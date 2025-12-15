Π. Μαρινάκης: Ανακοινώσεις Τσιάρα στις 15:00 για τα αιτήματα των αγροτών - Real.gr

Στις 15:00 σήμερα θα κάνει δηλώσεις ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μετά τη λίστα αιτημάτων που έστειλαν οι αγρότες, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά και χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικών και χωρίς να πάμε σε μία λογική παροχών δεν θέλει να το κάνει αυτό η κυβέρνηση θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε μαζί τους. Υπάρχουν αιτήματα τα οποία είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και υπάρχουν και αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω της Ε.Ε.», εξήγησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ανέφερε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι αδιαπραγμάτευτη. «Είναι μία κόκκινη γραμμή που δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε γιατί δεν θα παίρναμε το πράσινο φως για να πληρωθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας. Αν δεν ολοκληρωνόταν αυτή η μεταρρύθμιση δεν θα παίρναμε την έγκριση από την Ευρώπη να πληρώσουμε», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Υπάρχουν και άλλα μαξιμαλιστικά αιτήματα όπως ο διπλασιασμός των συντάξεων. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην θέλει να δώσει παραπάνω στον κόσμο. Το να μπει στην διαδικασία η κυβέρνηση αυτή να υποθηκεύσει το μέλλον των υπόλοιπων γενεών και να δώσει χρήματα φορολογούμενων δεν θα το κάνει. Υπάρχουν και αιτήματα όπως οι εγγυημένες που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν βάσει ευρωπαϊκών κανόνων», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Για το αφορολόγητο πετρέλαιο ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη την νομοθέτησε και την εφάρμοσε. «Τώρα ζητάνε στην αντλία. Είναι μία πολύ σοβαρή και τεχνική συζήτηση που θα γίνει εφόσον έρθουν σε διάλογο», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο με τους εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων αλλά τόνισε ότι οι εκπρόσωποι είναι αυτοί που δεν προσήλθαν στην απογευματινή συνάντηση που ζήτησε για σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Εκτός αν πιστεύετε ότι ο διάλογος μπορεί να γίνει με ταχυδρομικά περιστέρια. Δεν γίνεται με ταχυδρομικά περιστέρια», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Οι εικόνες από την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ κατά της εβραϊκής κοινότητας στη διάρκεια της οποίας δολοφονήθηκαν 15 άνθρωποι σε εκδήλωση με αφορμή την πρώτη μέρα της γιορτής Χάνουκα, σοκάρουν, υπερβαίνουν τα όρια της λογικής και προκαλούν παγκόσμια κατακραυγή», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει κατηγορηματικά τη στοχοποίηση αθώων πολιτών λόγω συγκεκριμένου θρησκεύματος ή εθνικότητας» πρόσθεσε εκφράζοντας αλληλεγγύη προς τις εβραϊκές κοινότητες παντού. «Ο αντισιμιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» τόνισε αναφερόμενος σε δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Υπογράμμισε ότι αποτελεί «ιστορική στιγμή για τη χώρα μας και δικαίωση για τις αγωνίες και την επιμονή ενός ολόκληρου λαού. Πριν από δέκα χρόνια η συζήτηση στις Βρυξέλλες περιστρεφόταν γύρω από το αν η Ελλάδα θα έβγαινε από την ευρωζώνη ή όχι. Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls, τις κλειστές τράπεζες και τις αλλεπάλληλες κρίσεις με την προσήλωση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις με τις οποίες η Ελλάδα στάθηκε όρθια κι έφθασε να πρωταγωνιστεί πλέον στα κέντρα λήψης αποφάσεων για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας». «Το ελληνικό δημόσιο αποπληρώνει σήμερα πρόωρα 5,3 δισ. ευρώ δανείων, τα οποία προέρχονται από την εποχή του πρώτου μνημονίου και είχαν ημερομηνία λήξης μετά το 2031. Με αυτή την εξέλιξη ο προϋπολογισμός και κατ’ επέκταση και οι Έλληνες φορολογούμενοι απαλλάσσονται άμεσα από ένα βάρος 1,6 δισ. ευρώ σε τόκους που θα έπρεπε να καταβληθεί από το 2026 και μετά έως και το 2041. Με αυτήν την πρόωρη αποπληρωμή για πρώτη φορά το χρέος της χώρας από το 2011 θα υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ και μέχρι το 2029 θα έχει υποχωρήσει και κάτω από το 120% του ΑΕΠ», τόνισε.

Και πρόσθεσε ότι στις «πρόσφατες θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία συγκαταλέγεται η μείωση του κενού ΦΠΑ σε 11,4% το 2023, σημειώνοντας πτώση 61% σε σχέση με το 2017. Η μείωση κατά 17,6 εκατοστιαίες μονάδες, την περίοδο 2017 – 2023, αποτελεί τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Κατά την περίοδο από 15 έως 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1,47 δισ. ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης», ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως η μείωση της προσωπικής διαφοράς κλπ.

Περνώντας στο επόμενο θέμα ανέφερε ότι «με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα άτομα που ελέγχθηκαν για μέθη το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 στην Αττική ξεπέρασαν τις 285.500 και ήταν αυξημένα κατά 116,7% σε σχέση με το αντίστοιχο 11μηνο του 2024. Από τους ελέγχους προέκυψαν σχεδόν 10.300 θετικά αλκοτέστ, 5,2% περισσότερα συγκριτικά με πέρυσι το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, «από τα τέλη Οκτωβρίου, οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων έχουν ενισχυθεί με 100 άτομα προσωπικό και πέραν των αυξημένων τακτικών δράσεων για την οδική ασφάλεια, εκτελούν, πλέον, ειδικές επιχειρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού στην Αττική να έχουν διπλασιαστεί αυτά τα τριήμερα». Υπογράμμισε ότι με την ενίσχυση των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων η Αστυνομία μπορεί να έχει συνεχή και αυξημένη παρουσία στους δρόμους, ειδικά τις ώρες αυξημένου κινδύνου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την οδική ασφάλεια και την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος προβλέπει αυστηρότερες ποινές για υπότροπους παραβάτες.

«Ξεκινούν οι πληρωμές του μεταφορικού ισοδύναμου, συνολικού ύψους άνω των 22 εκατ. ευρώ, για κατοίκους και επιχειρήσεις νησιών, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση στο κόστος μετακινήσεων και μεταφορών», είπε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης.

Ανέφερε ακόμη ότι «ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη «MyHealth Agent» είναι μια καινοτόμος υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες μέσω του myHealth App. Σε πραγματικό χρόνο μπορούν να λάβουν προσωποποιημένες, απλές και κατανοητές απαντήσεις, με βάση τις πληροφορίες από τον Φάκελο Υγείας τους, όπως τα αποτελέσματα εξετάσεων, οι συνταγές και τα ραντεβού. Διευκρινίζεται πως ο «Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη» δεν παρέχει συμβουλές υγείας, παρά μόνο πληροφόρηση για: Εξετάσεις και αποτελέσματα, παραπεμπτικά και συνταγές φαρμάκων, πληροφορίες ιατρού και φαρμακείου, εμβολιασμό, νοσηλείες και εισαγωγές, θεραπείες, διαγνώσεις και αγωγές, ιατρικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, ραντεβού και συναντήσεις καθώς και προσωπικά στοιχεία προφίλ».

Ειδική αναφορά έκανε και στον «Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού», μέσω του οποίου οι επαγγελματίες υγείας έχουν άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενή. Σε αυτόν τον 1,5 μήνα λειτουργίας πραγματοποιήθηκαν 1.008 συνομιλίες, με 3.489 μηνύματα.

Είπε ακόμη ότι σε έξι νέες Περιφερειακές Ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Ο λόγος, συγκεκριμένα, για τις Περιφερειακές Ενότητες: Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας και Καστοριάς. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να ενισχύσει, ουσιαστικά, τις ακριτικές περιοχές και να δώσει κίνητρα σε ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο τους, να αξιοποιήσουν την περιουσία τους ή ακόμη και να εγκατασταθούν σε μια περιοχή που επιλέγουν για την ποιότητα ζωής τους.

Το επόμενο θέμα αφορούσε την 9η Υπουργική Συνάντηση του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων εκπροσώπων από τα κράτη-μέλη.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία αύριο το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής για την “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026″».