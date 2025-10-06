Π. Μαρινάκης για Τσίπρα: Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι σωσίβιο - Real.gr

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε πως όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο δεν απασχολούν «τον δικό μας πολιτικό χώρο, ούτε μπορούμε να προβλέψουμε αυτά που θα συμβούν».

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε δήλωση του κ. Τσίπρα το καλοκαίρι του 2015 και είπε ότι «την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες ψάχναμε όλοι σωσίβιο». Πρόσθεσε πως «η παραίτησή του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο γιατί δεν είχε κάνει κάποια παρέμβαση ως βουλευτής» και «άρα κοινοβουλευτικά είναι αδιάφορη».

Για τη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι η χώρα είναι σε αδιέξοδο με ευθύνη του πρωθυπουργού, απάντησε όπως «αν θεωρεί ο πρωθυπουργός των 100 δισ. ευρώ, των 30 νέων φόρων, του 3ου αχρείαστου μνημονίου, του γεγονότος ότι ήμασταν τελευταίοι σε ανάπτυξη, ότι η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό, έχει καταργήσει φόρους κι εγώ μπορώ να πιστεύω ότι αύριο θα οδηγήσω μια ομάδα στην κατάσταση του champions league. Τα έργα και οι ημέρες αυτής της κυβέρνησης είναι γνωστά. Δεν θυμάμαι άλλον πρωθυπουργό να έχει προχωρήσει σε ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, να έχει προχωρήσει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός κλπ. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μας τιμά ιδιαίτερα το μέτρο σύγκρισης να είναι ο κ. Τσίπρας. Αν πιστεύουμε ότι ως κυβέρνησης, το μέτρο σύγκρισής μας είναι η κυβέρνηση 2015-2019, τότε δεν θα τα καταφέρουμε».

Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας – Διαβάστε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Realnews

Σε ερώτηση για συνταξιούχο που δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακά του μετά από χειρισμούς του Ισραήλ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρά το νόμο μεταχείριση Έλληνα πολίτη, θα υπάρχει η προβλεπόμενη αντίδραση. «Η Ελλάδα έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες γύρω από την κατάσταση στη Γάζα, υπέρ παύσης του πυρός και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, έχει πρωταγωνιστήσει στο μεγαλύτερο ψήφισμα, έχει ξεκάθαρη στάση και θέση που υπαγορεύεται από τα εθνικά συμφέροντα τα οποία για την κυβέρνηση είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις της», ανέφερε.

Για το κόστος της επιστροφής των ακτιβιστών που πήγαν στη Γάζα ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως προέχει η επιστροφή τους στη χώρα. «Ας έρθουν με το καλό και εδώ είμαστε να απαντήσουμε και σε αυτό το εύλογο ερώτημα αλλά δεν είναι της παρούσης», πρόσθεσε.

Για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «αυτοί που είδαν πανικό ζουν σε άλλη χώρα». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί με όρους ωραρίων καταστημάτων και ότι έγινε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό μόνο λογικό είναι. «Οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου ήταν, είναι και θα είναι ισχυρές. Δεν πρόκειται να διαταραχθούν. Ήταν σαφής και ο Κύπριος Πρόεδρος. Η Ελλάδα με την Κύπρο είναι στο καλύτερο σημείο από ποτέ. Μιλάμε για συγκεκριμένο έργο το οποίο θα προχωρήσει υπό τον όρο να προχωρήσουν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια. Είναι έργο που θα ωφελήσει την Κύπρο. Τα χρήματα δεν μπορεί να είναι μόνο πίσω από τη μία πλευρά. Επαναλαμβάνουμε ότι το έργο δεν θα επηρεάσει τις εν συνόλω πολύ ισχυρές σχέσεις και δεσμούς με την Κύπρο», πρόσθεσε.

Για τον πρόεδρο της ΑΔΜΗΕ και όσα είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «απάντησε ο υπουργός ενέργειας» και σημείωσε ότι «το ελληνικό δημόσιο δεν εκβιάζει» καθώς και ότι «η καλύτερη απάντηση δίνεται από τον πρόεδρο της Κύπρου».

Σε ερώτηση αν η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά την ελληνική πλευρά, είπε ότι δεν την αφορά και δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με αυτό.

Για τον απεργό πείνας κ. Ρούτσι και δηλώσεις βουλευτών της ΝΔ υπέρ του αιτήματός του, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση πριν και πάνω από όλα στάθηκε στο πλευρό ενός πατέρα ο οποίος διεκδικεί το οποιοδήποτε πιστεύει στη μνήμη του παιδιού του και για την αλήθεια. «Αυτονόητη δήλωση σε ανθρώπινο επίπεδο», τόνισε. «Ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε δίπλα στον άνθρωπο αυτόν σε ανθρώπινο επίπεδο», σημείωσε. «Δεν είναι όλα τα κόμματα ίδια και δεν είναι όλοι οι πολιτικοί χώροι ίδιοι. Ανήκω σε ένα κόμμα και μια κυβέρνηση που έχουμε μάθει πως όταν θεσμικά εκπροσωπούμε μια εξουσία, όσο και αν ένα ζήτημα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο -και αντιλαμβάνομαι και το αίτημα της κοινής γνώμης- εμείς ποτέ να μην μπαίνουμε στον πειρασμό να παρεμβαίνουμε στη δικαστική εξουσία. Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να φύγουμε από αυτή την κόκκινη γραμμή. Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτόν. Το τι θα αποφασιστεί θα το απαντήσει η δικαιοσύνη. Απαγορεύεται μέχρι να βγουν αυτές οι απαντήσεις, να προδικάζουμε τις απαντήσεις της. Δηλώσεις όπως αυτές που έκανε η κ. Κωνσταντοπούλου για τον κ. Γεωργιάδη, δεν μπορώ να θυμηθώ ότι έχουν ξαναγίνει. Ένας άνθρωπος που παριστάνει τον θεματοφύλακα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών με ιδιοτελή κίνητρα, ένας άνθρωπος ο οποίος στη Βουλή προσέβαλε τη μνήμη ενός εκ των νεκρών επειδή δεν της αρέσει αυτός ο νεκρός, μπορεί να τα κάνει όλα. Είναι αδίστακτη. Έχει ιδιοτέλεια και γύρω από τον άνθρωπο αυτόν. Το βλέπει σαν ευκαιρία να καθυστερήσει τη δίκη. Η κοινωνία αξιολογεί τα κίνητρά της», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει διαφοροποίηση του κ. Δένδια, απάντησε πως «όλοι μας στεκόμαστε σε ανθρώπινο επίπεδο δίπλα στον απεργό πείνας» και πως «η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητήσει από τη δικαιοσύνη να πάρει την α ή τη β απόφαση. Ο κ. Δένδιας το ξεκαθάρισε στη Βουλή αλλά επειδή δεν βολεύει η παράθεση αυτού του αποσπάσματος δεν το θυμίζουν κάποια μέσα ενημέρωσης».

Για την πτώση της κυβέρνησης στη Γαλλία ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως δεν επηρεάζεται η στρατηγική μας σχέση. «Η πολιτική σταθερότητα που είναι ζητούμενο για όλο και περισσότερα κράτη, στην Ελλάδα είναι κάτι που το έχουμε κατακτήσει. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε ως κεκτημένο. Η σταθερότητα από μόνη της δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Αλλά χωρίς σταθερότητα δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι καλύτερο», συμπλήρωσε.

Σχετικά με δηλώσεις του κ. Κυρανάκη υπέρ της επαναπροσέγγισης με τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στη ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός έχει πει ότι η διαγραφή ήταν μια εξέλιξη που δεν την επεδίωξε, δεν ήταν ευχάριστη και αυτό τα λέει όλα. «Είναι αυτονόητο ότι η αποχώρηση, η διαγραφή ενός πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου δεν μας χαροποιεί», πρόσθεσε.

Σε επόμενη σχετική ερώτηση ανέφερε πως «προφανώς δεν είναι κανένας αρνητικός να επιστρέψει» προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε μία εξωτερική πολιτική η οποία ψηλώνει συνολικά τη χώρα».

«Δεν θυμάμαι άλλο πρωθυπουργό και άλλη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας να έχει τέτοια υπεροχή και να είναι με διψήφια διαφορά από το όποιο δεύτερο κόμμα», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν για πολιτικές εξελίξεις και τα οποία είπε «ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Σε ερώτηση για δηλώσεις του κ. Μπουκώρου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη το οποίο ανήκει σε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι οι απαντήσεις θα δοθούν στην επόμενη συνεδρίαση της εξεταστικής και πως «είναι ενδεικτική η αποκάλυψη αυτή γιατί ο κ. Ανδρουλάκης ήθελε προανακριτική μόνο για δύο πρώην υπουργούς και όχι εξεταστική» καθώς και ότι «ο τρόπος που αντιδρά το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι φοβάται». Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι προεκτάσεις είναι πολλές και «θα τα δούμε όλα». Σχετικά με δημοσίευμα στο Documento για τον κ. Μυλωνάκη, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στην απάντηση του υπουργού.

Π. Μαρινάκης: Η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός έργου

«Σε συνέχεια όσων δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης θέλω να εκφράσω και από την πλευρά του πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης την απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας – Κύπρου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Σε απάντηση όσων διακινούνται ως σενάρια, ξεκαθαρίζω, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση, ότι η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου», τόνισε.

Πρόσθεσε πως «σε ό,τι αφορά στην πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θα ωφελήσει, πριν και πάνω από όλα, ενεργειακά την Κύπρο, αυτή συνδέεται με την επίλυση οικονομοτεχνικών εκκρεμοτήτων και από την μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «από την 1η Οκτωβρίου οι πολίτες μπορούν να καλούν στο τετραψήφιο 1566 για να κλείσουν δωρεάν ραντεβού με ιατρό, ειδικότητας της επιλογής τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ, μέχρι πρότινος έκλειναν ραντεβού μόνο με γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ και τα Κέντρα Υγείας.

Οι πολίτες έχουν ακόμη δύο διαθέσιμες επιλογές το My Health App και την ηλεκτρονική πλατφόρμα finddoctors.gov.gr. Οι νέοι τρόποι για το κλείσιμο ραντεβού βελτιώνουν την προσβασιμότητα των ασθενών σε υπηρεσίες του ΕΣΥ, ενισχύουν την διαφάνεια και την ποιότητα φροντίδας υγείας».

Στο σημείο αυτό έδωσε στοιχεία για τα ραντεβού που έχουν προγραμματιστεί καθώς και για τους γιατρούς που είναι διαθέσιμοι στα νοσοκομεία της χώρας. «Ο σημαντικός αριθμός των εισερχομένων κλήσεων, δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πρωτοφανή αποδοχή του κοινού για την πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι έχει τεθεί σε λειτουργία και ο μηχανισμός callback, ώστε οι πολίτες να μην χρειάζεται να περιμένουν στην αναμονή και να εξυπηρετούνται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι «αυτή την ώρα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εμπειρίας ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ».

Και τόνισε: «Κόντρα στη στείρα αντιπολίτευση που επενδύει στην καταστροφολογία και τα fake news, το ΕΣΥ εκσυγχρονίζεται και τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας είναι πλέον μετρήσιμα. Η κυβέρνηση με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη επιβεβαιώνει με το έργο της πως η υγεία αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητές της. Τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις απαντήσεις που δίνουν οι ίδιοι οι ασθενείς είναι η καλύτερη απόδειξη για την εφαρμογή του προγράμματος και των δεσμεύσεών μας».

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι κατατέθηκε στη Βουλή και αύριο ξεκινά η συζήτηση στις Επιτροπές, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με ενσωματωμένες προτάσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Ανέφερε επίσης χαρακτηριστικά παραδείγματα προτάσεων που ενσωματώθηκαν μετά τη δημόσια διαβούλευση.

«Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εμπεριέχει ρυθμίσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, την ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι μεταξύ άλλων προβλέπει: μεγαλύτερες ελευθερίες στην τετραήμερη εργασία και στο αίτημα του εργαζομένου για την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής, αύξηση του αριθμού των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο, απαγόρευση μειώσεων στις αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας καθώς και υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

