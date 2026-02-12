Π. Μαρινάκης για θάνατο Αν. Παπαληγούρα: Άφησε ως παρακαταθήκη τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια με την οποία πορεύτηκε στον δημόσιο βίο - Real.gr

«Με βαθιά λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.

Όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης στην ανάρτησή του ο Αν. Παπαληγούρας «Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξή μας με ήθος, νηφαλιότητα και σεβασμό στους θεσμούς, αφήνοντας ως παρακαταθήκη τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια με την οποία πορεύτηκε στον δημόσιο βίο».

Ο υφυπουργός κλείνει το μήνυμά του λέγοντας: «Στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».