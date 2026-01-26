ΟΠΕΚΕΠΕ: Απίστευτες καταγγελίες στην εξεταστική για την περίοδο Σημανδράκου - Real.gr

Αιχμές κατά Σημανδράκου, Τυχεροπούλου και Βάρρα από την πρώην Αντιπρόεδρο.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με την κατάθεση της πρώην Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014 Δήμητρας Χαλικιά συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυρία Χαλικιά μολονότι αναφέρεται σε περιόδους κατά τις οποίες δεν ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικά για την περίοδο από το 2020 και έπειτα έχει προβεί σε σημαντικές καταγγελίες για τα όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικά αναφέρθηκε στην περίοδο θητείας του κ. Σημανδράκου υποστηρίζοντας ότι δόθηκαν δεκάδες απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία Cogniterra και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ήταν χαρακτηριστικό πως κατά την κα Χαλικιά ο πηγαίος κώδικας πληρώθηκε τρεις φορές για το ίδιο πράγμα.

Άφησε σαφείς αιχμές κατά της κας Τυχεροπούλου λέγοντας ότι ήταν σε όλες τις επιτροπές παραλαβής αλλά δήλωσε ότι δεν πέρασε κανέναν έλεγχο στο σύστημα. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε για δήλωση της κ. Τυχεροπούλου πως μέσα στον οργανισμό υπάρχει μια οργάνωση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα σχολίασε: “Φαίνεται ότι η κα Τυχεροπούλου έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία και ελπίζω ότι και ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής”.

Αναφερόμενη στον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα κατήγγειλε ότι χωρίς να έχει δικαίωμα πήρε τις βάσεις δεδομένων και στοιχεία για ΑΦΜ στο σπίτι του .

Αίσθηση προκάλεσε η καταγγελία της κ. Χαλικιά πως υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έμπαιναν στο σύστημα και άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. “Τον Σεπτέμβριο θα δείτε ότι κάποιος κύριος Νεκτάριος Σαμαράς έχει μπει μέσα και πληρώνει αυτά τα 98 ΑΦΜ. Υπάρχει και ένας άλλος κωδικός που δεν είχε όνομα ο 1700. δεν ξέρω ποιος είναι. Εν ολίγοις στην αποπληρωμή του 21 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως. Αυτό γίνεται στην διοίκηση του κ. Σημανδράκου” είπε.