Ουκρανία: Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή κατά την επίσκεψη Μπλίνκεν και Λάμι στο Κίεβο

US Secretary of State Antony Blinken and UK Foreign Secretary David Lammy hold talks with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Kiev. Joel Flynn has the latest from Lviv pic.twitter.com/ERtUq35Lv9

Ζελένσκι: Η νίκη στον πόλεμο με τη Ρωσία εξαρτάται από τους συμμάχους

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το «σχέδιο νίκης» που θέλει να παρουσιάσει αυτόν τον μήνα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα ενισχύσει το Κίεβο και θα έχει «ψυχολογικές» επιπτώσεις που θα μπορούσαν να ωθήσουν τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο με διπλωματικά μέσα.

Μιλώντας στην ετήσια εκδήλωση της Κριμαϊκής Πλατφόρμας, ο Ζελένσκι είπε ότι είναι σημαντικό η Ουκρανία να παρουσιάσει το σχέδιο στους συμμάχους της πριν από τη δεύτερη διεθνή ειρηνευτική σύνοδο, την οποία θέλει να οργανώσει μέχρι το τέλος του έτους.

«Αν οι εταίροι στηρίξουν (το σχέδιο) θα είναι ευκολότερο για την Ουκρανία να αναγκάσει τη Ρωσία να τελειώσει τον πόλεμο», είπε. Η «νίκη» της Ουκρανίας εξαρτάται «ουσιαστικά» από την αμερικανική στήριξη, τόνισε.

«Τι αφορά αυτό το σχέδιο; Είναι μια σοβαρή ενίσχυση της Ουκρανίας και, κατά την άποψή μου, θα επηρεάσει σημαντικά, από ψυχολογική και πολιτική σκοπιά, την απόφαση της Ρωσίας να τερματίσει τον πόλεμο», επέμεινε.

Ο Ζελένσκι μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το σχέδιο τον περασμένο μήνα, χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες, λέγοντας ότι θέλει να το συζητήσει με τον Μπάιντεν και τους δύο πιθανούς διαδόχους του στην προεδρία των ΗΠΑ, την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ. Τότε, περιορίστηκε να πει ότι η ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, στις αρχές Αυγούστου, αποτελούσε μέρος αυτού του σχεδίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργότερα αυτόν τον μήνα.

Οι Ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται διχασμένοι στο ουκρανικό και μια ενδεχόμενη νίκη του Τραμπ τον Νοέμβριο θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την εξωτερική πολιτική της Ουάσινγκτον. Συνεργάτες του Τραμπ άφησαν να εννοηθεί ότι εάν νικήσει ο μεγιστάνας, θα χρησιμοποιούσαν την αμερικανική βοήθεια για να αναγκάσουν το Κίεβο να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

While addressing the participants of the ‘United for Justice’ conference, I emphasized that justice never comes about on its own from the words in laws or through ratification alone. Laws hold power when people act to protect them, enforce them, and uphold their authority.

This… pic.twitter.com/glbNiYKAfK