοί αντιρρησίες του. Ακόμη και προσωπικότητες του εύρους του Ευάγγελου Βενιζέλου, όταν αντιδρούν με εμμονές, εντείνουν την προσοχή επί των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό ακριβώς που χρειάζεται μια κυβέρνηση που δείχνει κουρασμένη από τη διακυβέρνηση, ενώ αντιμετωπίζει ένα σκάνδαλο τον μήνα. Μπορεί να μην είναι τόσοι όσοι ήταν στην κάλπη του 2023, αλλά είναι σίγουρα η προβληματιζόμενη μεγάλη πλειονότητα, είναι εκείνοι που δεν νοούν να θέσουν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους σε άσκοπες περιπέτειες.