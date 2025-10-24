ΟΠΕΚΕΠΕ-Αυγενάκης: «Μετά τις καταθέσεις Τυχεροπούλου και Σημανδράκου, κατέρρευσε η σκευωρία σε βάρος μου» - Real.gr

Για σκευωρία προς το πρόσωπό του η οποία κατάρρευσε μετά τη χθεσινή κατάθεση της πρώην προϊσταμένης Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης.

Επικαλούμενος την κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, υπογραμμίζει ότι η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν πήρε ποτέ κάποια εντολή από εκείνον, αντιθέτως πληροφορίες για ελέγχους ζήτησαν συνεργάτες του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Αυγενάκη:

«Μετά τη χθεσινή κατάθεση της κας Τυχεροπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, πρώην Προϊσταμένης Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνέχεια και της κατάθεσης του κ. Σημανδράκου, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 30-09-2025, κατέρρευσε η σκευωρία σε βάρος μου.

Κανένα αποδεικτικό στοιχείο! Καμία δική μου εμπλοκή! Καμία προσπάθεια παρέμβασης!

Στροφή 180 μοιρών από τους μάρτυρες! Τελικά οι «αφόρητες πιέσεις..» από μέρους μου … έγιναν «απλώς πληροφορίες» που ζητούσαν οι συνεργάτες μου. Όλα στο βωμό της δημιουργίας εντυπώσεων! Οι σκευωρίες κατέρρευσαν!».

Απόσπασμα κατάθεσης Παρασκευής Τυχεροπούλου:

Π. Τυχεροπούλου (Μάρτυς): … μου προωθούσαν αιτήματα πολιτών, που ήταν όμως τα δεσμευμένα ΑΦΜ…

Γεώργιος Μουλκιώτης: Και ζητούσαν αποδέσμευση;

Π. Τυχεροπούλου (Μάρτυς): Ζητούσαν…

Γεώργιος Μουλκιώτης: Χάρη.

Π. Τυχεροπούλου (Μάρτυς): Όχι ακριβώς. Με ρωτούσαν τι συμβαίνει με αυτούς και γιατί είναι ακόμα δεσμευμένοι και πρέπει να προχωρήσετε, να τελειώσετε, να κάνετε τον έλεγχο. Κι εγώ έλεγα συνέχεια ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και θα πρέπει να ζητηθούν αχρεώστητα.

—

Σπυρίδων Κυριάκης: Τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι σας έχουν ασκηθεί πιέσεις και ιδιαίτερα επί υπουργίας κ. Αυγενάκη για κάποια ΑΦΜ. Ο κ. Αυγενάκης προσωπικά ή κάποιος συνεργάτης του σας ζήτησε να ανοίξετε και να ξεκλειδώσετε κάποιο ΑΦΜ;

Π. Τυχεροπούλου (Μάρτυς): Όχι, όχι, δεν είπα ότι ζήτησαν τέτοιο πράγμα. Είπα ότι ζητούσαν πληροφορίες…

Σπυρίδων Κυριάκης: Σας ζητούσαν πληροφορίες γενικές για κάποιες υποθέσεις.

Π. Τυχεροπούλου (Μάρτυς): Ναι, ναι.

Σπυρίδων Κυριάκης: Άρα, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πράξη, ένα email, ένα sms από τον κ. Αυγενάκη ή κάποιο άλλο πολιτικό πρόσωπο που να σας ζητάει να ανοίξετε;

Π. Τυχεροπούλου (Μάρτυς): Από τον κ. Αυγενάκη όχι. Είπα, από συνεργάτες του. Δεν είπα ποτέ για τον κ. Αυγενάκη.

Σπυρίδων Κυριάκης: Οι οποίοι σας ζητούσαν να ανοίξετε ΑΦΜ;

Π. Τυχεροπούλου (Μάρτυς): Μου ζητούσαν πληροφορίες για το πώς έγιναν οι έλεγχοι, εάν είχα εντολή…

Σπυρίδων Κυριάκης: Τα πολιτικά πρόσωπα, προφανώς, ρωτούν πληροφορίες για υποθέσεις, για να μπορούν να γνωρίζουν και να απαντήσουν και στις ερωτήσεις στη Βουλή. Είναι λογικό, νομίζω, αυτό.