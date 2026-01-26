ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση στην εξεταστική της Βουλής μεταξύ Λιακούλη - Χαλικιά - Real.gr

Ν.Δ: Εκθέτει Τυχεροπούλου - Σημανδράκο η μάρτυρας.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σε μονομαχία μεταξύ της πρώην Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δήμητρας Χαλικιά και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε η συνεδρίαση στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λίγες μόνο ώρες μετά την ιδιαίτερη ένταση που επικράτησε κατά την εξέταση της κ. Χαλικιά από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη η ένταση χτύπησε ξανά κόκκινο όταν έφτασε η ώρα των ερωτήσεων από την Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τη μάρτυρα να διευκρινίσει γιατί ο Γιώργος Ξυλούρης της είχε πλέξει εγκώμιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης λίγη ώρα αφού η κα Χαλικιά είχε ζητήσει από την κα Λιακούλη “να βγάλει τη μαρμελάδα από τα αυτιά” φράση για την οποία ζήτησε συγγνώμη λίγη ώρα αργότερα.

Τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου όταν η κ. Λιακούλη ζήτησε από το πρώην στέλεχος της ΔΗΜΑΡ και του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει τον λόγο που ο «φραπές» την επαίνεσε δημοσίως, προσθέτοντας πως «μεταξύ φίλων υπάρχει και ένα ευχαριστώ».

Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός:

Λιακούλη: Γιατί σας υπερασπίστηκε ο Ξυλούρης;

Χαλικιά: Να μου ζητήσετε συγγνώμη γιατί υπονοήσατε ότι έχω σχέση με τον Ξυλούρη. Θα μου ζητήσετε συγγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά, λέγοντας μου ότι συμμετέχω σε εγκληματική οργάνωση…

Λιακούλη: Μη μου κουνάτε το δάκτυλο έτσι, δεν φοβάμαι.

Χαλικιά: Ούτε εγώ φοβάμαι

Λιακούλη: Ήρθατε έτοιμη για όλα. Δεν θέλετε να απαντήσετε;

Χαλικιά: Κυρία πρόεδρε, υπονόησε ρητά ότι είμαι φίλη του κ. Ξυλούρη και ως εκ τούτου, θα έπρεπε “μεταξύ φίλων να υπάρχει και ένα ευχαριστώ”. Άρα, υπονόησε ότι είμαι φίλη ανθρώπου που είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη, δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση.

Λιακούλη: Δεν περιμένω καμία απάντηση. Ενοχλήθηκε γιατί είπα ότι επαινέθηκε και παρουσιάστηκε ο «φραπές» ως φίλος της κ. Χαλικιά και της ζητώ να το διαψεύσει. Γιατί σας επαινεί; Τον γνωρίζετε; Είναι φίλος σας;

Χαλικιά: Προηγουμένως η ίδια ερώτηση μου έγινε από την κ. Αποστολάκη… Όχι, δεν είμαστε φίλοι.

Λιακούλη: Σας επαινεί μόνος του. Σας αποθεώνει…

Χαλικιά: Την επομένη φορά που θα έρθει ο κ. Ξυλούρης στην Αθήνα τον παρακαλώ να με πάρει μαζί με την κ. Τυχεροπούλου, που έχει πάει τρεις φορές, να φάμε ψαράκι.

Ν.Δ: Η Δήμητρα Χαλικιά εκθέτει Τυχεροπούλου και Σημανδράκο

Κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζοντας την κατάθεση της κ. Χαλικιά επεσήμαναν:

«Πλήρως εκτεθειμένα βρίσκονται, πλέον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανέδειξαν τη Παρασκευή Τυχεροπούλου ως αρχάγγελο της κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013 – 2014 (συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη) Δήμητρα Χαλικιά (προερχόμενη από την ΔΗΜΑΡ). Και αυτό γιατί η κυρία Χαλικιά αποκάλυψε το ρόλο που διαδραμάτισε η κυρία Τυχεροπούλου όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ειδικότερα, η κυρία Χαλικιά άφησε σαφέστατες αιχμές κατά της κυρίας Τυχεροπούλου λέγοντας ότι ήταν σε όλες τις επιτροπές παραλαβής αλλά δήλωσε ότι δεν πέρασε κανέναν έλεγχο στο σύστημα. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, για πρόσφατη δήλωση της κυρίας Τυχεροπούλου πως μέσα στον οργανισμό υπάρχει μια οργάνωση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα σχολίασε: «Φαίνεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία και ελπίζω ότι και ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής».

Αναφερόμενη στην περίοδο θητείας στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ του κ. Σημανδράκου υποστήριξε ότι δόθηκαν δεκάδες απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία Cogniterra και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ήταν χαρακτηριστικό πως κατά την κυρία Χαλικιά ο πηγαίος κώδικας πληρώθηκε τρεις φορές για το ίδιο πράγμα.

Επιπλέον, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Γρηγόρη Βάρρα ότι χωρίς να έχει δικαίωμα πήρε τις βάσεις δεδομένων και στοιχεία για ΑΦΜ στο σπίτι του, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ε.Ε.

Υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ!

Η κυρία Χαλικιά (η οποία υπηρέτησε και ως γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας επί ΣΥΡΙΖΑ) προέβη επίσης σε μια καταγγελία που εμπλέκει σε όλο το κύκλωμα υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αλλαγές των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε ότι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έμπαιναν στο σύστημα και άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. «Τον Σεπτέμβριο του 2021 θα δείτε ότι κάποιος κύριος Νεκτάριος Σαμαράς έχει μπει μέσα και πληρώνει αυτά τα 98 ΑΦΜ (είχαν κοπεί από τον τότε πρόεδρο Δ. Μελά). Υπάρχει και ένας άλλος κωδικός που δεν είχε όνομα, ο 1700. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εν ολίγοις στην αποπληρωμή του 2021 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως. Αυτό γίνεται στην διοίκηση του κ. Σημανδράκου», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανάφερε ο κ. Λαζαρίδης η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι ώστε η επιτροπή και ο ελληνικός λαός να μάθει ποιος ή ποια κρύβεται πίσω από αυτόν τον κωδικό”.

ΠΑΣΟΚ: Η κα Χαλικιά έχει απουσία πρωτογενούς πληροφόρησης

Κύκλοι του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν: Με εμφανή απουσία πρωτογενούς πληροφόρησης και γνώσης επί των θεμάτων στα οποία αναφερόταν, η κ. Χαλικιά αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο Ιανουάριος 2013- Απρίλιος 2014, τοποθετήθηκε στην εξεταστική επιτροπή επί ώρα αναρμοδίως, καταθέτοντας τις απόψεις της για την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020 και μετά, περίοδο κατά την οποία δεν είχε καμία αρμοδιότητα ή λειτουργική σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ιδιαίτερη και επιλεκτική έμφαση στην περίοδο 2022-2023, επικαλούμενη την ευθύνη της ως πολίτη να αποδώσει δικαιοσύνη!

Η κ. Χαλικιά, επιχείρησε να «αθωώσει» σχεδόν όλους τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφαινόμενη –ως οιονεί δικαιοδοτικό όργανο– ότι ο κ. Βορίδης είναι αθώος, ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τον αφορούν είναι γελοία , ότι οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών των κκ Βορίδη και Αυγενάκη είναι αστείες καθώς και ότι ο φίλος της όπως χαρακτήρισε τον εξαναγκασθέντα σε παραίτηση Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης, είναι έντιμος άνθρωπος, ισχυριζόμενη ότι το περιεχόμενο των επισυνδέσεων δεν αποδεικνύει την τέλεση παράνομων πράξεων. Είναι αλήθεια πάντως ότι επιφυλάχτηκε στο μέλλον να κάνει την αυτοκριτική της για την κρίση της ως προς τον φίλο της κ. Μπαμπασίδη, εάν υπάρξει δικαστική κρίση.

Η κ. Χαλικιά επιχείρησε με την κατάθεσή της να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών όσους είχαν ρόλο και γνώση για την αδιανόητη αύξηση του εθνικού αποθέματος και την καταχρηστική εφαρμογή της τεχνικής λύσης, όλα εκείνα δηλαδή που οδήγησαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ υπάρχουν πολλές αναφορές της στην Οικονομική Εισαγγελία για ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά συμβάσεις με τεχνικούς συμβούλους και επανειλημμένες καταγγελίες της ως ενεργός πολίτης παρότι δεν είναι καθ´ύλην αρμόδια και δεν διαθέτει πρωτογενή γνώση στοιχείων, δεν προχώρησε σε αντίστοιχες αναφορές και καταγγελίες για την απάτη με το εθνικό απόθεμα.

Χωρίς να ερωτηθεί από κάποιον Βουλευτή, έσπευσε από την αρχή να λάβει θέση στην επιχειρηματική σύγκρουση που υπάρχει στον Οργανισμό, τονίζοντας ότι «εγώ δεν είμαι με τον Γαργαλάκο». Μάλιστα, όταν της επισημάνθηκε από ΠΑΣΟΚ ότι δεν ρωτήθηκε αν είναι ή όχι με κάποιον, αναφέρθηκε σε εκκρεμή προσωπική της αντιδικία με επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεχόμενη ότι αποτελεί πρόσωπο με θέση σε μια εν εξελίξει επιχειρηματική αντιδικία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που θέτει εν αμφιβολία την αξιοπιστία της.

Στη συνέχεια, προχώρησε στην απόδοση ποινικών ευθυνών, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον εξαναγκασθέντα σε παραίτηση πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γ. Βάρρα, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν επικίνδυνο Πρόεδρο. Ισχυρίστηκε ότι καταθέτει με βάση αυτά που γνωρίζει «από δικές της έρευνες», καθώς από το 2021 άρχισε να ερευνά συστηματικά τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφ´ότου είχε κάνει αίτηση για να επιλεγεί για Αντιπρόεδρος, παρόλο που, όπως ισχυρίστηκε, απώλεσε τις ελπίδες επιλογής της όταν έμαθε την αξία και το κύρος των συνυποψηφίων της. Αντίστοιχη επίθεση εξαπέλυσε και εναντίον του έτερου αποπεμφθέντα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκου. Είναι χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας της μάρτυρος ότι υπερασπιζόμενη αναθέσεις έργου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον πρώην Πρόεδρο του Οργανισμού και σημερινό βουλευτή της ΝΔ κ. Φ.Παππά επικαλέστηκε γνώμη της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ) την οποία αξιολόγησε ως άρτια. Εξέφρασε όμως την έντονη διαφωνία της με μεταγενέστερη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ την οποία ζήτησε και έλαβε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκος. Ως δασολόγος η κ. Χαλικιά,η οποία όπως επεσήμανε γνωρίζει από συμβάσεις , απεφάνθη ότι επί Σημανδράκου υπήρξε απάτη και η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ ήταν λανθασμένη, όμως επί Παππά όλα έγιναν καλώς και η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ ήταν ορθή!

Όταν της επισημάνθηκε το γεγονός ότι ο εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γ. Ξυλούρης, γνωστός ως φραπές σε συνέντευξή του στην τηλεόραση υποστήριξε ότι « η μόνη που λέει αλήθεια απ´όλους που παρακολουθώ είναι η κ. Χαλικιά», αρνήθηκε να το σχολιάσει.

Είναι εντυπωσιακό ότι η ασχολούμενη με τόση επιμέλεια και επιμονή με τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020 και έπειτα χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα, αλλά επιζητώντας να αποδώσει δικαιοσύνη όπως είπε, κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει τι σημαίνει «σφηνωμένα» ΑΦΜ, όταν της ζητήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση!

Ο κ. Βορίδης θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος σήμερα μετά το συμπέρασμα της κ. Χαλικιά ότι είναι αθώος. Όχι όμως και ο κ. Πρωθυπουργός για τον οποίο όπως κατέθεσε η κ. Χαλικιά είναι ο μόνος για τον οποίο θα έπρεπε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, αφού έχοντας ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα γνώριζε για τα εγκλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.