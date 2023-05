Οργή στην Αθήνα για την πρόκληση Ράμα με τη σύλληψη Μπελέρη - Οι διπλωματικές κινήσεις και το μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Βίντεο

Νωρίτερα, η Ελληνίδα πρέσβης είχε προβεί σε σχετικό διάβημα στο υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας. Ακόμη, η πρέσβης ενημέρωσε για την υπόθεση της σύλληψης του Φρέντη Μπελέρη, τους πρέσβεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Η αντίδραση του Κ. Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στο ζήτημα της σύλληψης του ομογενούς, από τη Λέσβο, όπου περιόδευσε σήμερα. Έκανε λόγο για «εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός το οποίο έγινε στη γειτονική μας Αλβανία» και έστειλε μήνυμα «στη φίλη Αλβανία», λέγοντας πως, «εκπτώσεις στο Κράτος Δικαίου και στην προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί.

Αν η Αλβανία θέλει να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες δημοτικές εκλογές και να απελευθερώσει άμεσα αυτούς τους οποίους φυλάκισε, για να μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία».

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του, έκανε γνωστό ότι, ενημέρωσε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα της σύλληψης.

Δένδιας: «Σκάνδαλο η σύλληψη Μπελέρη»

Ο Υπουργός Εξωτερικών, κατά την άφιξή του στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται σήμερα στη Στοκχόλμη, δήλωσε πως «η σύλληψη υποψηφίου δημάρχου δύο μέρες πριν από τις εκλογές αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, συνιστά σκάνδαλο».

Όπως τόνισε, μάλιστα, αυτό το αναγνώρισε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

«Ενημέρωσα γι' αυτό ήδη τον ύπατο εκπρόσωπο, τον κύριο Μπορέλ, και τον Σουηδό υπουργό Εξωτερικών ως ασκούντων την προεδρία. Η ελληνική κυβέρνηση θα το παρακολουθήσει εξαιρετικά στενά», επεσήμανε ο κ. Δένδιας.

«Αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, η σύλληψη υποψηφίου δημάρχου δύο μέρες πριν από τις εκλογές είναι ένα απόλυτο σκάνδαλο», επανέλαβε.

Τέλος, για το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών σημείωσε: «Η σημερινή συζήτηση, έστω και στο άτυπο συμβούλιο για την Ουκρανία, είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί στην Ουκρανία κρίνεται συνολικά η ευρωπαϊκή υπόθεση όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητα αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Προκαλούν Ράμα και Αλβανίδα ΥΠΕΞ: «H Δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της χωρίς εξωτερικές πιέσεις»

Νωρίτερα, σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Ράμα χαρακτήρισε τη σύλληψη του Μπελέρη ως δείγμα «της αποφασιστικότητας της δικαιοσύνης για εφαρμογή του νόμου».

Απαίτησε, όπως αναφέρει, η σύλληψη να είναι «τεκμηριωμένη με στοιχεία και νομικά κατοχυρωμένη» . Κάλεσε, δε, την πολιτική να μη σπεύσει να προβεί σε συμπεράσματα και να αφήσει ανεπηρέαστο το ανακριτικό έργο των αρμόδιων αρχών.

Ισχυρίστηκε, τέλος, ότι το γεγονός ουδεμία σχέση έχει με τον προεκλογικό αγώνα.

Για πιέσεις και διχαστικά μηνύματα εκ μέρους της Ελλάδας κάνει λόγο η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα Τσάτσκα σχετικά με την σύλληψη του υποψήφιου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη.

Ειδικότερα, σε σειρά αναρτήσεών της στοTwitter, η Τσάτσκα αναφέρει τα εξής:

«Η εξαγορά των ψήφων είναι ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα για τη νομοθεσία μας και τα όργανα επιβολής του νόμου δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση της κατά τη διάρκεια των εκλογών. Αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένων και των αδελφών από την ελληνική μειονότητα που συμμετέχουν στις εκλογές», έγραψε η Αλβανίδα υπουργός.

Και συνέχισε: «Η υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη ενός πολίτη της Αλβανίας που διαγωνίζεται για να εκλεγεί από τους συμπολίτες του, δεν χρήζει καμίας ειδικής μεταχείρισης. Είναι ίσος ενώπιον του νόμου όπως όλοι. Είναι στο χέρι των εισαγγελέων και των δικαστών να ασχοληθούν με αυτή την υπόθεση σύμφωνα με τα στοιχεία».

Καταλήγοντας, έγραψε: «Ζητάμε με σεβασμό από τους Έλληνες φίλους μας στην Αθήνα να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα με υπομονή, επιτρέποντας στην αλβανική δικαιοσύνη να κάνει το έργο της χωρίς εξωτερικές πιέσεις και διχαστικά μηνύματα. Είναι πολύ καλό που ενημερώνονται οι Βρυξέλλες, αλλά πρέπει να περιμένουμε να βγουν τα στοιχεία».

1/3 Vote buying is a grave offense in our legislation, and our law enforcement agencies prioritize combating it during election time. This applies to all citizens of the Republic of Albania, including our Greek minority brothers and sisters participating in our elections.

3/3We respectfully urge our ????friends in Athens to closely monitor the development of the case with patience, allowing Albanian justice to do its work without external pressures or divisive messages. Good to keep Brussels informed,but we should also wait for the facts to emerge.