ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκτός ελέγχου με αδιανόητες εκφράσεις η κατάσταση στην εξεταστική - Real.gr

«Εσείς να ασχοληθείτε να βρείτε την αλήθεια για τα Ίμια» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον αδελφό του ήρωα Παναγιώτη Βλαχάκου.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στο γνωστό μοτίβο της συνεχούς έντασης και των ανούσιων καβγάδων κινήθηκε για μια ακόμα ημέρα η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να πρωταγωνιστεί στον καυγά και να προκαλεί την οργή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάσταση μάλιστα ξέφυγε από κάθε όριο όταν η κα Κωνσταντοπούλου λίγες ημέρες πριν από την επέτειο της τραγωδίας στα Ίμια απευθύνθηκε στον βουλευτή της Ν.Δ Νίκο Βλαχάκο, αδελφό του ήρωα αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ο οποίος επέβαινε στο μοιραίο ελικόπτερο που έπεσε στα Ίμια λέγοντάς του «Εσείς ασχοληθείτε με το να βρείτε την αλήθεια για το τι έγινε στα Ίμια». Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άρχισαν να φωνάζουν «ντροπή». Εντονότερα όλων ο Φίλιππος Φόρτωμας της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση φώναξε: “Είναι ντροπή. Αυτό που είπε είναι ντροπή. Ντροπή της. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και για τους νεκρούς;”

Στη σημερινή συνεδρίαση καταθέτει ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Καρασμάνης. Από την ώρα που άρχισαν οι ερωτήσεις της κ. Κωνσταντοπούλου η ένταση χτύπησε κόκκινο με την ίδια να τον κατηγορεί ότι 30 χρόνια βουλευτής δεν γίνεται ούτε να μην ήξερε ούτε να μην έχει ευθύνες.

Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός:

Καρασμάνης : Για εμένα ήταν σοκ όταν πληροφορήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε επιτήρηση. Δεν περίμενα μετά από 10 χρόνια ότι θα ξαναζούσε το ίδιο και χειρότερο. Αυτό τίποτα άλλο.

: Για εμένα ήταν σοκ όταν πληροφορήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε επιτήρηση. Δεν περίμενα μετά από 10 χρόνια ότι θα ξαναζούσε το ίδιο και χειρότερο. Αυτό τίποτα άλλο. Κωνσταντοπούλου : Σοκ από τις συνομιλίες πάθατε; Τον Ξυλούρη τον είδατε; Αυτός έλυνε και έδενε επί των ημερών σας.

: Σοκ από τις συνομιλίες πάθατε; Τον Ξυλούρη τον είδατε; Αυτός έλυνε και έδενε επί των ημερών σας. Καρασμάνης : Δεν τον γνωρίζω. Δεν έχω καμία επικοινωνία ή σχέση με αυτούς τους ανθρώπους.

: Δεν τον γνωρίζω. Δεν έχω καμία επικοινωνία ή σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Κωνσταντοπούλου : Καθόταν εκεί που κάθεστε ο Μαγειρίας και είπε δεν έχω διαγραφεί ποτέ και είχαν κάνει κλίκα και γαλαρία οι δικοί σας και έλεγαν για΄τι να μην είναι. Πως αισθάνεστε που καλά κάνει ο μαγειρίας;

: Καθόταν εκεί που κάθεστε ο Μαγειρίας και είπε δεν έχω διαγραφεί ποτέ και είχαν κάνει κλίκα και γαλαρία οι δικοί σας και έλεγαν για΄τι να μην είναι. Πως αισθάνεστε που καλά κάνει ο μαγειρίας; Καρασμάνης : Αυτή είναι η μαρτυρία μου; Τα αισθήματά μου.

: Αυτή είναι η μαρτυρία μου; Τα αισθήματά μου. Κωνσταντοπούλου : Αφήστε τα αυτά. Είστε ένας από αυτούς που κρατούν τον μητσοτάκη στην εξουσία. Την ώρα που έχει καταρρεύσει ηθικά.

: Αφήστε τα αυτά. Είστε ένας από αυτούς που κρατούν τον μητσοτάκη στην εξουσία. Την ώρα που έχει καταρρεύσει ηθικά. Καρασμάνης : Γιατί το κάνετε αυτό; θέλετε να κάνετε ένα σόου μαζί μου για ποιο λόγο;

: Γιατί το κάνετε αυτό; θέλετε να κάνετε ένα σόου μαζί μου για ποιο λόγο; Κωνσταντοπούλου : Σε ποιον είπατε για σόου; Που είστε 30 χρόνια βουλευτής και κάνετε τον ανήξερο.

: Σε ποιον είπατε για σόου; Που είστε 30 χρόνια βουλευτής και κάνετε τον ανήξερο. Λαζαρίδης : Ντροπή σας.

: Ντροπή σας. Κωνσταντοπούλου : Στα ανθρωπάκια και σε αυτούς τους σιωπηλούς στηρίχθηκαν και τα χειρότερα καθεστώτα.

: Στα ανθρωπάκια και σε αυτούς τους σιωπηλούς στηρίχθηκαν και τα χειρότερα καθεστώτα. Λαζαρίδης: Είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου η κα Κωνσταντοπούλου.

Η ένταση συνεχίστηκε όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος προσπάθησε να διακόψει την κα Κωνσταντοπούλου ζητώντας της να ολοκληρώσει τις ερωτήσεις.