Π. Καμμένος: Αν ο χώρος δεν καλύπτεται, θα επιστρέψω στην πολιτική – Δεν μετάνιωσα για τίποτα από τη συγκυβέρνηση με Τσίπρα - Real.gr

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, μίλησε στο Ertnews για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, τις πολιτικές εξελίξεις και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική.

Ο κ. Καμμένος επεσήμανε τις γεωπολιτικές προκλήσεις της χώρας, την ανάγκη για ενεργειακή στρατηγική και την ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού σκηνικού.

«Το διάβασα και θεωρώ ότι βγαίνουν αρκετά σοβαρά πράγματα πέραν του κουτσομπολιού, τα οποία πρέπει ο ελληνικός λαός να τα κατανοήσει» δήλωσε σχετικά με τον πρώην Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι στις σελίδες του βιβλίου αποκαλύπτονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισε και οι προσωπικές επιλογές του κ. Τσίπρα. Ερωτηθείς για τη συμπόρευσή του με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Καμμένος δήλωσε ότι δεν έχει μετανιώσει. «Αυτό το οποίο δεν μπόρεσα να ανατρέψω και γι’ αυτό έφυγα από την πολιτική ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών και θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος και γι’ αυτό αποσύρθηκα», πρόσθεσε.

«Έντιμη η σχέση με τον Τσίπρα»



«Εγώ είμαι με τον Αλέξη Τσίπρα είχαμε μια έντιμη σχέση. Αυτά που συμφωνήσαμε τα κάναμε, με μία μαύρη σελίδα, τη συμφωνία των Πρεσπών, όπου και αποχώρησα έντιμα και καθαρά και το αποδέχεται», πρόσθεσε.

Αναφορικά γιατί επέλεξε να συγκυβερνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα εξήγησε: «Πήγα με τον Τσίπρα διότι ο Σαμαράς επέλεξε να νομιμοποιήσει τον Γιώργο Παπανδρέου και να συγκυβερνήσει με τον Βενιζέλο. Πήγα γιατί έπρεπε να υπάρχει μια αντίδραση απέναντι στη Γερμανία, η οποία ήθελε να βάλει τη χώρα μας υπό κατοχή στην Ευρώπη, δηλαδή σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση διεφθαρμένη, που από τότε μας πολέμαγε. Αυτός ήταν ο πραγματικός μας εχθρός».

Ο πρώην υπουργός, που απέχει από την πολιτική, αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες για τις διεθνείς παρεμβάσεις που έγιναν υπέρ της χώρας μας όταν η Ελλάδα κινδύνευε με έξοδο από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2015: «Ο πρόεδρος Ομπάμα στην αρχή, μέσω του Ολάντ και εν συνεχεία ο πρόεδρος Τραμπ βοήθησαν την Ελλάδα να απαγκιστρωθεί από το σχέδιο καταστροφής των Γερμανών και του Σόιμπλε».

Ερωτηθείς για το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα σήμερα είπε: «Επειδή αυτή τη στιγμή οι γεωπολιτικές αλλαγές οδηγούν τη χώρα σε μια καινούργια μέρα, θα υπάρξει η ανάγκη να συγκρουστούν οι “ατλαντιστές” με τους ευρωπαϊστές. Αυτό είναι, πιστεύω το επόμενο ερώτημα». Και όπως τόνισε είναι δεδομένο ότι στις προσεχείς εκλογές δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, γι’ αυτό όπως είπε «πρέπει να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι».

Το σενάριο της επιστροφής στην πολιτική

Σχετικά με την πιθανή επιστροφή του στην πολιτική, ο Καμμένος ξεκαθάρισε ότι ο πατριωτικός χώρος, που εκφράζει είναι διασπασμένος: «Υπάρχουν πολλά στοιχεία στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ο Βελόπουλος, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι βρίσκονται ανεξάρτητοι. Δείτε πόσοι ανεξάρτητοι στη Βουλή σήμερα. Θεωρώ ότι αυτός ο πατριωτικός χώρος πρέπει να συμπλεύσει», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν βλέπει να είναι αυτός ηγέτης δήλωσε «εάν χρειαστεί θα το κάνω». Και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «εάν δω ότι ο χώρος αυτός δεν καλύπτεται, θα ασχοληθώ». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν καλύπτει τις ανάγκες ενός τμήματος των πολιτών: «Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του σημιτικού ΠΑΣΟΚ με το οποίο εγώ αντιπαρατέθηκα».

«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε Κατάρ»

Ο Καμμένος στάθηκε επίσης στις γεωπολιτικές προτεραιότητες της Ελλάδας και στον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «μετατρέπεται σε Κατάρ» προσθέτοντας ότι «με τη μετατροπή του Αιγαίου σε ένα τουριστικό παράδεισο και την ασφάλεια από τις ΗΠΑ δεν έχουν χώρο εκείνοι οι οποίοι έχουν παραμείνει στα παλιά πρότυπα της Ευρώπης καταρρέει».

Παράλληλα, όπως τόνισε, «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη, τη νότια Κρήτη και το Αιγαίο». Παράλληλα, τόνισε ότι οι στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται και χαρακτηρίζει κρίσιμη τη συνεργασία με συμμάχους όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

«Δεν υπάρχει αντιπολίτευση»



Σχετικά με το νέο πολιτικό σκηνικό και τις προσεχείς εκλογές, ο πρώην υπουργός τόνισε ότι «δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ έχει διαλυθεί εντελώς και στην Αριστερά τσακώνονται μεταξύ τους». Όπως εκτίμησε θα προκύψει «ένας καινούργιος χώρος, τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές που θα εκφραστεί με ένα αίσθημα δικαιοσύνης και οξυγόνου». Σημείωσε δε ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα κρίνει τις συμμαχίες που θα διασφαλίσουν τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, ανεξάρτητα από το αριστερό ή δεξιό πρόσημο.

Όσον αφορά τον καινούργιο πολιτικό χώρο στον οποίο αναφέρθηκε εάν εννοεί ένα κόμμα από τον κ. Τσίπρα ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο, απάντησε ότι «θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα είναι εκτός της υπάρχουσας πολιτικής». Και όπως είπε, «εάν η κα Καρυστιανού κατέλθει στις εκλογές χωρίς πολιτικό προσωπικό, θα είναι το δεύτερο κόμμα».

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε σκωπτικά τη «ρέντα» που είχαν αρκετοί από τους εμπλεκόμενους καθώς εμφανίζονται να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια: «Αυτοί κερδίζουν το Τζόκερ, κερδίζουν το Λαϊκό Λαχείο. Ποιοι είναι αυτοί; Αυτοί που το ’80 ήταν ΠΑΣΟΚ, εν συνεχεία έγιναν Νέα Δημοκρατία. Είναι κομματάρχες οι οποίοι ελέγχουν το σύστημα και που παίρνουν τα λεφτά από την διεφθαρμένη Ευρώπη, που αντί να δίνει χρήματα για να προχωράει η πρωτογενής παραγωγή, προσπαθεί να μας βάλει να τρώμε κάμπιες για να τρώμε συνθετικό κρέας».

Σχολιάζοντας τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και την στάση που κρατάει η ΕΕ υπέρ του Κιέβου ο κ. Καμμένος σημείωσε: «Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε υπό την κυριαρχία των Βρυξελλών, το οποίο μας βάζει να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς να υπάρχει λόγος που βλέπει να υπερίπτανται drone πάνω από το Βερολίνο για να παίρνουν τα κονδύλια, από τη φορολογία του Ευρωπαίου πολίτη, για να δίνονται δήθεν όπλα στην Ουκρανία ,που μετατρέπονται σε όπλα που στέλνονται στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, για να παίρνει ο διεφθαρμένος Ζελένσκι που έχει αγοράσει το μισό Ντουμπάι και το μισό Μαϊάμι;». Και διερωτήθηκε εάν η Ελλάδα θα ακολουθήσει αυτή την πολιτική.

Ο κ. Καμμένος δεν απέφυγε να μιλήσει για τα εθνικά θέματα και την ασφάλεια με αφορμή τον οπλισμό που στέλνεται στην Ουκρανία: «Κατ’ αρχήν, διαφωνώ απόλυτα για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Χαίρομαι όμως ιδιαίτερα για τη νέα δομή που διαμορφώνεται με τους νέους εξοπλισμούς, τα F-35, τα Rafale και το ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα».

Μιλώντας για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο τόνισε ότι δεν εφαρμόστηκαν ποτέ οι συμφωνίες του Συμβουλίου Ασφαλείας επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί διαφορετική στάση όσον αφορά την Κύπρο.

Τι είπε για την Γκίλφοϊλ



Κλείνοντας ο κ. Καμμένος ερωτήθηκε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και το εάν συναντήθηκε μαζί της. Όπως είπε δεν είναι ζητούμενο οι φωτογραφίες ενώ εκθείασε την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα λέγοντας ότι «είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ήρθε προετοιμασμένη. Υπέγραψε στην πρώτη βδομάδα ενεργειακές συμφωνίες. Είναι από τους διπλωμάτες που σηκώνουν το τηλέφωνο και μιλάνε με τον ίδιο τον πρόεδρο. Είναι τύχη για την Ελλάδα». Μιλώντας για τις διεθνείς παρεμβάσεις από τις ΗΠΑ πρόσθεσε: «Αν ποτέ προκύψει θέμα που έχει να κάνει με εθνική ζημία της χώρας… θα με βρει απέναντι. Αυτό που προέχει είναι το εθνικό συμφέρον».