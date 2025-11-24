«Οταν η Ευρώπη μιλά για πόλεμο» - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Αριθμούνται 45 με 59 ένοπλες συγκρούσεις πάνω στη Γη. Από αυτές, οι «σοβαρές» είναι ευτυχώς λίγες. Τρεις είναι οι πολύ μεγάλες.

Γράφει ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Η μία έχει πάρει έναν κάποιον δρόμο κατευνασμού: η Μέση Ανατολή, δηλαδή η Γάζα, το Ιράν και ο Λίβανος. Η άλλη, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, καλά κρατεί. Το φως σχεδίου ειρήνευσης στο βάθος της τριετούς σύγκρουσης, για το οποίο γίνεται λόγος στα διεθνή μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ώρες, είναι ακόμη πολύ αχνό. Οι εμφύλιες συγκρούσεις στην Αφρική απασχολούν λιγότερο, κακώς.

Ομως, το πολεμικό κλίμα κλιμακώνεται κάθε ημέρα που περνά. Τρυπώνει στην καθημερινότητά μας. Ιδίως όταν κάθε ημέρα προστίθενται άσχημα νέα, όπως αυτά που πάντοτε συνοδεύουν την απειλή πολέμου. Ειδικά στην Ευρώπη, που έζησε μια ιστορικά μοναδική σε μάκρος περίοδο ειρήνης, ακόμη και όταν υπήρξαν ρωγμές στην ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου. Η Αμερική, που ενεπλάκη συχνά σε σοβαρές συρράξεις, ακόμη και μετά τον αδιέξοδο πόλεμο του Βιετνάμ, δεν διστάζει να ανοίγει μέτωπα. Ακόμη και η ένταση μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας φοβίζει.

Κάθε πόλεμος φοβίζει. Κανείς δεν περίμενε όμως να ανέβει τόσο γρήγορα η ένταση. Στα κράτη της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης ο φόβος μιας ύπουλης και επιθετικής Ρωσίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ανησυχιών που διαπερνούν την πολιτική τάξη αλλά και ολοένα μεγαλύτερα στρώματα πολιτών. Οταν οι φόβοι συνδυάζονται με την αμερικανική εγκατάλειψη, τα ερωτήματα για όσα πρέπει να γίνουν καθίστανται πιεστικά.

Η πρώτη απάντηση που δίνουν οι κυβερνήσεις είναι να επισπεύσουν τους τεράστιας αξίας νέους εξοπλισμούς. Για την ώρα, τα όπλα μιλούν τη γλώσσα του χρήματος. Tεράστιες δαπάνες, που θα προστεθούν δίπλα σε εκείνες που πραγματικά απασχολούν τις ζωές των ανθρώπων: υγεία, μόρφωση, τεχνολογία, φυσικές καταστροφές, προστασία του περιβάλλοντος.

Ολα πρέπει να επανυπολογιστούν και, βεβαίως, να πληρωθούν. Οι εξοπλισμοί είναι ακριβοί και οι κρατικοί προϋπολογισμοί έχουν ήδη στριμωχτεί από τις απανωτές κρίσεις των τελευταίων ετών.

Οι γενιές που συνταξιοδοτούνται είχαν δύο, τουλάχιστον, σταθερές. Οσο οι Αμερικανοί είναι δίπλα μας, είμαστε ασφαλείς. Οσο η Ρωσία ασχολείται με τη Ρωσία, δεν υπάρχει κίνδυνος. Η πτώση του κομμουνισμού και η επιστροφή στη δημοκρατία των δορυφόρων του, η απελευθέρωση των κρατών της Βαλτικής, η επανένωση της Γερμανίας, η τακτοποίηση των εμφυλίων της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ακόμη και το διαζύγιο Τσεχίας και Σλοβακίας ή η συμφωνία Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, όλα έμοιαζαν να ενισχύουν την ειρήνη στην Ευρώπη. Εμενε η ντροπιαστική πεντηκονταετής τουρκική κατοχή στην Κύπρο και κάποιες τοπικές φωλιές έντασης.

Γιατί όμως τώρα υπάρχει παντού μυρωδιά πολέμου; Για τον προφανή λόγο ότι διεξάγεται στην καρδιά της Ευρώπης πραγματικός πόλεμος, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και καθημερινές πολεμικές επιχειρήσεις. Συχνά, εμείς εδώ, στην Ελλάδα, χρησιμοποιούσαμε το επιχείρημα πως στις Βρυξέλλες, τη γραφειοκρατική καρδιά της ενωμένης Ευρώπης, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τι σημαίνει να ζεις με έναν γείτονα που έχει υιοθετήσει το casus belli και μαζεύει στρατό απέναντι στα σύνορά σου, χερσαία και θαλάσσια. Τώρα όμως χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, η Φινλανδία, αυτές της Βαλτικής, ακόμη και η Δανία και η Βρετανία, νιώθουν ευάλωτες στον άγνωστο πόλεμο του Πούτιν.

Η Ευρώπη έχει περάσει στην εποχή της πουτινοφοβίας. Ακόμη και αν η Ουκρανία συνθηκολογήσει, ο φόβος της -πολύπλευρα και συχνά σκοτεινά αλλά σίγουρα επιθετικής- ρωσικής μηχανής πολέμου θα σκιάζει την επικαιρότητα. Μέχρι πρότινος, η εθνική κυριαρχία ήταν πραγματικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας κοινής αμυντικής πολιτικής στην Ευρώπη. Τώρα οι συνεργασίες είναι αυτονόητες. Οι προφανώς αλλοπρόσαλλες πιρουέτες της κυβέρνησης Τραμπ, επειδή μάλιστα περιέχουν ουσιαστικά στοιχεία ρεαλισμού, οδηγούν στην υποχρεωτική αναθεώρηση όσων απέφευγε να συζητήσει η Ενωση των ευρωπαϊκών κρατών.

Η νέα κατάσταση είναι χρήσιμη στα ελληνικά συμφέροντα. Στα εθνικά σίγουρα, αλλά θα προηγηθούν τα οικονομικά. Εισερχόμαστε σε μια νέα οικονομική ισορροπία. Η νέα οικονομία σε καιρό πολέμου συνδυάζει την προωθημένη τεχνολογία με την ενεργειακή ανασύνταξη και την ανάδειξη του εθνικισμού μέσα από την εξοπλιστική υπερπροσπάθεια. Ο ορίζοντας είναι ευρύτερος των προγραμμάτων SAFE, Rearm Europe και άλλων διεπιχειρηματικών συνεργασιών.

Επομένως, αυτό που είχαμε συνηθίσει να αποκαλούμε εθνική πολιτική, ελληνική διπλωματία και κρατική άμυνα θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, μέσα σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Η συμμαχία με το Ισραήλ και η δημιουργία βιώσιμης και ειρηνικής Παλαιστίνης πηγαίνουν μαζί με τις έρευνες για νέες κοιτίδες ενέργειας και για πρόσθετους δρόμους διανομής της. Από την άλλη, όπως συχνά έχει συμβεί, ήδη κινούνται στο εσωτερικό της χώρας μας τάσεις εξαιρετισμού και απομονωτισμού. Τάσεις που πρέπει να ηττηθούν βεβαίως, μέσα όμως από μια ανοιχτή, δημοκρατική «σύγκρουση».