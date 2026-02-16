Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη - Τι είπε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής - Real.gr

«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό Κράτος εφόσον είναι γνήσιες» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, που βγήκαν σε δημοπρασία στο eBAY, σημειώνοντας πως έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης των φωτογραφιών από το υπουργείο Πολιτισμού.

«Στην περίπτωση αυτή, αποτελούν μοναδικά τεκμήρια, άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένο τραγικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας, άρα και τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού λαού» τόνισε και πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών πως «το υπ. Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης τους υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός τους ή το Ebay μπορούν να αποκτήσουν τη γνησιότητά τους ή δεχθούν έλεγχο από τους ειδικούς που θα ορίσει το υπουργείο Πολιτισμού».

Στην υπογραφή παρουσία του πρωθυπουργού των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy που αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τη δρομολογούμενη πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα στο θαλάσσιο οικόπεδο Μπλοκ-2 στο Ιόνιο η οποία αναμένεται στις αρχές του 2027 μετά από 40 χρόνια αποτελούν τα δύο μεγάλα ορόσημα στο μέτωπο των ερευνών φυσικού αερίου στη χώρα. Με αυτές τις συμφωνίες η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη, ενισχύοντας έτσι την ενεργειακή της ασφάλεια και δημιουργώντας εύφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας και σημαντικά αυξημένα δημόσια έσοδα» τόνισε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή η νέα διαδικασία διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς με την ενεργοποίηση της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική αλλαγή η οποία πρόκειται να διευκολύνει δεκάδες χιλιάδες ασθενείς με σοβαρές και χρόνιες νόσους, οι οποίοι μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωμένοι να περιμένουν σε ουρές στα φαρμακεία του Οργανισμού για να παραλάβουν τις θεραπείες τους».

Ανέφερε αναλυτικά στο σημείο αυτό ποιοι ασθενείς εντάσσονται στην πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου και τόνισε ότι το πρόγραμμα αφορά σε 23.000 συνταγές μηνιαίως στην αρχική του φάση, με προοπτική επέκτασης σε περισσότερες θεραπευτικές κατηγορίες και στόχο τον τριπλασιασμό των συνταγών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ανά μήνα.

Επόμενο θέμα ήταν η ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. «Επί της Αρχής, θετικά, ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο τα βασικά άρθρα ψηφίστηκαν από τα 2/3 της Βουλής. Χαρακτηριστικά σημειώνεται πως το άρθρο που διευκολύνει τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ψηφίστηκε από 193 βουλευτές σε σύνολο 292, ενώ τα άρθρα της μετενέργειας και της διευκόλυνσης στην επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από 194 βουλευτές» τόνισε.

Και υπογράμμισε ότι «η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αύξηση μισθών και παροχών για τους εργαζόμενους. Παράλληλα, δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας στις επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα επένδυσης στους εργαζομένους με προοπτική, μέσα σε ένα περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες που διευκολύνει και ενισχύει την ανάπτυξη και την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού».

Πρόσθεσε ότι είναι επίσης «ιστορική, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία κυβέρνησης με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και μάλιστα τέτοιου εύρους».

Παρέθεσε ακολούθως μια σειρά στοιχείων για το ότι ψηφίστηκε σε μία περίοδο θετικών προοπτικών για την αγορά εργασίας (υποχώρηση ανεργίας σχεδόν στο 7,5%, αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 78,5%, αύξηση του μέσου μισθού κλπ).

«Εξαρθρώθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κύκλωμα, το οποίο χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» -ως εμφανιζόμενους υπεύθυνους 380 επιχειρήσεων εστίασης και ηλεκτρονικών ειδών- αφήνοντας χρέη, ύψους 43 εκατ. ευρώ, προς το Δημόσιο», είπε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης. «Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα, κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση, που δρούσε τουλάχιστον από το 2018, εντός της χώρας και στο εξωτερικό, στην παράνομη επεξεργασία καπνού και την παραγωγή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων. Αυτές είναι μόλις μερικές από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες στη διαρκή μάχη για “Νομιμότητα Παντού”, οι οποίες ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και την εμπιστοσύνη τους στην Πολιτεία».

Υπογράμμισε ότι «η παραβατικότητα δεν έχει καμία θέση στις γειτονιές, στα Πανεπιστήμια, στις επιχειρήσεις, στα γήπεδα, πουθενά. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε, με αμείωτη ένταση και με την πολύτιμη συνδρομή των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας να εργαζόμαστε σκληρά για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της».

Ακολούθως ανέφερε ότι «άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ενίσχυσης επιχειρήσεων που βρίσκονται στη Χίο, επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου του 2025 και υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια αυτών. Η πλατφόρμα λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ και θα παραμείνει ανοιχτή ως την 26η Φεβρουαρίου 2026 για την υποβολή των αιτήσεων».

Είπε επίσης ότι το «υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, συνεχίζει, έμπρακτα, τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στη Χίο».

Αναφέρθηκε ακόμη στην ολοκλήρωση της διάνοιξης και κατασκευής της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό στο σκέλος από την Κατεχάκη μέχρι τον Ευαγγελισμό, από τον Μετροπόντικα «Αθηνά». «Η σήραγγα, μήκους 5,1 χιλιομέτρων, έχει διανύσει τις περιοχές: Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή.

Ο δεύτερος δίδυμος Μετροπόντικας, η “Νίκη”, εκτελεί τη διάνοιξη της σήραγγας σε αντίθετη κατεύθυνση, συνολικού μήκους 7,1 χιλιομέτρων. Εκκίνησε από το Άλσος Βεΐκου και βρίσκεται σήμερα λίγο μετά τον σταθμό “Πλατεία Κυψέλης”, έχοντας, ήδη, κατασκευάσει 2.960 μέτρα σήραγγας, που αντιστοιχούν στο 42% της συνολικής διαδρομής της, με τελικό προορισμό το φρέαρ “Ευαγγελισμός”», ανέφερε, τονίζοντας ότι «η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, με το 65% της σήραγγάς της να είναι έτοιμο».

Ακολούθως επεσήμανε ότι «υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την εφαρμογή της δράσης “Νταντάδες της Γειτονιάς” σε όλη τη χώρα. Μέσω του προγράμματος προσφέρεται ασφαλής φύλαξη βρεφών και νηπίων, ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, από πιστοποιημένους επιμελητές και επιμελήτριες. Ήδη η δράση εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 62 Δήμους της χώρας. Με τη συμμετοχή 1.209 επιμελητών και επιμελητριών εξυπηρετήθηκαν 2.243 οικογένειες και καλύφθηκαν ανάγκες φροντίδας για 2.370 παιδιά».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «οι “Νταντάδες της Γειτονιάς” συμπληρώνουν το πρόγραμμα πρόσβασης των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και ενισχύουν τη δυνατότητα των γονέων να συνδυάζουν εργασία και οικογενειακή ζωή».