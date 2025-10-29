Π. Μαρινάκης για παρελάσεις: Κάποιοι επένδυσαν στην προβοκάτσια και το μπάχαλο και δεν τους βγήκε - Τι είπε για Μητσοτάκη και Δένδια - Real.gr

«Ο νόμος πλέον εφαρμόζεται, το βλέπουμε στα Πανεπιστήμια, αλλά και στα γήπεδα. Ο κόσμος κατάλαβε πως η επαναστατική γυμναστική των προηγούμενων χρόνων πήγε την Ελλάδα πίσω. Κάποιοι επένδυσαν στην προβοκάτσια και το μπάχαλο και δεν τους βγήκε», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ερωτηθείς για την ειρηνική πραγματοποίηση των χθεσινών παρελάσεων για την εθνική επέτειο του ΟΧΙ.

Για το ίδιο θέμα ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει με επαγγελματισμό την εφαρμογή της πρόσφατης τροπολογίας για την προστασία και την ανάδειξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και επέμεινε πως «πετυχαίνουμε τον στόχο της εφαρμογής του νόμου χωρίς να προκαλείται ένταση». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι η προσφάτως ψηφισθείσα τροπολογία ήταν αναγκαία «γιατί δεν ήμασταν όλοι στην ίδια σελίδα», όπως είπε χαρακτηριστικά και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι αντιφάσκει.

«Τώρα το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει μέσω του εκπροσώπου του, που ακούσαμε προ ολίγου αχρείαστη την τροπολογία. Πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή την είχε χαρακτηρίσει αντισυνταγματική, την καταψήφισε και δεσμεύθηκε ότι θα την καταργήσει. Όταν χαρακτηρίζεις κάτι περιττό, δε λες την ίδια στιγμή ότι θα το καταργήσεις όταν γίνεις κυβέρνηση» ανέφερε.

Σε ερώτηση για πληροφορίες περί επικείμενο ανασχηματισμό, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «δεν είναι σε καμία τέτοια φάση η κυβέρνηση, ανασχηματισμός έγινε πολύ πρόσφατα, δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση και κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στον ορίζοντα του πρωθυπουργού». Για την κατάσταση της Οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «το 2019 η Ελλάδα εκλήθη να ανέβει μία ανηφορική διαδρομή, έκτοτε δημιουργήσαμε μισό εκατομμύριο δουλειές, έχουμε αυξήσει τον κατώτατο, αλλά και τον μέσο μισθό, έχουμε μειώσει την ανεργία, έχουμε αυξήσει τις επενδύσεις. Μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης της οικονομίας μειώνουμε τους φόρους και αυξάνουμε τα κρατικά έσοδα. Έχουμε αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες και στο στεγαστικό, έχουμε να ανέβουμε και άλλη ανηφόρα, αλλά όσο λάθος είναι να πανηγυρίζουμε, άλλο τόσο λάθος είναι να μηδενίζουμε».

Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι αυτές «βρίσκονται στο καλύτερο σημείο, γιατί πολύ απλά ο κ. Δένδιας είναι στην πρώτη γραμμή των κυβερνητικών πολιτικών στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα τα τελευταία 6 χρόνια. Η πολιτική είναι πολιτικές και αποτέλεσμα δεν είναι αοριστολογία και φήμες».

Εξάλλου, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε και πάλι τη φημολογία περί αλλαγής εν κινήσει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας «παραμύθια της χαλιμάς» και τόνισε ότι «μιλάμε για τον πρωθυπουργό, που επενεξελέγη με μεγαλύτερο ποσοστό το 2023 και θα κριθεί από τους πολίτες και όχι από την παραπολιτική κουζίνα 10 καφέ πέριξ της Βουλής».

Σε ό,τι αφορά στη φημολογία για την ίδρυση νέων κομμάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν υποτιμούμε και δεν υπερτιμούμε κανέναν. Ζήσαμε στο παρελθόν ότι η χώρα κυβερνήθηκε με τη λογική του 15μελους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για υποθετικά μονοπρόσωπα κόμματα. Τα κόμματα πρέπει να απαντάνε σε ερωτήματα, όπως με ποιους θα κυβερνήσει, τι πιστεύει για την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την οικονομία, τα κόμματα έχουν αρχηγούς, θέσεις και στελέχη. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μία κυβέρνηση με αποτελέσματα την τελευταία 6ετία με υποθετικά μονοπρόσωπα κόμματα».

Σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «έχουμε απαντήσει πολλές φορές, κανένας με πρώτο τον πρωθυπουργό δεν επεδίωξε να φύγει από το κόμμα ένας πρώην πρωθυπουργός, δεν ήταν κάτι ευχάριστο. Απευθυνόμενοι στους αγωνιστές της παράταξης και σε όλους όσοι έχουμε καθήκον να υπερασπιζόμαστε την πολιτική μας ιδίως στην εξωτερική πολιτική».