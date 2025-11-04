Π. Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα δεν είναι υπαναχώρηση - Real.gr

Την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση. Το σχέδιο αυτό, όπως το απάντησα και χθες και εγώ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, είναι ένα σχέδιο που το επέλεξε η διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο, για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100,3.

Επισήμανε δε, ότι το 2013 απελευθερώθηκε η συγκεκριμένη αγορά και αυτό σημαίνει ότι από τότε και μετά δεν είναι δυνατόν το κράτος να έρθει να χρηματοδοτήσει από τον κρατικό προϋπολογισμό τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική. «Δηλαδή να μην κλείσουν τα καταστήματα που λένε κάποιοι. “Πόσο είναι μωρέ; 5, 10 20, 30. Ας έρθει το κράτος να τα βάλει”. Αυτό δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία» είπε.

«Τα ΕΛΤΑ από το 2018, με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν από τη διαχείριση της κεντρικής κυβέρνησης. Πήγαν στο υπερταμείο, άρα -και πάω στο μείζον τώρα που με ρωτήσατε για να μπορούμε να τα απαντάμε σωστά- όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Είναι σωστές οι αποφάσεις αυτές των ΕΛΤΑ; Είναι αναγκαίες οι αποφάσεις να μην υπεκφεύγω; Ναι, θα υλοποιηθούν. Τι έκαναν τα ΕΛΤΑ; Τι έκανε λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν είναι δυνατόν, χωρίς να κάνεις διάλογο με την κοινωνία, με τις κοινοβουλευτικές ομάδες, με τα κόμματα, με τους ανθρώπους που δικαιολογημένα αγωνιούν για τον τόπο τους, να ανακοινώνεις εν μία νυκτί ότι θα κλείσεις 204 καταστήματα» ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση των πολιτών.

Επίσης ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Η ενημέρωση που έχω από τα ΕΛΤΑ και από τους αρμοδίους είναι ότι δεν θα παρθεί πίσω αυτή η απόφαση και όπως έχουμε πει, εντός των επομένων μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση. Αυτή η αναγκαία απόφαση, θα πω εγώ, με διάλογο, με διαβούλευση, με τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία μπορεί να είναι αρωγός. Και ποιο είναι το βασικό κριτήριο; Κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας άνθρωπος ο οποίος αγωνιά να μη μείνει χωρίς εξυπηρέτηση σε κανένα σημείο της Ελλάδας και να μη χαθεί καμία θέση εργασίας. Αυτά είναι οι προτεραιότητες του κράτους. Αυτές είναι οι προτεραιότητες του υπερταμείου. Αυτές είναι οι προτεραιότητες των ΕΛΤΑ και αυτές θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες για όλους μας».

Επιπλέον εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αντικειμένων διανέμεται κατ’ οίκον. «Τώρα που μιλάμε, πριν το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων, δηλαδή 9 στις 10 δουλειές που διεκπεραιώνει η υπηρεσία συνολικά στα ΕΛΤΑ γίνεται κατ’ οίκον. Ενώ, λοιπόν αυτό θα έπρεπε να κοστίζει, όπως καταλαβαίνετε δηλαδή τα των καταστημάτων που είναι το υπόλοιπο 10%, το υπόλοιπο 10% γίνεται στα καταστήματα, θα έπρεπε να κοστίζει περίπου στο 10%, κοστίζει στα ΕΛΤΑ 42%. Αυτό λοιπόν είναι μία αναντιστοιχία» ανέφερε.

Για την παραίτηση Σκλήκα είπε ότι η παραίτησή του είναι αποτέλεσμα όλων όσων συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, δηλαδή της κατά γενική ομολογία ατυχέστατης επικοινωνιακής και επιχειρησιακής διαχείρισης αυτής της απόφασης από την διοίκηση και τον κ. Σκλήκα και του κλίματος που δημιουργήθηκε και στα κόμματα και στους βουλευτές.

Για το αν ήξερε η κυβέρνηση τις προθέσεις και το σχέδιο των ΕΛΤΑ υπογράμμισε ότι: «προφανώς και ήταν γνωστό, γνωστές οι προθέσεις στην κυβέρνηση των ΕΛΤΑ να κλείσουν κάποια στιγμή και άλλα καταστήματα. Τι δεν ήταν γνωστό -για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα- το συγκεκριμένο της απόφασης με τα συγκεκριμένα καταστήματα και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ναι- και εμείς μάθαμε σχεδόν τελευταία στιγμή τις ακριβείς διαθέσεις ως προς το ακριβές χρονοδιάγραμμα».

«Τα ΕΛΤΑ έπρεπε να εξηγήσουν στον κόσμο για να μην ανησυχεί ότι θα συνεχίσει ο ταχυδρόμος να πηγαίνει σπίτι τους, ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται και από τους ίδιους τους ταχυδρόμους. ‘Αργησε να το πει και αδίκησε και την ίδια του τη δουλειά. Κανένας συμπολίτης μας, κανένας συνταξιούχος, κανένας ο οποίος εξυπηρετείται από τα ΕΛΤΑ, δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και στα σημεία όπου έχει αποφασιστεί να κλείσουν καταστήματα, είτε θα λειτουργούν σημεία εξυπηρέτησης συμβεβλημένα με τα ΕΛΤΑ, όπως ακριβώς προβλέπει και η νομοθεσία, είτε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα γίνει και ένας διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση ούτως ώστε να καλυφθούν και κάποια κενά. Αλλά το λέω και το ξεκαθαρίζω για να μην βγει κάποιος τίτλος υπαναχώρησης: ‘Αλλο πράγμα η παραίτηση. Και άλλο πράγμα η μεταρρύθμιση. Η απόφαση είναι ειλημμένη και θα εφαρμοστεί» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η πολιτική βούληση είναι το σχέδιο να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί. Το ερώτημα της διαβούλευσης, το αντικείμενο της διαβούλευσης δεν είναι το αν θα κλείσουν τα καταστήματα. Είναι το τι μπορεί να γίνει σε κάθε μέρος, σε κάθε τοπική κοινωνία, ούτως ώστε να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας χωρίς εξυπηρέτηση, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί από την αρχή. Να ενημερωθεί η κοινωνία, να ηρεμήσει ο κόσμος που δικαίως διαμαρτύρεται γιατί δεν είχε την σωστή ενημέρωση από τα ΕΛΤΑ και μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς και τους βουλευτές να μην μείνει κανένας πίσω. Ποιος είναι ο στόχος; Ο στόχος του κράτους είτε είναι το κεντρικό κράτος, είτε η κεντρική κυβέρνηση, είτε είναι οργανισμοί όπως τα ΕΛΤΑ, ο στόχος συνολικά κάθε επιχείρησης που εν στενή ή εν ευρεία εννοία, έχει την οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο, είναι οι πολίτες να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο» ανέφερε.

Τέλος για τις αντιδράσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Η Νέα Δημοκρατία, ειδικά τη δεύτερη τετραετία με πάρα πολλά δύσκολα θέματα, έχει την πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα που μπορώ να θυμηθώ και να θυμηθείτε για κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας. Η κοινοβουλευτική ομάδα αυτή είναι αυτή που έχει βάλει πλάτη σε πάρα πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις, έχοντας σταθεί στην πρώτη γραμμή- το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας- και πάρα πολύ καλά κάνουν οι βουλευτές σε εσωτερικές διαδικασίες να μεταφέρουν τις αγωνίες των συμπολιτών τους».

«Ο βουλευτής είναι ο εκπρόσωπος της κοινωνίας στο κοινοβούλιο και στο κόμμα του -όλης της κοινωνίας, είτε ψηφίζει κάποιος είτε όχι το κόμμα μας και όχι του κοινοβουλίου στην κοινωνία. Οι βουλευτές οφείλουν να μεταφέρουν τις αγωνίες των πολιτών και δικαιολογημένα έχουν αγωνίες οι πολίτες. Δουλειά δική μας και εν προκειμένω των ΕΛΤΑ είναι να απαντούν, να τεκμηριώνουν και να δείχνουν με τα επιχειρήματά τους ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεν το έκαναν αυτό τα ΕΛΤΑ. Αυτό δεν ακυρώνει τη δουλειά τους συνολικά. Αλλά τι να κάνουμε, δεν το έκαναν και είναι ώρα τώρα να γίνει σωστά και οργανωμένα» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ