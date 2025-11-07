ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι κατηγορούμενοι στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση - Real.gr

Δύο ακόμη άτομα προστέθηκαν στον κύκλο των κατηγορουμένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία πριν από λίγες ημέρες είχαν συλληφθεί 37 άτομα.

Οι δύο νέοι κατηγορούμενοι, που εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτικών εκτάσεων και φέρονται να είχαν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις – ο ένας ύψους 15.000 ευρώ και η δεύτερη 500 ευρώ – απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκαν.

Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζονται, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να απολογηθούν και άλλα πρόσωπα που δεν είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι από τους 37 συλληφθέντες, 13 έχουν προφυλακιστεί, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.