ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση ανάμεσα σε Συρεγγέλα και Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική - «Δεν θα περιμένουμε να γυρίσετε το ΤikΤοk βιντεάκι σας»-«Γελοιοποιήστε» - Real.gr

Άλλο ένα επεισόδιο με πρωταγωνίστριες τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Συρεγγέλα σημειώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Αφορμή στάθηκε η υπέρβαση του χρόνου εκ μέρους της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, οι συχνές διακοπές στο μάρτυρα, Αλέξανδρο Κοντό.

Η φωτιά άναψε όταν η προεδρεύουσα, Μαρία Συρεγγέλα, ζήτησε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου να μην διακόπτει τον κ. Κοντό.

Κόντρα και για την υπέρβαση του χρόνου από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κα Κωνσταντοπούλου και η κα Συρεγγέλα διασταύρωσαν τα ξίφη τους καθώς είχαν ανάλογες αντιπαραθέσεις και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν.

Ακολούθησε η εξής στιχομυθία:

Συρεγγέλα: Αφήστε τον να ολοκληρώσει

Αφήστε τον να ολοκληρώσει Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορείτε να προεδρεύετε μου έχετε κάνει αγωγή

Δεν μπορείτε να προεδρεύετε μου έχετε κάνει αγωγή Συρεγγέλα: Αν δεν θέλετε να με βλέπετε, να μην έρχεστε

Αν δεν θέλετε να με βλέπετε, να μην έρχεστε Κωνσταντοπούλου: Εσείς να μην προεδρεύετε

Εσείς να μην προεδρεύετε Συρεγγέλα: Έχετε δύο λεπτά

Έχετε δύο λεπτά Κωνσταντοπούλου: Σας κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης σήμα για λήξη (κάνει σχετική χειρονομία). Τι είστε εσείς; Τι τραμπούκοι είστε εσείς;

Κόντρα υπήρξε και για την υπέρβαση του χρόνου από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.