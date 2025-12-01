ΟΠΕΚΕΠΕ - Γιώργος Ξυλούρης: Θα πάω στην Εξεταστική και θα τρέχουν πολλοί - Real.gr

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» μίλησε για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στέλνοντας μήνυμα για την εμφάνισή του στην Εξεταστική Επιτροπή.

«Στις 11 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή, γεμάτο ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους! Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά! Θα έχουμε μαραθώνιο», δήλωσε στο Open o Γιώργος Ξυλούρης.

Υπενθυμίζεται πως ο «Φραπές» είχε κληθεί να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ωστόσο αρνήθηκε να δώσει το «παρών», επικαλούμενος το δικαίωμα στη σιωπή.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφίγγει ο κλοιός για τον «Φραπέ»

Μετά από σφοδρές αντιδράσεις, ο Γιώργος Ξυλούρης κλήθηκε να καταθέσει εκ νέου την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.