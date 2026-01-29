ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση ανάμεσα σε Συρεγγέλα και Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική - «Δεν θα περιμένουμε να γυρίσετε το ΤikΤοk βιντεάκι σας»-«Γελοιοποιήστε» - Real.gr

Άλλο ένα επεισόδιο με πρωταγωνίστριες τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Συρεγγέλα σημειώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
Αφορμή στάθηκε η υπέρβαση του χρόνου εκ μέρους της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, οι συχνές διακοπές στο μάρτυρα, Αλέξανδρο Κοντό.
Η φωτιά άναψε όταν η προεδρεύουσα, Μαρία Συρεγγέλα, ζήτησε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου να μην διακόπτει τον κ. Κοντό.
Κόντρα και για την υπέρβαση του χρόνου από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η κα Κωνσταντοπούλου και η κα Συρεγγέλα διασταύρωσαν τα ξίφη τους καθώς είχαν ανάλογες αντιπαραθέσεις και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν.
Ακολούθησε η εξής στιχομυθία:
- Συρεγγέλα: Αφήστε τον να ολοκληρώσει
- Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορείτε να προεδρεύετε μου έχετε κάνει αγωγή
- Συρεγγέλα: Αν δεν θέλετε να με βλέπετε, να μην έρχεστε
- Κωνσταντοπούλου: Εσείς να μην προεδρεύετε
- Συρεγγέλα: Έχετε δύο λεπτά
- Κωνσταντοπούλου: Σας κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης σήμα για λήξη (κάνει σχετική χειρονομία). Τι είστε εσείς; Τι τραμπούκοι είστε εσείς;
Κόντρα υπήρξε και για την υπέρβαση του χρόνου από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
- Συρεγγέλα: Ολοκληρώστε κ. Κυρία Κωνσταντοπούλου
- Κωνσταντοπούλου: Γιατί;
- Συρεγγέλα: Έχετε περάσει κατά πολύ τον χρόνο
- Κωνσταντοπούλου: Ούτε 23 λεπτά δεν έχω ρωτήσει.
- Συρεγγέλα: 15 λεπτά δικαιούστε
- Συρεγγέλα: Δεν θα περιμένουμε να γυρίσετε το ΤikΤοk βιντεάκι σας. Λύεται η συνεδρίαση.
- Κωνσταντοπούλου: Γελοιοποιήστε