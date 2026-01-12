ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην τελική ευθεία η εξεταστική επιτροπή της Βουλής - Real.gr

Η εξεταστική έχει λάβει προθεσμία για την κατάθεση πορίσματος μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στην τελική ευθεία μπαίνει, η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με το πόρισμα να βρίσκεται προ των πυλών. Η επιτροπή επανεκκινεί σήμερα τις εργασίες της ωστόσο όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι και ο τελευταίος γύρος και μάλιστα πολύ συντομότερος από τον προηγούμενο. Η ολοκλήρωση διερεύνησης της περιόδου 2019-2025 η οποία θεωρείται και η πιο κομβική αφού επί αυτής αυτήν συμπυκνώθηκαν τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν εξαρχής στο τραπέζι της πολιτικής αντιπαράθεσης κάνει πολλούς στην πλειοψηφία να εκτιμούν πως όχι απλώς ολοκληρώθηκε η πιο κρίσιμη περίοδος αλλά οι καταθέσεις που έχουν ήδη ληφθεί δίνουν σαφή εικόνα και για προηγούμενες περιόδους. Ως εκ τούτου -λένε- η συνέχιση των εργασιών της εξεταστικής δεν έχει και πολύ νόημα, ειδικά αν το κλίμα στις συνεδριάσεις είναι το ίδιο επεισοδιακό με αυτό που παρακολούθησαν άπαντες στο τέλος του 2025.

Η εξεταστική έχει λάβει προθεσμία για την κατάθεση πορίσματος μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Η άποψη της πλειοψηφίας η οποία έχει και το πάνω χέρι στην εξεταστική είναι πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί χωρίς άλλη παράταση. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου δηλαδή σε διάστημα συντομότερο του ενός μήνα από σήμερα, η εξεταστική θα ρίξει τίτλους τέλους, θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο καταθέσεων και τα κόμματα θα μπουν σε διαδικασία σύνταξης πορίσματος.

Στο στρατόπεδο της πλειοψηφίας επικρατεί η εκτίμηση ότι ο κύκλος της διερεύνησης έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό κλείσει. Οι καταθέσεις μαρτύρων, τα έγγραφα που προσκομίστηκαν και τα στοιχεία που εξετάστηκαν το προηγούμενο διάστημα θεωρείται ότι δεν επιβεβαίωσαν τις βαρύγδουπες αιτιάσεις που διατυπώθηκαν στην αρχή της διαδικασίας. Αντιθέτως, πηγές της Νέας Δημοκρατίας σημειώνουν ότι το αρχικό αφήγημα της αντιπολίτευσης περί “γαλάζιου σκανδάλου” έχει αποδομηθεί ουσιαστικά, καθώς όχι απλώς δεν προέκυψαν αποδείξεις που να στοιχειοθετούν τις κατηγορίες με τον τρόπο που αυτές παρουσιάστηκαν δημόσια αλλά αντιθέτως αναδείχθηκαν διακομματικές και διαχρονικές ευθύνες. Πράγμα που όπως υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία επιβεβαιώνεται και από την εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση αλλά και από τις ευθύνες υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019 στην κατανομή ενισχύσεων χωρίς βοσκοτόπια.

Η επιτροπή συνεχίζει από σήμερα κιόλας τις εργασίες της με πυκνό πρόγραμμα για την πρώτη εβδομάδα. Σήμερα καλούνται να καταθέσουν οι Αντώνης Μωυσίδης, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ο Ιωάννης Καρυώτης, πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού. Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου θα βρεθούν ενώπιον της επιτροπής η Ειρήνη Κατσινοπούλου και η Άννα Μαρία Γιαντσή, αμφότερες πρώην αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις καταθέσεις τους να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς καλύπτουν κρίσιμες φάσεις της διοικητικής λειτουργίας του Οργανισμού.

Η σκυτάλη περνά την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου σε πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα, με την κατάθεση του Σταύρου Αραχωβίτη, πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί ΣΥΡΙΖΑ, και του Τζανέτου Καραμίχα, πρώην προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ. Ο κύκλος των καταθέσεων για την εβδομάδα ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, με τον Ευάγγελο Αποστόλου, επίσης πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί ΣΥΡΙΖΑ, και τον Χαράλαμπο Κασίμη, πρώην γενικό γραμματέα του ΥΠΑΑΤ. Οι συγκεκριμένες καταθέσεις θεωρούνται καθοριστικές, καθώς καλύπτουν σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο το μεγαλύτερο μέρος της εξεταζόμενης περιόδου και αναμένεται να συμβάλουν στο κλείσιμο του κύκλου της διερεύνησης.

Ήδη από τον πρώτο κύκλο μαρτύρων γίνεται σαφές ότι η επιτροπή έχοντας ολοκληρώσει τις καταθέσεις των προσώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικαιρότητας και μπαίνει ξανά σε πρόσωπα που σχετίζονταν οργανικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ με αποτέλεσμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να υποστηρίζουν ανοικτά πλέον ότι αρκετά από τα πρόσωπα που βρίσκονται στη λίστα μαρτύρων όπως παλαιότερα στελέχη του Οργανισμού ή πολιτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ της περιόδου 2000-2004 θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη λίστα και να μην κλητευθούν.

Η επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου, της βούλησης δηλαδή της πλειοψηφίας να ολοκληρώσει τις εργασίες της εξεταστικής εντός χρονοδιαγράμματος θεωρείται βέβαιο ότι θα προκαλέσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης και σύγκρουσης με την αντιπολίτευση. Υψηλόβαθμη πηγή του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στη Realnews υποστήριξε ότι μια τέτοιου είδους εξέλιξη θα συνιστά επανάληψη του σκηνικού της εξεταστικής των Τεμπών με αποκλεισμό μαρτύρων και άρον άρον κλείσιμο της επιτροπής. Στο ίδιο μήκος κύματος αναμένεται να είναι και οι τοποθετήσεις των υπολοίπων στελεχών της αντιπολίτευσης τα οποία ήδη προετοιμάζουν νέες λίστες μαρτύρων.

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πάντως επισημαίνουν ότι η ολοκλήρωση εργασιών της εξεταστικής δεν σημαίνει κλείσιμο της υπόθεσης. Αντιθέτως υπενθυμίζουν ότι σχεδόν το σύνολο των πρακτικών, των καταθέσεων αλλά και των στοιχείων που βρέθηκαν στα χέρια της επιτροπής έχουν ήδη διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη με συγκεκριμένα μάλιστα ερωτήματα.