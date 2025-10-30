Π. Μαρινάκης για αιχμές Μπακογιάννη κατά Κικίλια: «Δεν υπάρχει ζήτημα αλαζονείας, ούτε τιμωρητική διάθεση» - Real.gr

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος που αναφέρουν δημοσιεύματα είπε ότι δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο και πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παρουσίασε πίνακα με τιμές ηλεκτρικής ενέργειες για οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ το α’ εξάμηνο του 2025 και η Ελλάδα είναι η 10η χώρα με φτηνότερο ρεύμα και σε όρους αγοραστικής δύναμης είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Είμαστε η χώρα που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου που χαρακτήρισε «σκουπίδια» κάποιους εκπαιδευτικούς και δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας για τον λιμενάρχη Χανίων, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι είναι άσχετα μεταξύ τους. Για την κ. Λατινοπούλου είπε ότι είναι καλό να αποφεύγονται αυτοί οι χαρακτηρισμοί και πως «δεν είναι στο χέρι ενός εκπαιδευτικού αν τα παιδιά θα διδάσκονται την ιστορία μας». Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι πίσω από τις εθνικές επετείους κρύβονται θυσίες. «Συμφωνώ στο σκέλος και είναι άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Τώρα το ποιος πρέπει να υπηρετεί ή να μην υπηρετεί στο εκπαιδευτικό σύστημα αξιολογείται από τις αρμόδιες αρχές, από τα πειθαρχικά όργανα», πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι «κανένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κρύβει από τα παιδιά την αξία των επετείων μας, των υπερήφανων στιγμών της πατρίδας μας».

Για την τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη είπε ότι ο αρμόδιος υπουργός ενημέρωσε πως γίνεται ΕΔΕ. «Ένας άνθρωπος που βρίσκεται υπό έρευνα μιλάει τελευταίος και υπηρεσιακά αποφασίζεται τι τελικά συνέβη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας αλλά δεν υπάρχει διάθεση τιμωρητική, να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλής σε μια περιοχή που δοκιμάστηκε από τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων μηνών», πρόσθεσε.

Μετά από σχετική ερώτηση δήλωσε πως δεν υπάρχει ζήτημα μεταφοράς στρατιωτικού υλικού στο Ισραήλ.

Ο κ. Μαρινάκης για τη μαθήτρια που είχε στο μανίκι της ένα καρπούζι με τα χρώματα της Παλαιστίνης, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία δήλωση ή διάθεση από του υπουργείο Παιδείας για πειθαρχική δίωξη εναντίον της μαθήτριας.

Σχετικά με δηλώσεις του κ. Δρυμιώτη ότι «το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας», ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «όλοι Έλληνες είμαστε και δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες» και πως «εμείς δεν έχουμε τη λογική εκείνων που μοιράζουν πατριδόμετρα». Και πρόσθεσε πως «ένας ιδιώτης είπε κάτι» σημειώνοντας επίσης πως «η Ομάδα Αλήθειας είναι ιδιωτική σελίδα που δεν κρύβει τον ιδεολογικό της προσανατολισμό». Και σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν η αντιπολίτευση να ζητά να βγάλει η κυβέρνηση ανακοίνωση επειδή μια σελίδα θεώρησε μια δήλωση ιδιώτη σωστή.

«Ποιοι ζητάνε από την κυβέρνηση και τη ΝΔ να καταγγείλουν αυτή την τοποθέτηση; Το ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ και επιμένει ο εκπρόσωπός του που έχει πρόεδρο που πήγε στη Βουλή και μεταξύ άλλων κατηγόρησε τον πρωθυπουργό της χώρας για το θάνατο ενός ανθρώπου χωρίς να έχει γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Ζητάνε να καταδικάσουμε έναν πολίτη. Το ΠΑΣΟΚ που έχει πει τον πρωθυπουργό ενορχηστρωτή της συγκάλυψης, έχει μιλήσει για κρυμμένα βαγόνια. Είναι το κοίτα ποιος μιλάει. Το θράσος τους δεν έχει όρια», πρόσθεσε.

Για τις κινητοποιήσεις στρατιωτικών την ώρα που γινόταν η εκδήλωση χθες στο Πεντάγωνο, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «σεβόμαστε τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων, των πολιτών» και πρόσθεσε ότι «αυξήσεις θα έχουμε οι οποίες προέρχονται από εξοικονομήσεις του υπουργείου χωρίς να επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος». Είπε επίσης ότι στόχος είναι να αυξάνονται συνεχώς οι απολαβές στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Για την απουσία των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά δήλωσε πως «δεν νομίζω ότι είναι δουλειά μου να σχολιάζω απουσίες αλλά την εκδήλωση και τις παρουσίες». Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η νέα εικόνα του κτηρίου ήταν εντυπωσιακή και ακόμα πιο εντυπωσιακή η εικόνα του μνημείου με τα ονόματα των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι.

Για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και την αντίδρασή της στη Βουλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «η συνολική της παρουσία, οι προσβολές σε νεκρούς, σε συναδέλφους της βουλευτές, με μία λέξη είναι ντροπή για τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού, είναι ο ορισμός της ντροπής». Πρόσθεσε πως είναι η επιτομή της υποκρισίας η όλη της στάση. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πρώτη μεταξύ πολλών πολιτικών και κάποιων δημοσιολογούντων που θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε μια τραγωδία. Είναι το πιο χυδαίο. Είναι ο ορισμός της ντροπής, της χυδαιότητας και της υποκρισίας. Προσβάλλει τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού στη χώρα. Σε τέτοιες όμως συμπεριφορές δεν μπορούμε να στεκόμαστε έστω και εμμέσως αρωγοί. Με πρόσωπα όπως η κα Κωνσταντοπούλου δεν γίνεται τη Δευτέρα να λέει αυτά , την Τρίτη να λέει άλλα και μετά να συνυπογράφουμε πρόταση δυσπιστίας μαζί της. Και πριν από κάποια χρόνια να την κάνουμε και πρόεδρο της Βουλής. Ας τα δουν και ας αναλογιστούν τι έχουν κάνει εκείνοι που κατά καιρούς μπήκαν στην ίδια σελίδα μαζί της», συμπλήρωσε.

Σχετικά με κινητοποιήσει αγροτών και κτηνοτρόφων ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει και πως δικαιολογημένα αγωνιούν αλλά θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς για τα εργατικά δυστυχήματα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως είναι τραγική η είδηση απώλεια ενός ανθρώπου, εργαζομένου. «Η πολιτική μας στο τέλος της ημέρας αποσκοπεί στο να έχουμε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Όλες οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων. Κάθε εργατικό δυστύχημα είναι ξεχωριστή ιστορία που διερευνάται. Δεν κλείνουμε τα μάτια σε τέτοια τραγικά περιστατικά», συμπλήρωσε.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση Piotr Serafin, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως αυτά που συμπεριλαμβάνονται στον Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ 2030.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε το πιο «καυτό» θέμα του επόμενου έτους, που δεν είναι άλλο από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Θα είναι μια ευκαιρία για εμάς να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, οι οποίες, είμαι βέβαιος, είναι αρκετά γνωστές.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που καταβάλατε προκειμένου να προωθήσετε πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις, κυρίως όσον αφορά στην απλούστευση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί για τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες ένα εντελώς ακατανόητο «μαύρο κουτί». Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να προσθέσουμε βαθμούς διαφάνειας όσον αφορά στην επικοινωνία. Για χώρες όπως η Ελλάδα, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στους πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Πολιτικής Συνοχής, οι οποίοι για τη χώρα μας συνδέονται με την ιδιότητά μας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, με κάποιον τρόπο, όλες οι χώρες θα επωφεληθούν από αυτό το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας».

Ο Επίτροπος Serafin τόνισε: «Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι δεν θα καλύψουμε το χάσμα ανταγωνιστικότητας μόνο με χρήματα. Θα πρέπει μάλλον να επικεντρωθούμε κυρίως στην απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά τα χρήματα είναι επίσης απαραίτητα. Επομένως, εδώ, η έμφαση θα δοθεί σε βασικούς στρατηγικούς τομείς. Έπειτα, όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, η πρότασή μας είναι να αυξηθούν κατά πέντε φορές οι δαπάνες σε αυτούς τους τομείς. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας ότι η άμυνα είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό και ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από ένα μόνο κράτος μέλος και αυτό είναι πράγματι το επίκεντρο της πρότασής μας».

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας: «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η οποία για 17η εβδομάδα συνεχίζει τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις της.

Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα 20 – 26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 17.848 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.325 παραβάσεις, 1.170 σε οδηγούς και 155 σε επιβάτες.

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, καθώς προβλέπονται:

* 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων,

* 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων και

* 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων, με τις ποινές αυτές να αυξάνονται σημαντικά σε περιπτώσεις υποτροπής.

Σκοπός της εκστρατείας, βεβαίως, δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και των επιβατών για την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνει η Ελληνική Αστυνομία, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη για την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα 24 -28 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 159 έλεγχοι σε καταστήματα πώλησης αλκοολούχων ποτών, καφέ μπαρ, ψιλικά κ.ά. και 750 έλεγχοι ατόμων. Επιπλέον, συνελήφθησαν 7 άτομα για διάθεση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.

Ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της προστασίας των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Η μεταφορά του ρόλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας στον κρίσιμο τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Η μετάβαση, με τελικό στόχο υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου του 2026, θα πραγματοποιηθεί με τη μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, που εγκρίθηκε από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

* Πυλώνας 1: Μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.

* Πυλώνας 2: Εφαρμογή του μοντέλου της οιονεί καθολικής διαδοχής σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δυο οντοτήτων (από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ).

* Πυλώνας 3: Οργανωτική ενσωμάτωση και προσαρμογή όλων των υποδομών πληρωμών και ελέγχου με σκοπό την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης των δύο ευρωπαϊκών ταμείων: του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

* Πυλώνας 4: Σεβασμός στο προσωπικό: χαρτογράφηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση/απορρόφησή τους στην ΑΑΔΕ.

* Πυλώνας 5: Πλήρης ανάληψη του ρόλου του Οργανισμού Πληρωμών από την ΑΑΔΕ, με εγγυημένη επιχειρησιακή συνέχεια και σταθερότητα.

Η ΑΑΔΕ, με την αποδεδειγμένη εμπειρία της στην εφαρμογή επαληθευμένων μεθόδων ελέγχου, τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και την καθιέρωση μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, είναι σε θέση να αναλάβει και να υπηρετήσει με αξιοπιστία και σταθερότητα τον ρόλο του εθνικού Οργανισμού Πληρωμών με στόχο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, τη συνέχιση των πληρωμών και των ελέγχων, τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των ενωσιακών πόρων, την αποτροπή επιβολής πρόσθετων δημοσιονομικών διορθώσεων και την διασφάλιση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας.

Υπογράφηκε το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων, για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και άλλων λεπτομερειών για την υλοποίηση οικοδομικών αδειών.

Ακόμη, υπογράφηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό: α) της διαδικασίας επιστροφής φόρων, παραβόλων, εισφορών και κρατήσεων των οικοδομικών αδειών με χρήση κινήτρων του ΝΟΚ, που αναθεωρούνται αμελλητί και κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτήσεων και β) των προδιαγραφών των Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων.

Το ΣτΕ, εξετάζοντας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων έδωσε έγκριση για την προώθησή του, αποδεχόμενο σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με αυτή τη γνωμοδότηση ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες οικοδομικές άδειες και αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στην αγορά.

Το σχέδιο νόμου για τη σύσταση και τη λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο όλες τις ελεγκτικές και εποπτικές λειτουργίες που μέχρι σήμερα ήταν κατακερματισμένες. Στόχος είναι να υπάρχει ενιαίος μηχανισμός αντίδρασης, ένα μόνο σημείο στο οποίο θα απευθύνονται οι καταναλωτές. Ένας μηχανισμός ταχύτερος και πιο αποτελεσματικός, με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά μέσα για τη συλλογή και τον έλεγχο των δεδομένων και τις καταγγελίες των πολιτών.

Η αποστολή αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής συνίσταται:

α) στην ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς,

β) στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,

γ) στην αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών,

δ) στην προάσπιση των οικονομικών τους συμφερόντων και

ε) στη διαμόρφωση μίας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης.

Βάσει του νομοσχεδίου τα όργανα διοίκησης της Αρχής θα είναι: το Συμβούλιο Διοίκησης, ο Διοικητής και τρεις Υποδιοικητές. Η Αρχή θα έχει νομική προσωπικότητα, θα απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή θα υπόκειται, ωστόσο, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και στη διαδικασία του άρθρου 33, περί των σχέσεων της Αρχής με τη Βουλή, τις δικαστικές, εισαγγελικές και διοικητικές αρχές.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ενέκρινε τη χορήγηση:

* Ποσού 1.200.000 ευρώ για τη συντήρηση και ανακαίνιση του Κτιρίου Φοιτητικής Εστίας 3 στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

* Ποσού 850.000 ευρώ για τη συντήρηση, ανακαίνιση και τον συνολικό εκσυγχρονισμό του κτιρίου που στεγάζει το Φοιτητικό Εστιατόριο στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης. Ήδη στη Φοιτητική Εστία της Ξάνθης τα 4 από τα συνολικά 8 κτίρια έχουν ανακαινιστεί, αναβαθμιστεί ενεργειακά και εξοπλιστεί πλήρως με τα απαραίτητα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Τα συγκεκριμένα έργα χρηματοδοτούνται από το πρώην πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το νυν Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με ποσό άνω των 6 εκατ. ευρώ.

Η έγκριση αυτών των κονδυλίων εντάσσεται στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με επιπλέον 2.050.000 εκατ. ευρώ.

Στη φάση της υλοποίησης περνάει η «Αναβάθμιση του Οδικού Συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου», καθώς εγκαταστάθηκε η ανάδοχος εταιρία στο εργοτάξιο και ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας του χώρου.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με εθνική σημασία, καθώς αφορά στον σημαντικότερο οδικό συνοριακό σταθμό της χώρας, που συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ θα προσφέρει έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλή κόμβο διέλευσης, που θα ενισχύσει την ασφάλεια, την ταχύτητα και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη διασυνδεσιμότητα της Θράκης και ολόκληρης της χώρας.

Υλοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, με Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και Φορέα Ωρίμανσης την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.