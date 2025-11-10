Π. Μαρινάκης: Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που έχουν μάθει να μιλάμε μέσα από το έργο μας - Real.gr

Αλλόκοτη χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε.

«Πολύ σωστά ψήφισαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και πολλά άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τη συντριπτική πλειονότητα των άρθρων μιας πολύ μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία έρχεται σε συνέχεια των μειώσεων πάνω από 80 φόρων τα τελευταία χρόνια. Και χρειάζονται και άλλες μειώσεις φόρων και άλλες αυξήσεις εισοδημάτων. Αλλά αυτή ήταν μια ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση. Με έμφαση στη στήριξη της οικογένειας και των νέων. Και της ελληνικής περιφέρειας. Δύο μήνες πριν, όταν είχε ανακοινώσει από την ΔΕΘ αυτά τα μέτρα ο πρωθυπουργός, είχαν βγάλει όλα τα κόμματα καταδικαστικές ανακοινώσεις» ανέφερε.

«Δεν μπορεί τον Σεπτέμβριο να καταδικάζεις, να απορρίπτεις, να κατακεραυνώνεις τα ίδια μέτρα που τον Νοέμβριο ψηφίζεις. Αν με ρωτάτε ποια θεωρώ σωστή στάση, θεωρώ σωστή τη στάση του Νοεμβρίου. Και ας ελπίσουμε ότι η στάση αυτή είναι μια παραδοχή λάθους από το ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαι βέβαιος αν κρίνω από τις ανταπαντήσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται μια ακόμη αντιπολίτευση η οποία μηδενίζει τα πάντα προκειμένου να γίνει κυβέρνηση. Έχουμε πολύ απόσταση ακόμα να διανύσουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Όμως, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μιλάμε για δημιουργία θέσεων εργασίας, για μείωση της ανεργίας. Έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών και όλο αυτό δημιουργήθηκε από μια πολιτική που έφερε θέσεις εργασίας στη χώρα, δημιούργησε ακόμα περισσότερες στις υπάρχουσες επιχειρήσεις, μια πολιτική που έχει αυξήσει τους μισθούς παραπάνω από όσο έχουν αυξηθεί οι τιμές, που πράγματι υπάρχει ζήτημα ακρίβειας. Μια πολιτική που μεγαλώνει την πίτα, μια πολιτική που ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα φορολογικά έσοδα. Άρα, στη θεωρία, στα λόγια, επαναστάτες χωρίς αιτία, κατά τη γνώμη μου, και χωρίς ουσιαστικά αιτήματα, και την ώρα της ψήφου, στην πράξη, εκεί συναινετικοί ψήφισαν και δεν είχαν τίποτα στην ουσία να πουν» πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι δεν θα σχολιάσει την συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ενώ σε ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση είναι «Σημιτικό ΠΑΣΟΚ» ανέφερε: «Οι πολίτες θα το αξιολογήσουν, οι ψηφοφόροι μας, τα μέλη μας, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική από μια πολιτική που μειώνει, καταργεί 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Θυμίστε μου άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές ή τόσες φοροελαφρύνσεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή στην ιδεολογία μας πολιτική από την πολιτική μας στο μεταναστευτικό, που από το «δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα» ή το «οι μετανάστες λιάζονται», πήγαμε στο να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι μπορώ να θυμηθώ πιο διαχρονική πρόταση κάθε νεοδημοκράτη, κάθε οννεδίτη, αλλά κυρίως κάθε υγιούς μέλους, υγιώς σκεπτόμενου μέλους της κοινωνίας από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι η Ελλάδα ήταν εξαίρεση, μαζί με την Κούβα, στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν μπορώ να θυμηθώ κυβέρνηση να έχει υπογράψει τόσες σημαντικές συμφωνίες, ζητούμενα για την χώρα μας για πολλές δεκαετίες. ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Επέκταση στο Ιόνιο, στο 12 ναυτικά μίλια. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Εξοπλιστικά, μπορείτε να θυμηθείτε πιο επιτυχημένη πολιτική; Ραφάλ, Μπελαρά, F-16, F-35 ζητούμενα για άλλες χώρες.

Στα πανεπιστήμια, που κάνοντας την αυτοκριτική μας ως πολιτικός χώρος, πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε με το απόστημα των παραβατικών του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου της αριστεράς. Και το σπάσαμε αυτό το απόστημα. Καταργήσαμε το άσυλο ανομίας και γίνονται επεμβάσεις της αστυνομίας όπως οπουδήποτε αλλού στην ελληνική επικράτεια και κάθε καταληψίας, κάθε παραβατικός, όπως λέμε κάθε κατεργάτης στον πάγκο του, φεύγει από το Πανεπιστήμιο και απελευθερώνονται οι χώροι αυτοί και πηγαίνουν σε φοιτητές και σε καθηγητές. Στα γήπεδα επιβάλλεται ο νόμος, το αυτονόητο. Υπάρχει πλέον μια δομή, μια διεύθυνση στην ελληνική αστυνομία που εξαρθρώνει τη μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Επιβολή του νόμου, δηλαδή. Το νόμος και τάξη, που για μένα δεν είναι δεξιό δόγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αριστερό δεν το λες. Ούτε κεντροαριστερό. Δημοκρατικό θα έλεγα. Αυτονόητο δημοκρατικό καθήκον κάθε κυβέρνησης».

«Εκπροσωπώ λοιπόν μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που έχουν μάθει και έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα από το έργο μας. Ακόμα η Ελλάδα δεν είναι μια τέλεια χώρα, αλλά σίγουρα εφαρμόζει μια πολιτική που την έχει κάνει πολύ καλύτερη και αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική που βασίζεται στις αρχές και στις αξίες της Ν.Δ. και ταυτόχρονα στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Σε ερώτηση για το ψήφισμα της ΚΕΔΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Πρώτη φορά βλέπω κόμμα να πανηγυρίζει για ένα ψήφισμα που χάθηκε. Τους έχουμε δει να πανηγυρίζουν και την 3η θέση στις εκλογές. Εκείνοι επιλέγουν να βάλουν τον πήχη στο που θεωρούν σωστό για το κόμμα τους και τα μέλη τους θα τους αξιολογήσουν».

«Το να πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ και μαζί του και ο ΣΥΡΙΖΑ να πανηγυρίζουν για ένα ψήφισμα που δεν πέρασε και να λένε ότι αυτό ανατρέπει τους συσχετισμούς στην ΚΕΔΕ, το θεωρώ εκτός πραγματικότητας» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ